О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 141
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Не перестаю убеждаться что традиционные ценности рулят. Тренд - твой друг.
Но эти новомодные евро-ребята, посещающие барбер-шопы и пр. напридумывали себе друзей непонятных типа взаимных парных корреляций (слово-то какое...), схождений-фу-расхождений и прочих, прости Господи, треугольников.
Но Мишку ещё можно спасти, если уговорить его поменять свой евро-модный ник Микхаэль на нормальный русский мужицкий Миха, ну на крайняк Михалыч..
Давайте мужики, спасаем пацана пока треугольники ему совсем голову не вскружили и деньгами бешеными не совратили!
Приветствую! Я считаю надо диверсифицировать риски. Зачем открывать две сделки на полную котлету, когда можно открыть 3-5 сделок но меньшей лотностью на разных инструментах, тем самым защититься от вот таких ситуаций в которую попал ТС. Сегодня понедельник и действительно был флэт практически по всем инструментам, ну кроме фунта (ауди ещё порадовала). После первой пары сделок по фунту я вышел в плюсе и решил в фунт не залазить как минимум до конца следующей недели, т.к. голосование на носу и возможны резкие изменения. Сейчас сижу в рынке по AUDJPY/USDJPY и AUDUSD/EURUSD. Схождения всё нет, но и расхождения тоже нет. Риски сократил, но думаю зря AUD по обоим инструментам есть, но на момент входа из йеновых пар было самое оптимальное решение.
С уважением, RomFil
Это не диверсификация, это позиции по AUDUSD и EURAUD, при этом хорошо если они по итогу разнонаправленные, потому что вы торгуете AUDUSD и EURAUD = EURUSD, только через .опу тройной спред
Вот диверсификация, нужно только отобрать с 3-х пар - оптимальную с наибольшим разрывом
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
Vitaly Muzichenko, 2020.01.26 17:58
Заброшу повод для размышления
ну на крайняк Михалыч..
Вы меня не поняли. По диверсификацией я имел ввиду работу по разным инструментам только меньшими объёмами, а не на всю котлету. Разделение на несколько сделок по разным инструментам позволит избежать длительного "раздвигающего" тренда, в который сейчас попал ТС. Одновременный тренд у инструментов с разным основанием маловероятен.
Ну Я же вам показал "основание", вы торгуете AUDJPY/USDJPY = торговля AUDUSD только через йену. Вот сами посчитайте прямо сейчас прибыль/убыток по обеим парам, а потом включите график AUDUSD и посчитайте с момента открытия до сейчас виртуальную прибыль/убыток. Думаю дальше поймёте сами
P.S. Я уже посчитал. AUDJPY у вас покупка, USDJPY продажа.
Одновременный тренд у инструментов с разным основанием маловероятен.
Подтверждаю слова. Я торгую по многим валютам одновременно, но по одной сделке на каждой валютной паре. Бывает из 6-7 пар идут дружно в минус 2-3, остальные выручают.
Виталий, я пока не сверяю пары между собой. Просто, где есть сигнал, там и открываю. Но, то что Вы рассказали интересно.
Ну Я же вам показал "основание", вы торгуете AUDJPY/USDJPY = торговля AUDUSD только через йену. Вот сами посчитайте прямо сейчас прибыль/убыток по обеим парам, а потом включите график AUDUSD и посчитайте с момента открытия тот-же прибыль/убыток. Думаю дальше поймёте сами
Я Вам про помидоры, Вы мне про огурцы ... :)
Представим ситуацию - в азиатскую сессию USDJPY прыгает в не нужную сторону. Появляется убыток в паре AUDJPY/USDJPY. Когда произойдёт схождение неизвестно может как у ТС через две недели ... Я с утра проанализирую графики и увижу, к примеру, что AUDUSD/EURUSD у меня имеет прибыль перекрывающую убыток по йеновой паре - так я возьму и закроюсь, т.к. зачем долго ждать. Вот она диверсификация! Да, на сейчас пары неудачно подобраны для примера, но я думаю гипотетически ясно вроде объяснил.
P.S. Можно не закрываться, а ждать. Ведь другая пара у меня закроется в плюс и будут средства для дальнейшеё работы. А это пара пусть ждёт схождения до скончания веков ...
Подтверждаю слова. Я торгую по многим валютам одновременно, но по одной сделке на каждой валютной паре. Бывает из 6-7 пар идут дружно в минус 2-3, остальные выручают.
Виталий, Я пока не сверяю пары между собой. Просто, где есть сигнал, там и открываю. Но, то что Вы рассказали интересно.
Меня пригласил один американский брокер провести вебинар в европейском филиале в январе, пока думаю, но наверное возьму минут 40-50 эфира в первой половине февраля, если не передумаю.
Там как раз подробно всё изложу и покажу.
Я уже столько раз убеждаюсь, что это всё настолько бесполезно ... иной раз жалко своего времени.
Толкую сколько, что вход по двум парам с одной валютой, это торговля кроссом, только с бОльшими расходами, но нет-же, всё-равно не доходит. Сидят там с умными лицами и рассчитывают лоты. Бред! Войди на кроссе, и не нужны никакие заумные расчёты
Меня пригласил один американский брокер провести вебинар в европейском филиале в январе, пока думаю, но наверное возьму минут 40-50 эфира в первой половине февраля, если не передумаю.
Там как раз подробно всё изложу и покажу.
Я уже столько раз убеждаюсь, что это всё настолько бесполезно ... иной раз жалко своего времени.
Толкую сколько, что вход по двум парам с одной валютой, это торговля кроссом, только с бОльшими расходами, но нет-же, всё-равно не доходит. Сидят там с умными лицами и рассчитывают лоты. Бред!
В 2014 мне с банка Англии звонили, так я трубку бросил ;)
Не, Я человек общительный, со всеми переговорю и утешу, если нужно)