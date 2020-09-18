О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 41
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А куда автор ветки запропал?
Подозреваю что он сейчас пропадает в банке , т.к проблема с выводом прибыли с демо счёта.
Чтож , я предупреждал что с демки выводить сейчас проблема.
Вы тут все смеетесь, а у него позиции уже схлопываются
Вы тут все смеетесь, а у него позиции уже схлопываются
Лично я не смеюсь ... :) Я уже сегодня сказал, что даю 95%, что в плюс закроется, но похоже не сегодня. У меня так сложилось, что со вчера два ордера остались селл по евро, а фунт в бай сегодня открыл (одинаковыми объёмами) ... Как у ТС с пятницы почти ... :) И знаете просадку по фунту пересидел по минимуму - евро двойным лотом вытянуло. Евро по тейку из "геометрии" (соседняя ветка) чётенько отработало. Сейчас фунт вверх уже в БУ перевёл с целью 1.3028 +-. Работает система у ТС! Подтверждаю. Но всё же просадка может быть ощутима - риск не более 10-15% от депо (по моему субъективному мнению).
Вы тут все смеетесь, а у него позиции уже схлопываются
Если так - это просто зависть.
Получается 4ре сделки уже в плюс!
Динамическое изменение лота?
Нет, всё проще. Индикатор EquityChartModeller позволяет подбирать лоты вручную.
Нет, всё проще. Индикатор EquityChartModeller позволяет подбирать лоты вручную.
нет.. нет. я я спросил на рисунке - лот постоянный или меняется от времени?
Лично я не смеюсь ... :) Я уже сегодня сказал, что даю 95%, что в плюс закроется, но похоже не сегодня. У меня так сложилось, что со вчера два ордера остались селл по евро, а фунт в бай сегодня открыл (одинаковыми объёмами) ... Как у ТС с пятницы почти ... :) И знаете просадку по фунту пересидел по минимуму - евро двойным лотом вытянуло. Евро по тейку из "геометрии" (соседняя ветка) чётенько отработало. Сейчас фунт вверх уже в БУ перевёл с целью 1.3028 +-. Работает система у ТС! Подтверждаю. Но всё же просадка может быть ощутима - риск не более 10-15% от депо (по моему субъективному мнению).
Вчера тоже по фунту и евре отрылся. Сегодня в плюсе, но пока не закрываю, рассчитываю на рост прибыли.
Вчера тоже по фунту и евре отрылся. Сегодня в плюсе, но пока не зарываю, рассчитываю на рост прибыли.
Если бы работал по системе ТС, то тоже бы в позиции был, но геометрия сказал что цена дальше не пойдёт (см. прилагаемый рисунок).
P.S. Обманул немного в предыдущем посте. Один из ордеров по евре с утра по БУ выбило и снова открывался - как раз этот новый на рисунке ... :(
нет.. нет. я я спросил на рисунке - лот постоянный или меняется от времени?
Нет не меняется. как в индикаторе установил, так и стоят без изменения.
Это место хорошо выглядит - токо странное ощущение - все время "тругольник" был идеальным , а потом раз - расширение(между днями) - ну типа ошибки
ну что.. ?
все извращаетесь?
лично я эту систему пытал долго
ничего хорошего не получится