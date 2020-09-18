О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 66

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Vitaly Muzichenko:

Да, вот только накопления почему-то делают в долларах, а не в рублях. Возможно мы о разном рубле говорим

Зачем государству копить то, что можно в любой момент напечатать.)

 
khorosh:

Зачем государству копить то, что можно в любой момент напечатать.)

Ну да, а девальвация сбережений, зарплат, пенсий - так, пустячок.

 
Vitaly Muzichenko:

Да, вот только накопления почему-то делают в долларах, а не в рублях. Возможно мы о разном рубле говорим

Это не соответствует действительности. Граждане России делают накопления в различных валютах, предпочтение доллара давно ушло, актуальны диверсификация, в том числе рубль и золото. При этом обесцениваются со временем, и быстро, все фиатные деньги, они и вовсе не являются деньгами в смысле выполнения накопительной функции, по сути-то. Доллар в том числе. Платежную функцию выполняют, ликвидны, а накопительную - это уж извините. Такие дела. 
 
Mikhael1983:
Это не соответствует действительности. Граждане России делают накопления в различных валютах, предпочтение доллара давно ушло, актуальны диверсификация, в том числе рубль и золото. При этом обесцениваются со временем, и быстро, все фиатные деньги, они и вовсе не являются деньгами в смысле выполнения накопительной функции, по сути-то. Доллар в том числе. Платежную функцию выполняют, ликвидны, а накопительную - это уж извините. Такие дела. 

Тогда начинайте, а мы понаблюдаем

[Удален]  
Mikhael1983:
Валюта самой самодостаточной крупной экономики в мире, заметим.

Что-то не заметно, уже лет шесть уровень жизни наших людей снижается. Вы не чувствуете?

 
Aleksei Stepanenko:

Что-то не заметно, уже лет шесть уровень жизни наших людей снижается. Вы не чувствуете?

К трейдингу это не относится! 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

К трейдингу это не относится! 

Согласен, так к слову пришлось:)


Mikhael1983:

А по теме есть вопрос. В поиске разворотной точки можно решить, что перепроданность (перекупленность) уже наступила, а она всё идёт и идёт. Не получиться и здесь так, что Ваши кривые разошлись и будут ещё дальше расходиться во вред депозиту?

 
Aleksei Stepanenko:

Согласен, так к слову пришлось:)


А по теме есть вопрос. В поиске разворотной точки можно решить, что перепроданность (перекупленность) уже наступила, а она всё идёт и идёт. Не получиться и здесь так, что Ваши кривые разошлись и будут ещё дальше расходиться во вред депозиту?

Читайте выше. Уже стоял этот вопрос ранее. Предлагалось усредняться.

[Удален]  
khorosh:

Читайте выше. Уже стоял этот вопрос ранее. Предлагалось усредняться.

Извините, друг, наверное я не увидел такого вопроса:)

Слова об усреднении у меня вызывают чувство, что со входами всё плохо. Здесь же вроде есть какая-то логика входов. Конечно шесть трейдов недостаточно для статистики. Без теста на истории не обойтись либо ждать результатов, как считаете?

 
Aleksei Stepanenko:

Извините, друг, наверное я не увидел такого вопроса:)

Слова об усреднении у меня вызывают чувство, что со входами всё плохо. Здесь же вроде есть какая-то логика входов. Конечно шесть трейдов недостаточно для статистики. Без теста на истории не обойтись либо ждать результатов, как считаете?

Примерно та-же система, но вероятно с другим расчётом. Усреднение имеет своё место - это рынок

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О неравной вероятности движения цены вверх или вниз

Vitaly Muzichenko, 2020.01.13 22:10

Вот нашёл вход по CHF/JPY, посмотрим чем окончится.

Техника такая:

Смотрим USD/JPY и USD/CHF, нашли раздвижку - входим по паре CHF/JPY в шорт




Первый вход сделан 13 января, потом два усреднения. Все сдвижки/раздвижки на скрине


Сегодня вышел в +3пп с учётом всех расходов. Трейд длился неделю и принёс пару долларов. 

Всё было по системе, были раздвижки и правильные сигналы, но попал в сильный тренд по франку. Такое бывает в случаях 1/10. Этот трейд считаем неудачным и ищем другие сигналы.

Подтверждается факт того, что система работает не в убыток, но нужно соблюдать ММ, чтоб когда попадаем в убыток по одной корзине, иметь возможность торговать другой корзиной.

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