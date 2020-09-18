О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 90
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Нашел в чём перекос вероятности.
Ну это менее 1%, даже если фунт на 100 пунктов 4-х знака прогуляется. Там перекос поболе заявляется >10%.
Ну это менее 1%, даже если фунт на 100 пунктов 4-х знака прогуляется. Там перекос поболе заявляется >10%.
Зачем открывать 4 ордера вместо двух? (две пары пар) я что-то упустил?
Это ключевой момент. Вроде было, что их сумма равна = сумме двух исходных пар. Но на последней сделке красная намного выше пар - не сходится.
Первую страницу еще раз прочитаю, может будет просветление...
Вот куча умников -знатаков, и ни одного кто смог бы прочитать, понять, и объяснить формулы из первой страницы. Моих школьных знаний хватило только на преобразование первой пары и второй пары к общему результату. Когда ветка только появилась я пропустил дальнейшее так как был уверен что Михаил тупо вывел EURGBP. Но оказалось что нет. Пару страниц назад Ренат говорил о неком среднем для двух пар и показал скрин с индюком.
Анатолий, наличие средней я подтвердил индикатором, по буферам которого можно сделать лишь единственный и однозначный вывод.
Парный трейдинг - это обычное усреднение и как говорится, ничего лишнего здесь добавить не получится.
Конечно же получается лок, но он какой то своеобразный.
Переключимся на месяцы и осмотрим графики движения пар в кризисные годы: 2008, 2014.
Мы видим, что пары USDХХХ и ХХХUSD двигались на огромные расстояния, но в разные стороны.
Очевидно, что все таки взаимосвязанное направленное движение в этих группах существует.
Возьмем к примеру ХХХUSD.
Если одну пару этой группы продать, а другую купить, то по одной паре все равно возможен убыток.
Перекроет убыток профит или нет - это задача тех, кто работает с нашими реальными счетами.
Если такую торговлю можно назвать хорошей, то как говорится - хозяин барин, как повезет.
Анатолий. Как строит красную линию (вернее две одинаковые с точностью до линейного преобразования), Михаил не рассказывал.
Это ключевой момент. Вроде было, что их сумма равна = сумме двух исходных пар. Но на последней сделке красная намного выше пар - не сходится.
Первую страницу еще раз прочитаю, может будет просветление...
Анатолий, наличие средней я подтвердил индикатором, по буферам которого можно сделать лишь единственный и однозначный вывод.
Парный трейдинг - это обычное усреднение и как говорится, ничего лишнего здесь добавить не получится.
Конечно же получается лок, но он какой то своеобразный.
Переключимся на месяцы и осмотрим графики движения пар в кризисные годы: 2008, 2014.
Мы видим, что пары USDХХХ и ХХХUSD двигались на огромные расстояния, но в разные стороны.
Очевидно, что все таки взаимосвязанное направленное движение в этих группах существует.
Возьмем к примеру ХХХUSD.
Если одну пару этой группы продать, а другую купить, то по одной паре все равно возможен убыток.
Перекроет убыток профит или нет - это задача тех, кто работает с нашими реальными счетами.
Если такую торговлю можно назвать хорошей, то как говорится - хозяин барин, как повезет.
По состоянию на 7:15 утра мск 23.01.2019 текущий расклад по фокусу № 8: сделки висят в плюсе 160 долларов (своп правда ещё уплачен 40, так было бы 200), рассогласование 109 попугаев. Спокойно ждём больше прибыли.
это равенство уже было в самом начале (красная стрелка)
две дельты сокращаются красными крестиками и ни о чем не говорят, потому что:
точно также можно написать вместо дельт Ваш ник и он точно также сократитсяпоэтому, любая формула является основанием для выводов и определений только тогда, когда в ней уже ничего не сделать
могу поспорить, что не сократится !!! :-)
ник в контексте формулы это NaN в лучшем случае, а то и 0
Перекроет убыток профит или нет - это задача тех, кто работает с нашими реальными счетами.
И кто же с ними работатет?