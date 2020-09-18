О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 88

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Ну вот. Кино сломали сами. Только на реал копирование настроить хотел:)
 
b2v:
Ну вот. Кино сломали сами. Только на реал копирование настроить хотел:)

сам пиши программу и торгуй

ну ладно, шутки в сторону, больше издеваться над бедолагами, жаждующими пополнить карманы не буду

вот мой первый опыт парного трейдинга

https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page193#comment_3542583

учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
  • 2013.04.20
  • www.mql5.com
Прошу селянскую партию писать сюда, а то тормозит очень ваша старая веточка...
 
Renat Akhtyamov:

да ищу уже блин, успокойтесь

забыл уже просто, давно было.

тоже, осенило меня в то время.

нет, не тупо вычесть

---------

вооооот, нашел ;))))

все буферы индюка как на духу:

не EURGBP получится, а средняя ! ;))))

проверяйте:


а сигнал - вот он, желтеньким ;)))))

это скорее (даже точно так) сюда: https://www.mql5.com/ru/forum/329148

сигнал должен иметь хоть какое теоретическое(лучше от фундамента) обоснование, а не просто "мне кажется что когда две кривые сходятся происходит ЧПОК"...

Апофения
Апофения
  • 2019.12.24
  • www.mql5.com
Чего только не находят на временном графике валютных пар...
 
Renat Akhtyamov:

ну ладно, шутки в сторону, больше издеваться над бедолагами, жаждующими пополнить карманы не буду

Уважаемый Ренат, прошу Вас, покажите в реальном времени одну сделку, соответствующую Вашему уровню гуру? Я попробую поучиться у Вас (и надеюсь Вас не затруднит указать мне на мои ошибки в обучении).

 
Неужели на форуме программистов не нашлось ни одного проггера, написавшего робота или мтс по ТС?
 
Ivan Butko:
Неужели на форуме программистов не нашлось ни одного проггера, написавшего робота или мтс по ТС?

И где тут ТС?

 
Ivan Butko:
Неужели на форуме программистов не нашлось ни одного проггера, написавшего робота или мтс по ТС?

а вы где-то тут видели описание ТС ?

 
Maxim Kuznetsov:

это скорее (даже точно так) сюда: https://www.mql5.com/ru/forum/329148

сигнал должен иметь хоть какое теоретическое(лучше от фундамента) обоснование, а не просто "мне кажется что когда две кривые сходятся происходит ЧПОК"...

он мучает статистику

это не моё и в статистику я верю по стольку по скольку

найти усредненную раздвижку, только для этого пользовал

сейчас я не торгую парный трейдинг

т.к., как и говорил выше, переспектива этой стратегии легко прослеживается на месяцах

депозит обречен на исчезновение, ведь пары не ходят взаимосвязанно

это факт

но так или иначе, пожелаю удачи
 
Renat Akhtyamov:
но так или иначе, пожелаю удачи

Фокус № 8 уверенно ползёт вверх )

Мало, жалкие 280 долларов, фи. Ждём.


 
Maxim Kuznetsov:

а вы где-то тут видели описание ТС ?

Там на предыдущих страницах трактаты с формулами...
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