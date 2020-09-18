О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 69

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Открылся. Фокус № 7 начался.

 
Mikhael1983:

И неправильно понимает. Это ясно даже из самых простейших и общих соображений. Конечно, если необходимо предсказать в будущее линейную комбинацию a*A + b*B (где a и b некоторые постоянные коэффициенты, а A и B - валютные пары), основываясь на её (линейной комбинации) значениях в прошлом, то выгоды никакой нет, задачка полностью эквивалентна задачке предсказания А или B в отдельности (случаи специфических форм графиков A и B не рассматриваем, имеем в виду типичные потоки котировок).

Но у нас-то в качестве исходной информации (в прошлом) не a*A + b*B, а отдельно взятые A и B. То есть БОЛЬШЕ информации. Улавливаете? Если исходной информации БОЛЬШЕ, то и прогноз можно устроить ТОЧНЕЕ, это совершенно очевидно. Удивительно, что такая элементарная физика вызывает непонимание (здраво мыслящим людям совершенно очевидно, что, например, из знания A и B предсказать разность (A - B) проще, чем из знания только отношения A/B (не двух отношений A/C и B/C, а именно только одного A/B) предсказать отношение A/B).

А если уж предсказать нужно из знания A и B не какую-то произвольную "разность (A - B)", а конкретную комбинацию, с конкретными (удобными нам) коэффициентами перед A и B, то точность прогноза тем более может существенно повыситься. Даже удивительно, что такие простые вещи приходится пояснять. Казалось бы, у многих тут естественно-научное или техническое образование.

 Ничто не мешает при торговле одним инструментом учитывать его положение относительно другого. Или вы считаете, что это только прерогатива парного трейдинга? Вся информация, которую вы используете в парном трейдинге, доступна и при торговле одним инструментом.

 
Aleksei Stepanenko:

Что-то не заметно, уже лет шесть уровень жизни наших людей снижается. Вы не чувствуете?

Это факт. Но также и факт, что у государства с финансами всё в порядке, ЗВР ЦБ РФ, например, в январе побил очередные максимумы, притом досанкционные. Время перестать придерживаться жёсткой экономии и дать денег людям, по-видимому, пришло, о чём и говорил Путин в недавнем послании. А иметь большие запасы довольно мудро.
 
khorosh:

 Ничто не мешает при торговле одним инструментом учитывать его положение относительно другого. Или вы считаете, что это только прерогатива парного трейдинга? Вся информация, которую вы используете в парном трейдинге, доступна и при торговле одним инструментом.

Не считаю. Потому, ранее отвечая Вам на Ваш вопрос о преимуществах, я указал лишь на возможность свободного выбора коэффициентов в линейной комбинации (и отсутствии такой возможности при торговле кроссом).

То есть вся разница исключительно в "А если уж предсказать нужно из знания A и B не какую-то произвольную "разность (A - B)", а конкретную комбинацию, с конкретными (удобными нам) коэффициентами перед A и B, то точность прогноза тем более может существенно повыситься", кроме этого действительно "Вся информация, которую вы используете в парном трейдинге, доступна и при торговле одним инструментом" (но народ и этим не пользуется).

 
Mikhael1983:

Не считаю. Потому, ранее отвечая Вам на Ваш вопрос о преимуществах, я указал лишь на возможность свободного выбора коэффициентов в линейной комбинации (и отсутствии такой возможности при торговле кроссом).

То есть вся разница исключительно в "А если уж предсказать нужно из знания A и B не какую-то произвольную "разность (A - B)", а конкретную комбинацию, с конкретными (удобными нам) коэффициентами перед A и B, то точность прогноза тем более может существенно повыситься", кроме этого действительно "Вся информация, которую вы используете в парном трейдинге, доступна и при торговле одним инструментом" (но народ и этим не пользуется).

ты не поверишь, но на форексе

а-в=а/в

;)

 
Mikhael1983:

Не считаю. Потому, ранее отвечая Вам на Ваш вопрос о преимуществах, я указал лишь на возможность свободного выбора коэффициентов в линейной комбинации (и отсутствии такой возможности при торговле кроссом).

То есть вся разница исключительно в "А если уж предсказать нужно из знания A и B не какую-то произвольную "разность (A - B)", а конкретную комбинацию, с конкретными (удобными нам) коэффициентами перед A и B, то точность прогноза тем более может существенно повыситься", кроме этого действительно "Вся информация, которую вы используете в парном трейдинге, доступна и при торговле одним инструментом" (но народ и этим не пользуется).

Возможность менять соотношения лотов на точность входа и выхода никак не влияет. Я приводил графики эквити для 2 вариантов соотношения лотов, из которых видно, что ничего существенно не меняется.

 
Renat Akhtyamov:

ты не поверишь, но на форексе

а-в=а/в

;)

Мне лень комментировать Ваш бред, единственно в целях не позволить отуплять читателей ветки из новичков скажу, что Вы написали глупость.
 
khorosh:

Возможность менять соотношения лотов на точность входа и выхода никак не влияет. Я приводил графики эквити для 2 вариантов соотношения лотов, из которых видно, что ничего существенно не меняется.

Из которых видно, что в отдельно взятом частном случае ничего существенно не поменялось. А при других изменениях графиков поменялось бы.
 
Mikhael1983:
Мне лень комментировать Ваш бред, единственно в целях не позволить отуплять читателей ветки из новичков скажу, что Вы написали глупость.

все впереди у тебя, время лечит, причем не бесплатно

а теперь проверь:

у тебя три графика наложены, вычти из одного другой и получишь третий

;))))

 
Renat Akhtyamov:

все впереди у тебя, время лечит, причем не бесплатно

Намекаете, что у Вас развился старческий маразм? Вопросов нет, бывает.
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