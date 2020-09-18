О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 84

Новый комментарий
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

https://www.mql5.com/ru/forum/329518/page80#comment_14680540

толку от этой твоей портянки -- ноль. Это какая-то очередная чушь, не дающая ответа на поставленный вопрос, откуда в твоей голове вот этот бред:  "  EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP " ???

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

О неравной вероятности движения цены вверх или вниз

Олег avtomat, 2020.01.21 21:24

Я не знаю, чего ты там мульйон написал. Ты напиши индикатор по заявленной тобою чуши:   "  EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP ".  И покажи его картинку здесь.


 
Mikhael1983:

По состоянию на 18:40 мск 22.01.2020 хорошее рассогласование между EURUSD и GBPUSD.

Открываю фокус № 8:


Рассогласование 146 попугаев.

EURUSD нужно покупать. GBPUSD нужно продавать. Отношение объёмов: 2,785.

Поехали:


NoLogig

Индикатор показывает график баланса вашего портфеля.

Вы просто пудрите мозги себе и другим.

Никакой логики в ваших вычислениях )))

 
Sergey Chalyshev:


Никакой логики в ваших вычислениях )))

Текущая прибыль: 230 долларов. Но мы не будем брать так мало. Фу на них.


 
А реал на демо-сигнал нельзя что-ли подписать? :))
7.8 купить и 2.8 лотов продать и можно было-бы уже на работу не ходить:)
 
Олег avtomat:

толку от этой твоей портянки -- ноль. Это какая-то очередная чушь, не дающая ответа на поставленный вопрос, откуда в твоей голове вот этот бред:  "  EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP " ???


да иди, иди

так и думал что начнешь фыркать

написал за пару минут

повесил картину,

там же, где и ссылка

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

да иди, иди

так и думал что начнешь фыркать

написал за пару минут

повесил картину,

там же, где и ссылка

диагноз -- болтун.

 

С таким же успехом можно торговать любым другим инструментом, даже не парами.

Цена отклонилась сильно вниз - покупаем в надежде на возврат, 

а если цена пошла не в нашу сторону - усредняемся,

вот и вся ваша теория, и не надо никаких глупых формул ))))

 
Олег avtomat:

диагноз -- болтун.

вычти цифры хоть, получишь третью

там много ума не надо

;)

 
Sergey Chalyshev:

С таким же успехом можно торговать любым другим инструментом, даже не парами.

Цена отклонилась сильно вниз - покупаем в надежде на возврат, 

а если цена пошла не в нашу сторону - усредняемся,

вот и вся ваша теория, и не надо никаких глупых формул ))))

нееее

тут ты не прав

ты рассказываешь про среднестатистический подход к торговле на форе

 
Sergey Chalyshev:

С таким же успехом можно торговать любым другим инструментом, даже не парами.

... 


вот и вся ваша теория, и не надо никаких глупых формул ))))

Продемонстрируете в реальном времени? )

1...777879808182838485868788899091...184
Новый комментарий