О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 139
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Правда не перестаёт быть правдой, если её скажет безмозглый пацан-бомж, сидящий в луже собственной мочи под забором ) В этом Ваша проблема )
Это не я сказал, это Порфирьевич.
Никуда не пропал. Рынок же закрыт пока что. Воскресенье.
Сообщи нам когда твой рынок откроется.
Это не я сказал, это Порфирьевич.
Разницы нет никакой между Правдой и Ложью, Если, конечно, и ту и другую раздеть. )
(В. Высоцкий)
Евра находится в канале направленном вниз. А фунт остановился у линии поддержки. Пока евра не пробьёт верхнюю границу канала, а фунт линию поддержки, ничего делать не буду, надеясь на благоприятное для меня развитие событий.
толи фунт выбьет, толи ева
тоже наблюдаю
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
GBPUSD, H1, 2020.01.27
Alpari International, MetaTrader 4, Real
часовой, евра идет на рост фунт только развернулся и пойдёт скорее всего наверх
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
GBPJPY, M15, 2020.01.27
Alpari International, MetaTrader 4, Real
М15 , а вот здесь фунт раньше пойдёт наверх в то время как евра будет падать.
часовой, евра идет на рост фунт только развернулся и пойдёт скорее всего наверх
М15 , а вот здесь фунт раньше пойдёт наверх в то время как евра будет падать.
Пока евра находится в падающем канале, то её рост - это коррекция, пока не пробьёт верхнюю границу.
Фунт локальнй уровень поддержки пробил. Следующий уровень лоу дневной свечи за 22 января, он немного ниже фибо уровня 0.618. Евра пока в канале и тоже идёт вниз. Если фунт пробьёт и этот уровень, тогда надо будет что-то делать. Однако считаю, что шансы отскока фунта от этого уровня достаточно высоки.
Ну вот, пока писал, отскок фунта уже начался.