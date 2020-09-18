О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 93

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Mikhael1983:
Текущая прибыль 450 долларов. Ждём, готовимся скоро фиксировать прибыль )

Открыл твой сигнал. Смотрю. Если из прибыли вычесть своп и комиссию то ты в убытке. Не парь людям мозги.


 
Grigori.S.B:

Открыл твой сигнал. Смотрю. Если из прибыли вычесть своп и комиссию то ты в убытке. Не парь людям мозги.


Проверил, посчитал. Сейчас он опять в плюсе, а до этого был в еще большем плюсе, который мог закрыть (там +400 было в сумме и за минусом свопов и комиссий). Нужно быть сдержанней, откровенный хейт сбивает с толку
 
Ivan Butko:
Проверил, посчитал. Сейчас он опять в плюсе. Нужно быть сдержанней, откровенный хейт сбивает с толку

как то раз я уже высказался в баблокосе по доливкам и перекосам лотов в парном трейдинге

это два ложных хода, которые только сбивают с толку

выровняйте лоты и посчитайте

однако будет торговаться кросс

 
Renat Akhtyamov:

как то раз я уже высказался в баблокосе по доливкам и перекосам лотов в парном трейдинге

это два ложных хода

Вся проблема сейчас в подаче. ТС играется с публикой, а мог бы расставить все точки, замониторив на автомате, либо ведя ветку испытательный срок.

Но, хозяин барин.

 
Mikhael1983:

По состоянию на 7:15 утра мск 23.01.2019 текущий расклад по фокусу № 8: сделки висят в плюсе 160 долларов (своп правда ещё уплачен 40, так было бы 200), рассогласование 109 попугаев. Спокойно ждём больше прибыли.

а какая цель по прибыли в каждой сделке? например этой.

 
Ivan Butko:

Вся проблема сейчас в ...

том, что ТС или сам не понимает своих ошибок или пользуется тем что их мало кто понимает из посетителей ветки. Возможно то и другое вместе.

 
Mikhael1983:
Текущий профит фокуса 8 примерно 350 долларов. Готовимся закрываться, где-то на 600 с небольшим. Не за компом (ну это я так говорю, на самом деле за компом, но не практикую с него заходить на форум и запускать терминалы), так что графики вечером. Как раз к вечеру до 600 и дорастет. 

смотри ёпт....

верхнюю продаем, а нижнюю покупаем

умник...

;))))

 
Renat Akhtyamov:

смотри ёпт....

верхнюю продаем, а нижнюю покупаем

умник...

;))))


Да по логике у него правильно все открыто, но там запас хода ещё есть до трех сигм. Поэтому раздвижка ещё может быть.

 
Renat Akhtyamov:

смотри ёпт....

верхнюю продаем, а нижнюю покупаем



Хоть подпиши что у тебя верхняя, а что нижняя.

 
Evgeniy Chumakov:


Да по логике у него правильно все открыто, но там запас хода ещё есть до трех сигм. Поэтому раздвижка ещё может быть.

нет
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