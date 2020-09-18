О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 61

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Vitaly Muzichenko:

Написал и удалил сообщение, но смысл остался тот-же:

Смотрим на актив как котировка начинает падать/расти вместе с биржевой и получаем убыток.

значит недопетрил пока

там сделки в краткосрок, пипса исключена

 
Renat Akhtyamov:

значит недопетрил пока

там сделки в краткосрок, пипса исключена

Хорошо, когда будут первые результаты, и будут-ли?

Где будете смотреть биржевые котировки?

 
Vitaly Muzichenko:

Хорошо, когда будут первые результаты, и будут-ли? 

реальный счет там открываю

растет форекс, растет и биржа и наоборот (все относительно)

то есть открывается единственный ордер и без разницы где

 
Renat Akhtyamov:

реальный счет там открываю

Понятно, Я недавно закрыл, как-то не сложилось с МОЕХ

 
Vitaly Muzichenko:

Понятно, Я недавно закрыл, как-то не сложилось с МОЕХ

там в стакан лезут

а он не о том

я его проверял, и у меня сложилось впечатление, что это замануха

 
У него опять схлопывается. Да как он это делает
 
Ivan Butko:
У него опять схлопывается. Да как он это делает


Секрет в расчете лотов наверное ....

 
Mikhael1983:

Да, безубыточные ТС такие - простейшие )


Напишите как высчитываете объём лотов.  Куда ставить больше куда меньше, на что умножать некий коэффициент .  Можно в ЛС.

 
Заглянул посмотреть что там. Закрыл сделки. Не за компом. Нет времени посчитать, какое там рассогласование сейчас. По ощущениям (величине прибыли) близко к нулю. 

Прибыль 144 доллара, господа. 

В названии файла время чуть вперёд, специально на телефоне время ставлю на примерно 5 минут. 

Фокус номер шесть благополучно завершён с успехом, как и все предыдущие. 

 
Mikhael1983:
Заглянул посмотреть что там. Закрыл сделки. Не за компом. Нет времени посчитать, какое там рассогласование сейчас. По ощущениям (величине прибыли) близко к нулю. 

Прибыль 144 доллара, господа. 

В названии файла время чуть вперёд, специально на телефоне время ставлю на примерно 5 минут. 

Фокус номер шесть благополучно завершён с успехом, как и все предыдущие. 

Приветствую. А где обещанная "подноготная" метода ... :)
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