О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 59
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не вариант, т.к. внутри дня получается такое:
докинул два скрина
линии - это хаи и лои
внутри дня получается такое:
Запаздывает котир от того что нет торгового активного счёта?
не, не запаздывает
биржа просто в пятницу раньше форекса закрылась
и ночью не работаетграфики синхронизированы по времени
не, не запаздывает
биржа просто раньше форекса закрылась
Эти линии из-за отсутствия котировок? Типа низкая ликвидность?
Эти линии из-за отсутствия котировок? Типа низкая ликвидность?
биржа ночью не работает
Смотрим актив на бирже, он выше - покупаем на "форекс"
Смотрим на актив как котировка начинает падать вместе с биржевой и получаем убыток.
Нифига это не арбитраж, это даже не тянет на простейшую безубыточную ТС.
Смотрим актив на бирже, он выше - покупаем на "форекс"
Смотрим на актив как котировка начинает падать вместе с биржевой и получаем убыток.
Нифига это не арбитраж, это даже не тянет на простейшую безубыточную ТС.
Смотрим актив на бирже, он выше - покупаем на "форекс"
Смотрим на актив как котировка начинает падать вместе с биржевой и получаем убыток.
Нифига это не арбитраж, это даже не тянет на простейшую безубыточную ТС.
а ты сообразительный
вот только читая не понимаешь прочитанное
и уже не в первый раз такое
;)