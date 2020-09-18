О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 57

Новый комментарий
 

Ренат, ну нету биржи форекс..и понятия "котировки форекс" тоже нет.

не с чем сравнивать :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Ренат, ну нету биржи форекс..и понятия "котировки форекс" тоже нет.

не с чем сравнивать :-)

ну нет так нет

смотри золото

 
Renat Akhtyamov:

ну нет так нет

смотри золото

Где будем смотреть?

Крупнейшие международные центры торговли золотом находятся в Лондоне, Париже, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке, Токио, Гонконге, Дубае.

Торговля физическим золотом осуществляется на оптовых внебиржевых рынках. Крупнейший из них — Лондонский рынок слитков LBM (London Bullion Market).

Стоимость золота на спот-рынках определяется ценами лондонского фиксинга.

Дважды в день — в 10-30 и в 15-00 публикуются котировки золота на торгах LBM.

Фьючерсы, опционы и другие виды контрактов на золото торгуются на Лондонской бирже металлов (LME), Нью-йоркской Товарной Бирже (COMEX), Чикагской Товарной Бирже (CME) и других биржах.
 
Vitaly Muzichenko:

Где будем смотреть?

Бумажное золото торгуется в 
Лондоне, Париже, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке, Токио, Гонконге, Дубае

Физическое (металлическое) золото торгуется в Шанхае )

 

Вы чо блин, я уже три раза сказал где

и там и там есть GOLD

вот он, арбитраж во всей своей красе

;))))

 
Renat Akhtyamov:

вот он, арбитраж во всей своей красе

Это картинки, а не арбитраж.

Тут все уже украдено до нас. :)

 
Grigori.S.B:

Это картинки, а не арбитраж.

Тут все уже украдено до нас. :)

ну если по принципу - смотрю в книгу и вижу фигу, тогда да

знаешь хоть как арбитраж торговать?

;)


поскольку форекс около биржевой (ведомый биржей) рынок, то достаточно всего одной сделки и только на форекс

при этом биржа выступает в качестве прогнозного индикатора

 
Renat Akhtyamov:

ну если по принципу - смотрю в книгу и вижу фигу, тогда да

Да, именно так - вижу фигу. Только это не книга, а твой рисунок. Могу похожий рисунок запостить где в одном ДЦ корировки USDRUB отличаются от другого на рубль-полтора при спреде в несколько копеек. Только ума не приложу как это использовать на практике. Тут ведь нельзя открыть позицию в одном ДЦ, а закрыть в другом.

Renat Akhtyamov:

знаешь хоть как арбитраж торговать?

Нет, не знаю. Научи нуба.

 
Renat Akhtyamov:

поскольку форекс около биржевой (ведомый биржей) рынок, то достаточно всего одной сделки и только на форекс

при этом биржа выступает в качестве прогнозного индикатора

Вот это еще одна очень полезная новость, которую узнал из этой ветки. Две первые были от Мартингейла - жаль его забанили по собственному желанию.

Оказывается форекс с объемами в Х-ярды плетется в арьергарде за гордо идущей впереди моех/шмоех, которая определяет истинный курс. Крута аднако. :) На этом действительно можно и нужно заработать. На такие гениальные открытия требуются годы работы. И тем оно ценнее. :) 

П.С. Раньше считал форекс межбанковским рынком, теперь буду знать что он около биржевой

 
Grigori.S.B:

Вот это еще одна очень полезная новость, которую узнал из этой ветки. Две первые были от Мартингейла - жаль его забанили по собственному желанию.

Оказывается форекс с объемами в Х-ярды плетется в арьергарде за гордо идущей впереди моех/шмоех, которая определяет истинный курс. Крута аднко. :) На этом действительно можно и нужно заработать. На такие гениальные открытия требуется действительно годы работы. И тем оно ценнее. :) 

внимательнее читай

задаешь вопросы, на которые ответ выше уже дан

1...505152535455565758596061626364...184
Новый комментарий