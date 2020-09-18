О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 67
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Зачем государству копить то, что можно в любой момент напечатать.)
Примерно та-же система, но вероятно с другим расчётом.
Спасибо, Виталий!
Интересная система. Я так понял 16 января была максимальная раздвижка, что и соответствует максимальной просадке. Интересно всегда так? А есть у Вас уже какая-то статистика торговли, более менее длительная?И правильно ли я понял, Вы смотрите раздвижку между USDJPY и USDCHF?
Спасибо, Виталий!
Интересная система. Я так понял 16 января была максимальная раздвижка, что и соответствует максимальной просадке. Интересно всегда так? А есть у Вас уже какая-то статистика торговли, более менее длительная?И правильно ли я понял, Вы смотрите раздвижку между USDJPY и USDCHF?
Статистика есть где-то за 3 года.
Смотрим любые комбинации пар и отбираем, 13 января нашёл всего 2 комбинации и выбрал эту, но оказалась неудачной, при этом счёт не понёс убыток, просто потрачено время на пересиживание. Хуже когда время тратится на дорогу к банкомату для очередного пополнения счёта)
Статистика есть где-то за 3 года.
А можно глянуть результаты, если это удобно? Ну или словами, общие итоги: прибыльность, просадка...
А можно глянуть результаты, если это удобно? Ну или словами, общие итоги: прибыльность, просадка...
Прибыльность от депозита зависит, просадка - аналогично. С депозитом в 10 000 прасадка 60% нормально? А вот с депозитом в $200 просадка 90% вполне нормально.
Система даёт прибыль и это важно. На счёте она используется как один из элементов входов, а не единый - об этом не раз писал ранее.
Система даёт прибыль и это важно.
Прибыль это отлично! 90% - это конечно уже дно цепляет, и 60 вроде многовато, но я понимаю разницу между тестером и реальностью. Повнимательнее поизучаю систему, спасибо!
Извините, друг, наверное я не увидел такого вопроса:)
Слова об усреднении у меня вызывают чувство, что со входами всё плохо. Здесь же вроде есть какая-то логика входов. Конечно шесть трейдов недостаточно для статистики. Без теста на истории не обойтись либо ждать результатов, как считаете?
В принципе то проблемы с точностью входа те же, что и при торговле одним инструментом. Обычная ситуация при торговле одним инструментом: смотрим вроде начался разворот и входим, но оказалась коррекция, прежний тренд продолжился. Наш ордер оказывается стоит против движения цены. В парном трейдинге: видим раздвижку вроде инструменты начали сближаться, входим двумя ордерами. Но вдруг цены инструментов вновь начинают разбегаться и наши ордера оказываются в просадке. Единственный плюс это то что после большой раздвижки вероятность начала схождения всё же выше. Но анализ взаимного положения цен инструментов можно делать и при торговле одним инструментом. Так что этот плюс можно использовать в обоих способах торговли.
Единственный плюс это то что после большой раздвижки вероятность начала схождения всё же выше.
Спасибо, это интересно! А каковы причины увеличения вероятности схождения перед не схождением? Увеличивается дисбаланс между валютами? Как Вы думаете, что движет обратно, именно в связке пар? Это взаимное влияние пар, или простое наложение свойств каждой из валют, откатываться после движения, без взаимного влияния? И какое значение вероятности, приблизительно?
Валюта самой самодостаточной крупной экономики в мире, заметим. С минимальным отношением госдолга к ВВП, максимальным отношением государственных резервов к ВВП, и прочими вкусностями, типа невероятного объема природных ресурсов, и весьма диверсифицированной промышленности (в том числе в части второго в мире по объёму в деньгах и первого в мире в натуральном исчислении оборонно-промышленного комплекса, эффективность которого такова, что партнёрам даже нечестные истерики и вопли о санкциях за покупку вооружений у России не помогают идти на равных с ним в конкурентной борьбе за рынки).
++++
Ну вы, ребята, оптимисты