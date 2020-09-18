О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 138
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Евра идёт вверх, фунт должен пойти вниз - на М30 есть дивергенция.
профит по обоим парам не обязателен
торгуется раздвижка
профит по обоим парам не обязателен
торгуется раздвижка
Если фунт и евра движутся в разные стороны, шансов получить прибыль больше, спред растёт быстрее.
Пока стата еще маленькая. До 20-ти дойдем, посмотрим результат.
Решил не искушать судьбу и закрылся с небольшим плюсом. Вспомнил, что я обычно закрываюсь при первой возможности, если есть дополнительные усредняющие ордера. Лучше потом откроюсь по новой в этом направлении, если будут к этому предпосылки.
Итого в рынке был около 3 с небольшим часов.
Решил не искушать судьбу и закрылся с небольшим плюсом. Вспомнил, что я обычно закрываюсь при первой возможности, если есть дополнительные усредняющие ордера. Лучше потом откроюсь по новой в этом направлении, если будут к этому предпосылки.
Итого в рынке был около 3 с небольшим часов.
а откуда своп или это комиссия?
а откуда своп или это комиссия?
Комиссия.
Комиссия.
здесь лучше счета выбирать без поборов
;)
здесь лучше счета выбирать без поборов
;)
Не бывает без поборов. Если нет коммиссии, спреды выше.
На Н4 пока сохраняется тренд вниз, поэтому вполне может оказаться, что всё движение вверх от лоу позавчерашнего дня это коррекция к тренду вниз. Поэтому попробую ка сходить вниз.
Решил не искушать судьбу и закрылся с небольшим плюсом. Вспомнил, что я обычно закрываюсь при первой возможности, если есть дополнительные усредняющие ордера. Лучше потом откроюсь по новой в этом направлении, если будут к этому предпосылки.
Итого в рынке был около 3 с небольшим часов.
только что перевернулся
показываю что получилось