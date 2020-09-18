О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 127

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

не совсем понятно конечно

покажешь демозит на сигнале, понаблюдаем, без сарказма

вспоминаю еще такую деталь, последние 10 баров в МА-шках у меня шли без усреднения

Демо не использую, тестирую на центовом реале. Сигналы не делаю.

 

если z=x/y

то

из чего учитывая известные статистики и отклонения dx dy dz, можно сделать скальпер.

Но работать будет только в тестере при условии все 3 спреда -->0. И без разницы какие из плечей использовать

 
Renat Akhtyamov:

сколько раз можно было срубить бабосы за вечер ???

правильно, 5 раз !!!

а сигналы входа появляются как максимальная статистическая раздвижка или какая то другая причина?

[Удален]  

если я правильно понял , автор ждёт сигнал от несколько пар ?

что то вроде этого?

//---- получение хендла индикатора RSI
   RSI_Handle=iRSI("EURUSD",0,int(ParmMult*9),PRICE_CLOSE);
   if(RSI_Handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iRSI");
//---- получение хендла индикатора Stochastic
   STO_Handle=iMACD("EURUSD",0,int(10*ParmMult),int(15*ParmMult),int(13*ParmMult),PRICE_CLOSE);
   if(STO_Handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iStochastic");
//---- получение хендла индикатора MACD
   MACD_Handle=iMACD("GBPUSD",0,int(10*ParmMult),int(15*ParmMult),int(13*ParmMult),PRICE_CLOSE);
   if(MACD_Handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMACD");

естественно разница есть от сигналов 

EURUSDH1

Файлы:
l_r46fx4e9_b1yznjmkxv2.mq5  17 kb
 

Можно попробовать не сбалансированный треугольник торговать.

Жёлтая кривая еврофунт, розовая спред евры и фунта.

 
Younga:

а сигналы входа появляются как максимальная статистическая раздвижка или какая то другая причина?

да, раздвика, средняя
 
khorosh:

Можно попробовать не сбалансированный треугольник торговать.

Жёлтая кривая еврофунт, розовая спред евры и фунта.

избегать нужно появление треугольника.
 
Лучше всего торговать параллелепипед. Или пирамиду. Египетскую.
 
Renat Akhtyamov:
избегать нужно появление треугольника.

... приговаривая: свят, свят, свят и креститься.)))

 
Grigori.S.B:
Лучше всего торговать параллелепипед. Или пирамиду. Египетскую.

Треугольник будет выпит, будь он хоть параллелепипед.)))

1...120121122123124125126127128129130131132133134...184
Новый комментарий