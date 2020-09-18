О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 70

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Mikhael1983:
Намекаете, что у Вас развился старческий маразм? Вопросов нет, бывает.

дочитай

откроешь реал, популярно объяснят
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Vitaly Muzichenko: 

Виталий, спасибо! Ответ очень развёрнутый, внимательно прочитал, но сейчас ещё перечитаю и осмыслю. Пытаюсь понять, когда происходит расхождение, как выглядит графики отдельно в это время? На них тоже есть сильное отклонение от предыдущих цен? То есть расхождение - это зависимость между парами, или простое совпадение отклонений отдельных пар?

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khorosh:

Вероятность схождения не выше вероятности расхождения. Вероятность схождения повышается только тогда, когда величина расхождения превысила  исторически среднюю величину расхождения.

Спасибо, мне тоже так кажется.

 
Aleksei Stepanenko:

Виталий, спасибо! Ответ очень развёрнутый, внимательно прочитал, но сейчас ещё перечитаю и осмыслю. Пытаюсь понять, когда происходит расхождение, как выглядит графики отдельно в это время? На них тоже есть сильное отклонение от предыдущих цен? То есть эта зависимость между парами, или простое совпадение отклонений отдельных пар?

Отвечу частично: график может выглядеть по-разному, всё зависит от масштаба и количества видимых свечей, поэтому чистый график не является ориентиром для анализа.

Конечно, на более крупном тайме будет видно расхождение даже на чистом графике, где-то что-то выросло, а что-то стоит на месте/медленнее растёт/падает. Но опять-же, зависит от масштаба. Если прям сейчас посмотреть несколько графиков, то увидим что выросло к примеру три пары поровну, но если посмотреть на ценовую шкалу, то одна из пар прошла всего 1/3 от своего средне-дневного движения, но смотрится как вроде прошла *2

 

Vitaly Muzichenko:Е

Если прям сейчас посмотреть несколько графиков, то увидим что выросло к примеру три пары поровну, но если посмотреть на ценовую шкалу, то одна из пар прошла всего 1/3 от своего средне-дневного движения, но смотрится как вроде прошла *2

Возьмите и посмотрите, и увидьте, и откройте сделку на потеху публике, в реальном времени, как это делаю я )

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  Vitaly Muzichenko:

Спасибо

 
Mikhael1983:
Из которых видно, что в отдельно взятом частном случае ничего существенно не поменялось. А при других изменениях графиков поменялось бы.

Я могу сделать аналогичный скрин при входе в рынок в любой точке временной шкалы. Скажите в какой точке сделать вход и я сделаю новый скрин для двух соотношений лотов.

 
khorosh:

Я могу сделать аналогичный скрин при входе в рынок в любой точке временной шкалы. Скажите в какой точке сделать вход и я сделаю новый скрин для двух соотношений лотов.

у него окно плавающее

заметьте, что начало графика на вход он подгоняет

однако, его уже не подгонишь, если ордера открыты и болтаются в минусах

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Mikhael1983:

Возьмите и посмотрите, и увидьте, и откройте сделку на потеху публике, в реальном времени, как это делаю я )

Жду накопления статистики, пока всё отлично, болею за Вас!

 
Mikhael1983:

Возьмите и посмотрите, и увидьте, и откройте сделку на потеху публике, в реальном времени, как это делаю я )

Я это делал ещё 2 года назад до того, как вы зарегистрировались на этом ресурсе :)

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