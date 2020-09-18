О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 83

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b2v:

Автор декларирует, что будет схождение всегда до пересечения графиков и прибыль соответственно по каждой доливке, включая первый вход.
Мы все помним:)

Я не совсем псих. Конечно, есть ненулевая вероятность резкого движения не по плану, новости, ещё что-то. И дальние SL, поставленные на всякий случай, сработают. И убыток будет значителен, но не смертелен. Но такой сценарий чрезвычайно маловероятен.

Если же всё эволюционирует штатно, то практически 100%, что всё будет ок.

 
Mikhael1983:

Я не совсем псих. Конечно, есть ненулевая вероятность резкого движения не по плану, новости, ещё что-то. И дальние SL, поставленные на всякий случай, сработают. И убыток будет значителен, но не смертелен. Но такой сценарий чрезвычайно маловероятен.

Если же всё эволюционирует штатно, то практически 100%, что всё будет ок.

ага

наложи месячные графики а не 5-минутки

там будет перспектива этой стратегии во всей своей красе

даже не нужно гадать

;)

 

По состоянию на 18:40 мск 22.01.2020 хорошее рассогласование между EURUSD и GBPUSD.

Открываю фокус № 8:


Рассогласование 146 попугаев.

EURUSD нужно покупать. GBPUSD нужно продавать. Отношение объёмов: 2,785.

Поехали:

 

жесть

это будет всем фокусам фокус

как бы подводя итог ....

 
Renat Akhtyamov:

это будет всем фокусам фокус

как бы подводя итог ....

Обычная сделка. Фокус № 8 называется. Хотя да, рекомендую к повторению.
 
Красная штука где-то сверху - такого еще вроде не было. Я думал, она посередине должна быть.
И зачем 2 раза открывать одно и тоже?
Но это все так, детали. Смотрим.
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

жесть

это будет всем фокусам фокус

как бы подводя итог ....

ну так будешь показывать картинки, обещанные тобою? 

уже означенное "завтра" подходит к концу

или же подводя итог, ты признаёшь, что городил чушь?

 
b2v:
Красная штука где-то сверху - такого еще вроде не было. Я думал, она посередине должна быть.
И зачем 2 раза открывать одно и тоже?
Но это все так, детали. Смотрим.
Красная штука, то есть дополнительные кривые, даёт точку опоры. Как она проходит, посередине, снизу, сверху - неважно. Важно как относительно неё отклонены котировки рассматриваемых двух инструментов.
 
Олег avtomat:

ну так будешь показывать картинки, обещанные тобою? 

уже означенное "завтра" подходит к концу

или же ты признаёшь, что городил чушь?

https://www.mql5.com/ru/forum/329518/page80#comment_14680540

О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
  • 2020.01.22
  • www.mql5.com
Доброго времени суток. В преддверии нового года решил сделать достоянием общественности один из очевидных выводов о природе рынка...
 

Текущая прибыль - 180 долларов. Можно закрыть. Но мы не станем делать этого, так как рассогласование всё ещё велико. Ждём.


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