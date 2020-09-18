О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Открылся. Фокус № 7 начался.
И неправильно понимает. Это ясно даже из самых простейших и общих соображений. Конечно, если необходимо предсказать в будущее линейную комбинацию a*A + b*B (где a и b некоторые постоянные коэффициенты, а A и B - валютные пары), основываясь на её (линейной комбинации) значениях в прошлом, то выгоды никакой нет, задачка полностью эквивалентна задачке предсказания А или B в отдельности (случаи специфических форм графиков A и B не рассматриваем, имеем в виду типичные потоки котировок).
Но у нас-то в качестве исходной информации (в прошлом) не a*A + b*B, а отдельно взятые A и B. То есть БОЛЬШЕ информации. Улавливаете? Если исходной информации БОЛЬШЕ, то и прогноз можно устроить ТОЧНЕЕ, это совершенно очевидно. Удивительно, что такая элементарная физика вызывает непонимание (здраво мыслящим людям совершенно очевидно, что, например, из знания A и B предсказать разность (A - B) проще, чем из знания только отношения A/B (не двух отношений A/C и B/C, а именно только одного A/B) предсказать отношение A/B).А если уж предсказать нужно из знания A и B не какую-то произвольную "разность (A - B)", а конкретную комбинацию, с конкретными (удобными нам) коэффициентами перед A и B, то точность прогноза тем более может существенно повыситься. Даже удивительно, что такие простые вещи приходится пояснять. Казалось бы, у многих тут естественно-научное или техническое образование.
Ничто не мешает при торговле одним инструментом учитывать его положение относительно другого. Или вы считаете, что это только прерогатива парного трейдинга? Вся информация, которую вы используете в парном трейдинге, доступна и при торговле одним инструментом.
Что-то не заметно, уже лет шесть уровень жизни наших людей снижается. Вы не чувствуете?
Ничто не мешает при торговле одним инструментом учитывать его положение относительно другого. Или вы считаете, что это только прерогатива парного трейдинга? Вся информация, которую вы используете в парном трейдинге, доступна и при торговле одним инструментом.
Не считаю. Потому, ранее отвечая Вам на Ваш вопрос о преимуществах, я указал лишь на возможность свободного выбора коэффициентов в линейной комбинации (и отсутствии такой возможности при торговле кроссом).
То есть вся разница исключительно в "А если уж предсказать нужно из знания A и B не какую-то произвольную "разность (A - B)", а конкретную комбинацию, с конкретными (удобными нам) коэффициентами перед A и B, то точность прогноза тем более может существенно повыситься", кроме этого действительно "Вся информация, которую вы используете в парном трейдинге, доступна и при торговле одним инструментом" (но народ и этим не пользуется).
Не считаю. Потому, ранее отвечая Вам на Ваш вопрос о преимуществах, я указал лишь на возможность свободного выбора коэффициентов в линейной комбинации (и отсутствии такой возможности при торговле кроссом).
То есть вся разница исключительно в "А если уж предсказать нужно из знания A и B не какую-то произвольную "разность (A - B)", а конкретную комбинацию, с конкретными (удобными нам) коэффициентами перед A и B, то точность прогноза тем более может существенно повыситься", кроме этого действительно "Вся информация, которую вы используете в парном трейдинге, доступна и при торговле одним инструментом" (но народ и этим не пользуется).
ты не поверишь, но на форексе
а-в=а/в
;)
Не считаю. Потому, ранее отвечая Вам на Ваш вопрос о преимуществах, я указал лишь на возможность свободного выбора коэффициентов в линейной комбинации (и отсутствии такой возможности при торговле кроссом).
То есть вся разница исключительно в "А если уж предсказать нужно из знания A и B не какую-то произвольную "разность (A - B)", а конкретную комбинацию, с конкретными (удобными нам) коэффициентами перед A и B, то точность прогноза тем более может существенно повыситься", кроме этого действительно "Вся информация, которую вы используете в парном трейдинге, доступна и при торговле одним инструментом" (но народ и этим не пользуется).
Возможность менять соотношения лотов на точность входа и выхода никак не влияет. Я приводил графики эквити для 2 вариантов соотношения лотов, из которых видно, что ничего существенно не меняется.
ты не поверишь, но на форексе
а-в=а/в
;)
Возможность менять соотношения лотов на точность входа и выхода никак не влияет. Я приводил графики эквити для 2 вариантов соотношения лотов, из которых видно, что ничего существенно не меняется.
Мне лень комментировать Ваш бред, единственно в целях не позволить отуплять читателей ветки из новичков скажу, что Вы написали глупость.
все впереди у тебя, время лечит, причем не бесплатно
а теперь проверь:
у тебя три графика наложены, вычти из одного другой и получишь третий
;))))
все впереди у тебя, время лечит, причем не бесплатно