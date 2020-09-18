О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 63
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Хорошо, когда будут первые результаты, и будут-ли?
Где будете смотреть биржевые котировки?
не только смотреть, но и торговать
давай начнем, пороведем испытания, откроем ордера на недельку-две
очевидно, что там и там покупаем:
Не поленюсь сегодня вечером открыть сделки фокуса номер семь. По желанию публики могу перейти к другим парам. Например, к EURJPY и GBPJPY, или AUDUSD и NDZUSD (нет разницы к каким, к любым).
Попробуем с другой стороны. Вопрос к автору темы:
Можно нарисовать графики для eurusd gbpusd, eurjpy gbpjpy, euraud gbpaud одновременно?
И посмотреть расхождение, что нужно продавать и покупать?
Интересно всегда будут сделки по евре и фунту в одну сторону...
Не поленюсь сегодня вечером открыть сделки фокуса номер семь. По желанию публики могу перейти к другим парам. Например, к EURJPY и GBPJPY, или AUDUSD и NDZUSD (нет разницы к каким, к любым).
Добрый вечер! Всё у Вас получится!!! Я более чем уверен если не будет форс-мажоров никаких и ММ Вы соблюдёте. Каким процентом от депо в сделки входите? 10% вроде как + доливка ещё 10%, т.е. максимум 20%. Верно? Мне для статистики. И можете в кратце объяснить всё же про расчёт пропорции лотов объёмов ордеров - остальное всё понял и разобрал. Про объёму не могу ... :) Можно в личку если не жалко ... :)
P.S. А я вот подумал, а давайте XAUUSD и GBPUSD пару рассмотрим ... :) Только очень осторожно с ММ, т.к. и тот и другой инструмент "сумасшедшие" ... А если открывать лотами как по евре, то может и депо не хватить в случае как на прошлой неделе.
Добрый вечер! Всё у Вас получится!!! Я более чем уверен если не будет форс-мажоров никаких и ММ Вы соблюдёте. Каким процентом от депо в сделки входите? 10% вроде как + доливка ещё 10%, т.е. максимум 20%. Верно? Мне для статистики. И можете в кратце объяснить всё же про расчёт пропорции лотов объёмов ордеров - остальное всё понял и разобрал. Про объёму не могу ... :) Можно в личку если не жалко ... :)
Мне кажется жалко, денег на всех не хватит скорее всего...
Обычно публикуется идея, в немного другом стиле повествования и совместно разбирается. То что происходит здесь - "ребята я покажу Вам фокус" - это, если честно, не совсем серьезно и большинство из нас уже давно не ребята, хотя разве, что в душе ))
Пока три недели обсуждений потрачено впустую, кого-то забанили, кто-то перешел на "ты" - неэффективно, как собственно и фокусы без объяснений.
Мне кажется я знаю чем все закончится - коррекцией или интервенцией. Правильно было написано выше - это будет работать по тренду. Самостоятельный расчет пропорций задача вполне решаемая.
Мне кажется жалко, денег на всех не хватит скорее всего...
Обычно публикуется идея, в немного другом стиле повествования и совместно разбирается. То что происход здесь - "ребята я покажу Вам фокус" - это, если честно, не совсем серьезно и большинство из нас уже давно не ребята, хотя разве, что в душе ))
Пока три недели обсуждений потрачено впустую, кого-то забанили, кто-то перешел на "ты" - неэффективно, как собственно и фокусы без объяснений.
Мне кажется я знаю чем все закончится - коррекцией или интервенцией. Правильно было написано выше - это будет работать по тренду. Самостоятельный расчет пропорций задача вполне решаемая.
Если не трудно подскажи пару идей - свои уже закончились ... :)
Секрет в расчете лотов наверное ....
Соотношение лотов существенного значения не имеет. Лично я считаю по соотношению стоимости пунктов и соотношению волатильности. На графике кривые эквити для 2-х разных соотношений лотов. Вход в 05:15. Потери от комиссии и спредов не учтены. Голубая кривая отношение лотов фунта и евры 0.5, оранжевая кривая соотношение лотов 0.2. Видим что при отношении 0.5 максимум выше, а пересечение с нулём позднее. Вот и вся разница.
Соотношение лотов существенного значения не имеет.
Это самое гениальное, что я прочитал в этой ветке.
Хотел открыть пару сделок сейчас, но смотрю не самое лучшее время... рассогласования нет (изображено 2 суток в тф М5, выходные (суббота и воскресенье) исключены):
ED и PD видим. А все-таки можно EY и PY с картинками?
Если не трудно подскажи пару идей - свои уже закончились ... :)
Вот например, выше обсуждали арбитраж. Я решил попробовать сделать простые индексы для 8-ми популярных валют (это на ресурсе уже давно обсуждалось). Простых - потому что не учитывают доли на рынках, поэтому это совсем не похоже на USDX (который по сути канул, ибо доли уже совсем другие), однако, если перемножить курсы всех символов, где участвует базовая выбранная валюта в числителе (перевернув курсы тех символов, где базовая валюта в знаменателе) и извлечь из результата корень 8-й степени - мы получим "нечто" - назовем это iXXX (XXX - выбранная валюта). Далее сделать это с остальными валютами из оставшихся 7-ми. И если наложить соотношение получившихся результатов, например iEUR/iUSD на EURUSD - то получится интересная картинка с редкими внутридневными выбросами на 10-15 пунктов (при постоянной разнице в 0-3 пункта), видимо это сигналы )) и видимо это происходит в моменты мелких всплесков по отдельным символам, которые заставляют подтягиваться остальных, немного позже. Задача поймать это немного позже и те символы, на которых это будет происходить )) в целом, видимо, ничего нового. Хотя потенциально красиво.
Если выводить все iXXX в одно окно - четко видно что и куда идет. "Угол" касательной к кривым (который был причиной многочисленных разногласий на ресурсе) показывает текущий потенциал тренда, наверное.
Насчет темы ТС - замечу, что вероятность движения цены равная, что вверх, что в низ. И действительно, предсказать это невозможно. Можно только предположить и сразу забыть об этом.UPD. Причина всплесков может быть объяснена плавающим спредом или пропуском котировок по отдельным символам...