О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Написал и удалил сообщение, но смысл остался тот-же:
Смотрим на актив как котировка начинает падать/расти вместе с биржевой и получаем убыток.
значит недопетрил пока
там сделки в краткосрок, пипса исключена
значит недопетрил пока
там сделки в краткосрок, пипса исключена
Хорошо, когда будут первые результаты, и будут-ли?
Где будете смотреть биржевые котировки?
Хорошо, когда будут первые результаты, и будут-ли?
реальный счет там открываю
растет форекс, растет и биржа и наоборот (все относительно)
то есть открывается единственный ордер и без разницы где
реальный счет там открываю
Понятно, Я недавно закрыл, как-то не сложилось с МОЕХ
Понятно, Я недавно закрыл, как-то не сложилось с МОЕХ
там в стакан лезут
а он не о том
я его проверял, и у меня сложилось впечатление, что это замануха
У него опять схлопывается. Да как он это делает
Секрет в расчете лотов наверное ....
Да, безубыточные ТС такие - простейшие )
Напишите как высчитываете объём лотов. Куда ставить больше куда меньше, на что умножать некий коэффициент . Можно в ЛС.
Заглянул посмотреть что там. Закрыл сделки. Не за компом. Нет времени посчитать, какое там рассогласование сейчас. По ощущениям (величине прибыли) близко к нулю.