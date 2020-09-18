О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 59

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Anatolii Zainchkovskii:
 
...   
А внутри дня есть варианты?  Можно в личку если не кайф секреты раскрывать. 

не вариант, т.к. внутри дня получается такое:


 
Renat Akhtyamov:

докинул два скрина

линии - это хаи и лои

Сообразил,  и да,  увидел новые скрины. 
 
Renat Akhtyamov:

внутри дня получается такое:


Запаздывает котир от того что нет торгового активного счёта? 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Запаздывает котир от того что нет торгового активного счёта? 

не, не запаздывает

биржа просто в пятницу раньше форекса закрылась

и ночью не работает

графики синхронизированы по времени
 
Renat Akhtyamov:

не, не запаздывает

биржа просто раньше форекса закрылась

Точно,  протупил. 
Спасибо за почву для мысли. 
 

Эти линии из-за отсутствия котировок? Типа низкая ликвидность?

 
Younga:

Эти линии из-за отсутствия котировок? Типа низкая ликвидность?

биржа ночью не работает

 
Renat Akhtyamov:

Смотрим актив на бирже, он выше - покупаем на "форекс"

Смотрим на актив как котировка начинает падать вместе с биржевой и получаем убыток.

Нифига это не арбитраж, это даже не тянет на простейшую безубыточную ТС.

 
Vitaly Muzichenko:

Смотрим актив на бирже, он выше - покупаем на "форекс"

Смотрим на актив как котировка начинает падать вместе с биржевой и получаем убыток.

Нифига это не арбитраж, это даже не тянет на простейшую безубыточную ТС.

  1. Пока никто не запрещал людям терять деньги.
  2. Ничто так не вправляет мозги на место как слив депозита своими руками.
 
Vitaly Muzichenko:

Смотрим актив на бирже, он выше - покупаем на "форекс"

Смотрим на актив как котировка начинает падать вместе с биржевой и получаем убыток.

Нифига это не арбитраж, это даже не тянет на простейшую безубыточную ТС.

а ты сообразительный

вот только читая не понимаешь прочитанное

и уже не в первый раз такое

;)

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