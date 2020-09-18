О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 88
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Ну вот. Кино сломали сами. Только на реал копирование настроить хотел:)
сам пиши программу и торгуй
ну ладно, шутки в сторону, больше издеваться над бедолагами, жаждующими пополнить карманы не буду
вот мой первый опыт парного трейдинга
https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page193#comment_3542583
да ищу уже блин, успокойтесь
забыл уже просто, давно было.
тоже, осенило меня в то время.
нет, не тупо вычесть
---------
вооооот, нашел ;))))
все буферы индюка как на духу:
не EURGBP получится, а средняя ! ;))))
проверяйте:
а сигнал - вот он, желтеньким ;)))))
это скорее (даже точно так) сюда: https://www.mql5.com/ru/forum/329148
сигнал должен иметь хоть какое теоретическое(лучше от фундамента) обоснование, а не просто "мне кажется что когда две кривые сходятся происходит ЧПОК"...
ну ладно, шутки в сторону, больше издеваться над бедолагами, жаждующими пополнить карманы не буду
Уважаемый Ренат, прошу Вас, покажите в реальном времени одну сделку, соответствующую Вашему уровню гуру? Я попробую поучиться у Вас (и надеюсь Вас не затруднит указать мне на мои ошибки в обучении).
Неужели на форуме программистов не нашлось ни одного проггера, написавшего робота или мтс по ТС?
И где тут ТС?
Неужели на форуме программистов не нашлось ни одного проггера, написавшего робота или мтс по ТС?
а вы где-то тут видели описание ТС ?
это скорее (даже точно так) сюда: https://www.mql5.com/ru/forum/329148
сигнал должен иметь хоть какое теоретическое(лучше от фундамента) обоснование, а не просто "мне кажется что когда две кривые сходятся происходит ЧПОК"...
он мучает статистику
это не моё и в статистику я верю по стольку по скольку
найти усредненную раздвижку, только для этого пользовал
сейчас я не торгую парный трейдинг
т.к., как и говорил выше, переспектива этой стратегии легко прослеживается на месяцах
депозит обречен на исчезновение, ведь пары не ходят взаимосвязанно
это фактно так или иначе, пожелаю удачи
но так или иначе, пожелаю удачи
Фокус № 8 уверенно ползёт вверх )
Мало, жалкие 280 долларов, фи. Ждём.
а вы где-то тут видели описание ТС ?