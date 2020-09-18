О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 83
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Автор декларирует, что будет схождение всегда до пересечения графиков и прибыль соответственно по каждой доливке, включая первый вход.
Мы все помним:)
Я не совсем псих. Конечно, есть ненулевая вероятность резкого движения не по плану, новости, ещё что-то. И дальние SL, поставленные на всякий случай, сработают. И убыток будет значителен, но не смертелен. Но такой сценарий чрезвычайно маловероятен.
Если же всё эволюционирует штатно, то практически 100%, что всё будет ок.
Я не совсем псих. Конечно, есть ненулевая вероятность резкого движения не по плану, новости, ещё что-то. И дальние SL, поставленные на всякий случай, сработают. И убыток будет значителен, но не смертелен. Но такой сценарий чрезвычайно маловероятен.
Если же всё эволюционирует штатно, то практически 100%, что всё будет ок.
ага
наложи месячные графики а не 5-минутки
там будет перспектива этой стратегии во всей своей красе
даже не нужно гадать
;)
По состоянию на 18:40 мск 22.01.2020 хорошее рассогласование между EURUSD и GBPUSD.
Открываю фокус № 8:
Рассогласование 146 попугаев.
EURUSD нужно покупать. GBPUSD нужно продавать. Отношение объёмов: 2,785.
Поехали:
жесть
это будет всем фокусам фокус
как бы подводя итог ....
это будет всем фокусам фокус
как бы подводя итог ....
И зачем 2 раза открывать одно и тоже?
Но это все так, детали. Смотрим.
жесть
это будет всем фокусам фокус
как бы подводя итог ....
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
Renat Akhtyamov, 2020.01.21 21:26да написано ужо, выложу, завтра тока
ну так будешь показывать картинки, обещанные тобою?
уже означенное "завтра" подходит к концу
или же подводя итог, ты признаёшь, что городил чушь?
Красная штука где-то сверху - такого еще вроде не было. Я думал, она посередине должна быть.
И зачем 2 раза открывать одно и тоже?
Но это все так, детали. Смотрим.
ну так будешь показывать картинки, обещанные тобою?
уже означенное "завтра" подходит к концу
или же ты признаёшь, что городил чушь?
https://www.mql5.com/ru/forum/329518/page80#comment_14680540
Текущая прибыль - 180 долларов. Можно закрыть. Но мы не станем делать этого, так как рассогласование всё ещё велико. Ждём.