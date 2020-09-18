О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 70
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Намекаете, что у Вас развился старческий маразм? Вопросов нет, бывает.
дочитайоткроешь реал, популярно объяснят
Виталий, спасибо! Ответ очень развёрнутый, внимательно прочитал, но сейчас ещё перечитаю и осмыслю. Пытаюсь понять, когда происходит расхождение, как выглядит графики отдельно в это время? На них тоже есть сильное отклонение от предыдущих цен? То есть расхождение - это зависимость между парами, или простое совпадение отклонений отдельных пар?
Вероятность схождения не выше вероятности расхождения. Вероятность схождения повышается только тогда, когда величина расхождения превысила исторически среднюю величину расхождения.
Спасибо, мне тоже так кажется.
Виталий, спасибо! Ответ очень развёрнутый, внимательно прочитал, но сейчас ещё перечитаю и осмыслю. Пытаюсь понять, когда происходит расхождение, как выглядит графики отдельно в это время? На них тоже есть сильное отклонение от предыдущих цен? То есть эта зависимость между парами, или простое совпадение отклонений отдельных пар?
Отвечу частично: график может выглядеть по-разному, всё зависит от масштаба и количества видимых свечей, поэтому чистый график не является ориентиром для анализа.
Конечно, на более крупном тайме будет видно расхождение даже на чистом графике, где-то что-то выросло, а что-то стоит на месте/медленнее растёт/падает. Но опять-же, зависит от масштаба. Если прям сейчас посмотреть несколько графиков, то увидим что выросло к примеру три пары поровну, но если посмотреть на ценовую шкалу, то одна из пар прошла всего 1/3 от своего средне-дневного движения, но смотрится как вроде прошла *2
Vitaly Muzichenko:Е
Если прям сейчас посмотреть несколько графиков, то увидим что выросло к примеру три пары поровну, но если посмотреть на ценовую шкалу, то одна из пар прошла всего 1/3 от своего средне-дневного движения, но смотрится как вроде прошла *2
Возьмите и посмотрите, и увидьте, и откройте сделку на потеху публике, в реальном времени, как это делаю я )
Спасибо
Из которых видно, что в отдельно взятом частном случае ничего существенно не поменялось. А при других изменениях графиков поменялось бы.
Я могу сделать аналогичный скрин при входе в рынок в любой точке временной шкалы. Скажите в какой точке сделать вход и я сделаю новый скрин для двух соотношений лотов.
Я могу сделать аналогичный скрин при входе в рынок в любой точке временной шкалы. Скажите в какой точке сделать вход и я сделаю новый скрин для двух соотношений лотов.
у него окно плавающее
заметьте, что начало графика на вход он подгоняет
однако, его уже не подгонишь, если ордера открыты и болтаются в минусах
Возьмите и посмотрите, и увидьте, и откройте сделку на потеху публике, в реальном времени, как это делаю я )
Жду накопления статистики, пока всё отлично, болею за Вас!
Возьмите и посмотрите, и увидьте, и откройте сделку на потеху публике, в реальном времени, как это делаю я )
Я это делал ещё 2 года назад до того, как вы зарегистрировались на этом ресурсе :)