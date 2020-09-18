О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 58

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Renat Akhtyamov:

внимательнее читай

задаешь вопросы, на которые ответ выше уже дан

Виноват, сэр. Буду внимательнее.

Но у меня не было вопросов. Только благодарность за науку.

 

Насчет задержки котировок, а есть смысл брать дата фид с Intrinio (например) и сравнить его со своим ДЦ?

Он платный, поэтому и интересуюсь.

 

По теме ветки: "Некоторым шаманистическим образом построим также две дополнительные кривые: EDq и PDq. Обладающие следующими свойствами: их коэффициент корреляции corr(EDq, PDq) = 1. Строго, заметим, не приближённо, а тупо точно 1. ..." 

Вообще таких кривых построить, которые получаются линейным преобразованием друг друга, можно сколь угодно много.

А почему автор построил кривую именно такой(красной) формы?? 
Про "шаманизм" как-то маловато инфы. Видимо форма красной кривой - основной секрет?

 
Sergey Chalyshev:

наложение графиков - самое плохое что можно придумать 

да?

красным МОЕХ, желтым FOREX

работает две сделки, одна там, вторая тут

осталось пошить мешки

;))))


 
Renat Akhtyamov:

да?

красным МОЕХ, желтым FOREX

работает две сделки, одна там, вторая тут

осталось пошить мешки

;))))


Ну это уже не проблема.)

 
Mikhael1983:
Итак, 5 фокусов показано в профит. Хотя последний оказался смазанным по времени ожидания. Ближе к ночи повторю смертельный номер с открытием в вечер пятницы перед закрытием торгов.

Желаю вам успехов. Главное чтобы у вас не возникало ощущения, что вы уже держите бога за бороду, - это всегда вредит делу.) И имейте ввиду, чтоб заявлять о том, что эта стратегия чем то лучше других, нужно иметь весомые аргументы и главный это сравнение по такому параметру как фактор восстановления, который оценивает качество стратегии.

 
Renat Akhtyamov:

да?

красным МОЕХ, желтым FOREX

работает две сделки, одна там, вторая тут

осталось пошить мешки

;))))


Renat Akhtyamov:

да?

красным МОЕХ, желтым FOREX

работает две сделки, одна там, вторая тут

осталось пошить мешки

;))))


правильно?

 
khorosh:

Ну это уже не проблема.)

Younga:

правильно?

не, там у мну косяк был в наложении

здесь уже понятно что и как работает:


если биржа выше - селл, ниже - бай

;))))

 
Renat Akhtyamov:

не, там у мну косяк был в наложении

здесь уже понятно что и как работает:

если биржа выше - селл, ниже - бай

;))))

Чтото не видно биржи выше форекса.  Разве что на расширении спреда. 
Поторопился,  в начале графика увидел что да биржа выше форы,  в конце графика биржа ниже форы. 
А внутри дня есть варианты?  Можно в личку если не кайф секреты раскрывать. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Чтото не видно биржи выше форекса.  Разве что на расширении спреда. 

докинул два скрина

линии - это хаи и лои

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