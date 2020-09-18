О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 58
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задаешь вопросы, на которые ответ выше уже дан
Виноват, сэр. Буду внимательнее.
Но у меня не было вопросов. Только благодарность за науку.
Насчет задержки котировок, а есть смысл брать дата фид с Intrinio (например) и сравнить его со своим ДЦ?
Он платный, поэтому и интересуюсь.
По теме ветки: "Некоторым шаманистическим образом построим также две дополнительные кривые: EDq и PDq. Обладающие следующими свойствами: их коэффициент корреляции corr(EDq, PDq) = 1. Строго, заметим, не приближённо, а тупо точно 1. ..."
Вообще таких кривых построить, которые получаются линейным преобразованием друг друга, можно сколь угодно много.
А почему автор построил кривую именно такой(красной) формы??
Про "шаманизм" как-то маловато инфы. Видимо форма красной кривой - основной секрет?
наложение графиков - самое плохое что можно придумать
да?
красным МОЕХ, желтым FOREX
работает две сделки, одна там, вторая тут
осталось пошить мешки
;))))
да?
красным МОЕХ, желтым FOREX
работает две сделки, одна там, вторая тут
осталось пошить мешки
;))))
Ну это уже не проблема.)
Итак, 5 фокусов показано в профит. Хотя последний оказался смазанным по времени ожидания. Ближе к ночи повторю смертельный номер с открытием в вечер пятницы перед закрытием торгов.
Желаю вам успехов. Главное чтобы у вас не возникало ощущения, что вы уже держите бога за бороду, - это всегда вредит делу.) И имейте ввиду, чтоб заявлять о том, что эта стратегия чем то лучше других, нужно иметь весомые аргументы и главный это сравнение по такому параметру как фактор восстановления, который оценивает качество стратегии.
да?
красным МОЕХ, желтым FOREX
работает две сделки, одна там, вторая тут
осталось пошить мешки
;))))
да?
красным МОЕХ, желтым FOREX
работает две сделки, одна там, вторая тут
осталось пошить мешки
;))))
правильно?
Ну это уже не проблема.)
правильно?
не, там у мну косяк был в наложении
здесь уже понятно что и как работает:
если биржа выше - селл, ниже - бай
;))))
не, там у мну косяк был в наложении
здесь уже понятно что и как работает:
если биржа выше - селл, ниже - бай
;))))
Чтото не видно биржи выше форекса. Разве что на расширении спреда.
докинул два скрина
линии - это хаи и лои