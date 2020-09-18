О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 127
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не совсем понятно конечно
покажешь демозит на сигнале, понаблюдаем, без сарказмавспоминаю еще такую деталь, последние 10 баров в МА-шках у меня шли без усреднения
Демо не использую, тестирую на центовом реале. Сигналы не делаю.
если z=x/y
то
из чего учитывая известные статистики и отклонения dx dy dz, можно сделать скальпер.
Но работать будет только в тестере при условии все 3 спреда -->0. И без разницы какие из плечей использовать
сколько раз можно было срубить бабосы за вечер ???
правильно, 5 раз !!!
а сигналы входа появляются как максимальная статистическая раздвижка или какая то другая причина?
если я правильно понял , автор ждёт сигнал от несколько пар ?
что то вроде этого?
естественно разница есть от сигналов
Можно попробовать не сбалансированный треугольник торговать.
Жёлтая кривая еврофунт, розовая спред евры и фунта.
а сигналы входа появляются как максимальная статистическая раздвижка или какая то другая причина?
Можно попробовать не сбалансированный треугольник торговать.
Жёлтая кривая еврофунт, розовая спред евры и фунта.
избегать нужно появление треугольника.
... приговаривая: свят, свят, свят и креститься.)))
Лучше всего торговать параллелепипед. Или пирамиду. Египетскую.
Треугольник будет выпит, будь он хоть параллелепипед.)))