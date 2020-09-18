О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 84
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https://www.mql5.com/ru/forum/329518/page80#comment_14680540
толку от этой твоей портянки -- ноль. Это какая-то очередная чушь, не дающая ответа на поставленный вопрос, откуда в твоей голове вот этот бред: " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP " ???
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
Олег avtomat, 2020.01.21 21:24
Я не знаю, чего ты там мульйон написал. Ты напиши индикатор по заявленной тобою чуши: " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ". И покажи его картинку здесь.
По состоянию на 18:40 мск 22.01.2020 хорошее рассогласование между EURUSD и GBPUSD.
Открываю фокус № 8:
Рассогласование 146 попугаев.
EURUSD нужно покупать. GBPUSD нужно продавать. Отношение объёмов: 2,785.
Поехали:
Индикатор показывает график баланса вашего портфеля.
Вы просто пудрите мозги себе и другим.
Никакой логики в ваших вычислениях )))
Никакой логики в ваших вычислениях )))
Текущая прибыль: 230 долларов. Но мы не будем брать так мало. Фу на них.
7.8 купить и 2.8 лотов продать и можно было-бы уже на работу не ходить:)
толку от этой твоей портянки -- ноль. Это какая-то очередная чушь, не дающая ответа на поставленный вопрос, откуда в твоей голове вот этот бред: " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP " ???
да иди, иди
так и думал что начнешь фыркать
написал за пару минут
повесил картину,
там же, где и ссылка
да иди, иди
так и думал что начнешь фыркать
написал за пару минут
повесил картину,
там же, где и ссылка
диагноз -- болтун.
С таким же успехом можно торговать любым другим инструментом, даже не парами.
Цена отклонилась сильно вниз - покупаем в надежде на возврат,
а если цена пошла не в нашу сторону - усредняемся,
вот и вся ваша теория, и не надо никаких глупых формул ))))
диагноз -- болтун.
вычти цифры хоть, получишь третью
там много ума не надо
;)
С таким же успехом можно торговать любым другим инструментом, даже не парами.
Цена отклонилась сильно вниз - покупаем в надежде на возврат,
а если цена пошла не в нашу сторону - усредняемся,
вот и вся ваша теория, и не надо никаких глупых формул ))))
нееее
тут ты не прав
ты рассказываешь про среднестатистический подход к торговле на форе
С таким же успехом можно торговать любым другим инструментом, даже не парами.
...
вот и вся ваша теория, и не надо никаких глупых формул ))))
Продемонстрируете в реальном времени? )