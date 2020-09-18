О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 41

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EgorKim:

А куда автор ветки запропал?

Подозреваю что он сейчас пропадает в банке , т.к проблема с выводом прибыли с демо счёта.

Чтож , я предупреждал что с демки выводить сейчас проблема.

Вы тут все смеетесь, а у него позиции уже схлопываются

 
Ivan Butko:

Вы тут все смеетесь, а у него позиции уже схлопываются

Лично я не смеюсь ... :) Я уже сегодня сказал, что даю 95%, что в плюс закроется, но похоже не сегодня. У меня так сложилось, что со вчера два ордера остались селл по евро, а фунт в бай сегодня открыл (одинаковыми объёмами) ... Как у ТС с пятницы почти ... :) И знаете просадку по фунту пересидел по минимуму - евро двойным лотом вытянуло. Евро по тейку из "геометрии" (соседняя ветка) чётенько отработало. Сейчас фунт вверх уже в БУ перевёл с целью 1.3028 +-. Работает система у ТС! Подтверждаю. Но всё же просадка может быть ощутима - риск не более 10-15% от депо (по моему субъективному мнению). 

 
Ivan Butko:

Вы тут все смеетесь, а у него позиции уже схлопываются

Если так - это просто зависть.

Получается 4ре сделки уже в плюс!


 
Younga:

Динамическое изменение лота?

Нет, всё проще. Индикатор EquityChartModeller позволяет подбирать лоты вручную.

 
khorosh:

Нет, всё проще. Индикатор EquityChartModeller позволяет подбирать лоты вручную.

нет.. нет. я я спросил на рисунке - лот постоянный или меняется от времени?

 
RomFil:

Лично я не смеюсь ... :) Я уже сегодня сказал, что даю 95%, что в плюс закроется, но похоже не сегодня. У меня так сложилось, что со вчера два ордера остались селл по евро, а фунт в бай сегодня открыл (одинаковыми объёмами) ... Как у ТС с пятницы почти ... :) И знаете просадку по фунту пересидел по минимуму - евро двойным лотом вытянуло. Евро по тейку из "геометрии" (соседняя ветка) чётенько отработало. Сейчас фунт вверх уже в БУ перевёл с целью 1.3028 +-. Работает система у ТС! Подтверждаю. Но всё же просадка может быть ощутима - риск не более 10-15% от депо (по моему субъективному мнению). 

 Вчера тоже по фунту и евре отрылся. Сегодня в плюсе, но пока не закрываю, рассчитываю на рост прибыли.


 
khorosh:

 Вчера тоже по фунту и евре отрылся. Сегодня в плюсе, но пока не зарываю, рассчитываю на рост прибыли.


Если бы работал по системе ТС, то тоже бы в позиции был, но геометрия сказал что цена дальше не пойдёт (см. прилагаемый рисунок).

P.S. Обманул немного в предыдущем посте. Один из ордеров по евре с утра по БУ выбило и снова открывался - как раз этот новый на рисунке ... :( 

Файлы:
kqt5.png  18 kb
 
Younga:

нет.. нет. я я спросил на рисунке - лот постоянный или меняется от времени?

Нет не меняется. как в индикаторе установил, так и стоят без изменения.

 

Это место хорошо выглядит - токо странное ощущение - все время "тругольник" был идеальным , а потом раз - расширение(между днями) - ну типа ошибки

 

ну что.. ?

все извращаетесь?

лично я эту систему пытал долго

ничего хорошего не получится

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