О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 66
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Да, вот только накопления почему-то делают в долларах, а не в рублях. Возможно мы о разном рубле говорим
Зачем государству копить то, что можно в любой момент напечатать.)
Зачем государству копить то, что можно в любой момент напечатать.)
Ну да, а девальвация сбережений, зарплат, пенсий - так, пустячок.
Да, вот только накопления почему-то делают в долларах, а не в рублях. Возможно мы о разном рубле говорим
Это не соответствует действительности. Граждане России делают накопления в различных валютах, предпочтение доллара давно ушло, актуальны диверсификация, в том числе рубль и золото. При этом обесцениваются со временем, и быстро, все фиатные деньги, они и вовсе не являются деньгами в смысле выполнения накопительной функции, по сути-то. Доллар в том числе. Платежную функцию выполняют, ликвидны, а накопительную - это уж извините. Такие дела.
Тогда начинайте, а мы понаблюдаем
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
Maxaxa, 2020.01.20 21:25Публика желает фокус на парах USDRUB и EURRUB или USDRUB и EURUSD.
Валюта самой самодостаточной крупной экономики в мире, заметим.
Что-то не заметно, уже лет шесть уровень жизни наших людей снижается. Вы не чувствуете?
Что-то не заметно, уже лет шесть уровень жизни наших людей снижается. Вы не чувствуете?
К трейдингу это не относится!
К трейдингу это не относится!
Согласен, так к слову пришлось:)
А по теме есть вопрос. В поиске разворотной точки можно решить, что перепроданность (перекупленность) уже наступила, а она всё идёт и идёт. Не получиться и здесь так, что Ваши кривые разошлись и будут ещё дальше расходиться во вред депозиту?
Согласен, так к слову пришлось:)
А по теме есть вопрос. В поиске разворотной точки можно решить, что перепроданность (перекупленность) уже наступила, а она всё идёт и идёт. Не получиться и здесь так, что Ваши кривые разошлись и будут ещё дальше расходиться во вред депозиту?
Читайте выше. Уже стоял этот вопрос ранее. Предлагалось усредняться.
Читайте выше. Уже стоял этот вопрос ранее. Предлагалось усредняться.
Извините, друг, наверное я не увидел такого вопроса:)
Слова об усреднении у меня вызывают чувство, что со входами всё плохо. Здесь же вроде есть какая-то логика входов. Конечно шесть трейдов недостаточно для статистики. Без теста на истории не обойтись либо ждать результатов, как считаете?
Извините, друг, наверное я не увидел такого вопроса:)
Слова об усреднении у меня вызывают чувство, что со входами всё плохо. Здесь же вроде есть какая-то логика входов. Конечно шесть трейдов недостаточно для статистики. Без теста на истории не обойтись либо ждать результатов, как считаете?
Примерно та-же система, но вероятно с другим расчётом. Усреднение имеет своё место - это рынок
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
Vitaly Muzichenko, 2020.01.13 22:10
Вот нашёл вход по CHF/JPY, посмотрим чем окончится.
Техника такая:
Смотрим USD/JPY и USD/CHF, нашли раздвижку - входим по паре CHF/JPY в шорт
Первый вход сделан 13 января, потом два усреднения. Все сдвижки/раздвижки на скрине
Сегодня вышел в +3пп с учётом всех расходов. Трейд длился неделю и принёс пару долларов.
Всё было по системе, были раздвижки и правильные сигналы, но попал в сильный тренд по франку. Такое бывает в случаях 1/10. Этот трейд считаем неудачным и ищем другие сигналы.
Подтверждается факт того, что система работает не в убыток, но нужно соблюдать ММ, чтоб когда попадаем в убыток по одной корзине, иметь возможность торговать другой корзиной.