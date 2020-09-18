О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 139

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Mikhael1983:
Правда не перестаёт быть правдой, если её скажет безмозглый пацан-бомж, сидящий в луже собственной мочи под забором ) В этом Ваша проблема )




Это не я сказал, это Порфирьевич.
 
Решил по совету Виталия Музыченко перейти на М30,  а то быстрая линия спреда в моём индикаторе даёт преждевременные сигналы для входа. Вход будет с некоторым запозданием, зато правильный.
 
Mikhael1983:
Никуда не пропал. Рынок же закрыт пока что. Воскресенье.

Сообщи нам когда твой рынок откроется.

 
Evgeniy Chumakov:
Это не я сказал, это Порфирьевич.

Разницы нет никакой между Правдой и Ложью, Если, конечно, и ту и другую раздеть. )

(В. Высоцкий)

 
Евра находится в канале направленном вниз. А фунт остановился у линии поддержки. Пока евра не пробьёт верхнюю границу канала, а фунт линию поддержки, ничего делать не буду, надеясь на благоприятное для меня развитие событий.
 
khorosh:
Евра находится в канале направленном вниз. А фунт остановился у линии поддержки. Пока евра не пробьёт верхнюю границу канала, а фунт линию поддержки, ничего делать не буду, надеясь на благоприятное для меня развитие событий.

толи фунт выбьет, толи ева

тоже наблюдаю

 

часовой, евра идет на рост фунт только развернулся и пойдёт скорее всего наверх

М15 , а вот здесь фунт раньше пойдёт наверх в то время как евра будет падать.

 
Anatolii Zainchkovskii:


часовой, евра идет на рост фунт только развернулся и пойдёт скорее всего наверх


М15 , а вот здесь фунт раньше пойдёт наверх в то время как евра будет падать.

Пока евра находится в падающем канале, то её рост - это коррекция, пока не пробьёт верхнюю границу.

 
Фунт локальнй уровень поддержки пробил. Следующий уровень лоу дневной свечи за  22 января, он немного ниже фибо уровня 0.618. Евра пока в канале и тоже идёт вниз. Если фунт пробьёт и этот уровень, тогда надо будет что-то делать. Однако считаю, что шансы отскока фунта от этого уровня достаточно высоки.
 
khorosh:
Фунт локальнй уровень поддержки пробил. Следующий уровень лоу дневной свечи за  22 января, он немного ниже фибо уровня 0.618. Евра пока в канале и тоже идёт вниз. Если фунт пробьёт и этот уровень, тогда надо будет что-то делать. Однако считаю, что шансы отскока фунта от этого уровня достаточно высоки.

Ну вот, пока писал, отскок фунта уже начался.

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