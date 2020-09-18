О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 57
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Ренат, ну нету биржи форекс..и понятия "котировки форекс" тоже нет.
не с чем сравнивать :-)
Ренат, ну нету биржи форекс..и понятия "котировки форекс" тоже нет.
не с чем сравнивать :-)
ну нет так нет
смотри золото
ну нет так нет
смотри золото
Где будем смотреть?
Где будем смотреть?
Физическое (металлическое) золото торгуется в Шанхае )
Вы чо блин, я уже три раза сказал где
и там и там есть GOLD
вот он, арбитраж во всей своей красе
;))))
вот он, арбитраж во всей своей красе
Это картинки, а не арбитраж.
Тут все уже украдено до нас. :)
Это картинки, а не арбитраж.
Тут все уже украдено до нас. :)
ну если по принципу - смотрю в книгу и вижу фигу, тогда да
знаешь хоть как арбитраж торговать?
;)
поскольку форекс около биржевой (ведомый биржей) рынок, то достаточно всего одной сделки и только на форекс
при этом биржа выступает в качестве прогнозного индикатора
ну если по принципу - смотрю в книгу и вижу фигу, тогда да
Да, именно так - вижу фигу. Только это не книга, а твой рисунок. Могу похожий рисунок запостить где в одном ДЦ корировки USDRUB отличаются от другого на рубль-полтора при спреде в несколько копеек. Только ума не приложу как это использовать на практике. Тут ведь нельзя открыть позицию в одном ДЦ, а закрыть в другом.
знаешь хоть как арбитраж торговать?
Нет, не знаю. Научи нуба.
поскольку форекс около биржевой (ведомый биржей) рынок, то достаточно всего одной сделки и только на форекс
при этом биржа выступает в качестве прогнозного индикатора
Вот это еще одна очень полезная новость, которую узнал из этой ветки. Две первые были от Мартингейла - жаль его забанили по собственному желанию.
Оказывается форекс с объемами в Х-ярды плетется в арьергарде за гордо идущей впереди моех/шмоех, которая определяет истинный курс. Крута аднако. :) На этом действительно можно и нужно заработать. На такие гениальные открытия требуются годы работы. И тем оно ценнее. :)
П.С. Раньше считал форекс межбанковским рынком, теперь буду знать что он около биржевой.
Вот это еще одна очень полезная новость, которую узнал из этой ветки. Две первые были от Мартингейла - жаль его забанили по собственному желанию.
Оказывается форекс с объемами в Х-ярды плетется в арьергарде за гордо идущей впереди моех/шмоех, которая определяет истинный курс. Крута аднко. :) На этом действительно можно и нужно заработать. На такие гениальные открытия требуется действительно годы работы. И тем оно ценнее. :)
внимательнее читай
задаешь вопросы, на которые ответ выше уже дан