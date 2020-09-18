О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 138

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khorosh:
Евра идёт вверх, фунт должен пойти вниз - на М30 есть дивергенция.

профит по обоим парам не обязателен

торгуется раздвижка

 
Renat Akhtyamov:

профит по обоим парам не обязателен

торгуется раздвижка

Если фунт и евра движутся в разные стороны, шансов получить прибыль больше, спред растёт быстрее.

 
b2v:
Пока стата еще маленькая. До 20-ти дойдем, посмотрим результат.
Для систем с редкими но большими убытками, стата должна включать порядка 20-ти убыточных сделок, а не 20-ти сделок вообще. Поэтому только автоматизация и проверка на истории покажут реальность.
 

Решил не искушать судьбу и закрылся с небольшим плюсом. Вспомнил, что я обычно закрываюсь при первой возможности, если есть дополнительные усредняющие ордера. Лучше потом откроюсь по новой в этом направлении, если будут к этому предпосылки.



Итого в рынке был около 3 с небольшим часов.

 
khorosh:

Решил не искушать судьбу и закрылся с небольшим плюсом. Вспомнил, что я обычно закрываюсь при первой возможности, если есть дополнительные усредняющие ордера. Лучше потом откроюсь по новой в этом направлении, если будут к этому предпосылки.



Итого в рынке был около 3 с небольшим часов.

а откуда своп или это комиссия?

 
Renat Akhtyamov:

а откуда своп или это комиссия?


Комиссия.

 
Evgeniy Chumakov:


Комиссия.

здесь лучше счета выбирать без поборов

;)

 
Renat Akhtyamov:

здесь лучше счета выбирать без поборов

;)

Не бывает без поборов. Если нет коммиссии, спреды выше.

 

На Н4 пока сохраняется тренд вниз, поэтому вполне может оказаться, что всё движение вверх от лоу позавчерашнего дня это коррекция к тренду вниз. Поэтому попробую ка сходить вниз.


 
khorosh:

Решил не искушать судьбу и закрылся с небольшим плюсом. Вспомнил, что я обычно закрываюсь при первой возможности, если есть дополнительные усредняющие ордера. Лучше потом откроюсь по новой в этом направлении, если будут к этому предпосылки.



Итого в рынке был около 3 с небольшим часов.

только что перевернулся

показываю что получилось


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