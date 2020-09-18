О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 133

Новый комментарий
 

Заброшу повод для размышления


 
secret:
не, я про это:
да и про разделение пар на две коррелирующие линии кто-то похожий писал лет 5 назад.

да ужжж

даже время не лечит

[Удален]  
Mikhael1983:

За последние 5 лет я далеко продвинулся ) Да и тогда идеи уже были не самыми паршивыми: https://www.mql5.com/ru/forum/58277/page12#comment_1635094

хотя потом и слилось.

Это все хорошо, а что с вашим мониторингом с фокусами, куда он пропал?
 
Vladimir Baskakov:
Это все хорошо, а что с вашим мониторингом с фокусами, куда он пропал?
Никуда не пропал. Рынок же закрыт пока что. Воскресенье.
[Удален]  
Mikhael1983:
Никуда не пропал. Рынок же закрыт пока что. Воскресенье.
Аа, логично
 
Vladimir Baskakov:
Аа, логично

не, не логично

он его удалил при первой же неудаче

 
Vitaly Muzichenko:

Заброшу повод для размышления


Куда смотреть?

 
secret:
да и про разделение пар на две коррелирующие линии кто-то похожий писал лет 5 назад.
А, вот, нашел:
тоже ваш ник небось?)
 
2013 год однако:) Я уже подзабыл даже ту ветку. Надеюсь, что к 2020 индексы валют стали окончательно эталонными.
 
У меня все ходы записаны)
1...126127128129130131132133134135136137138139140...184
Новый комментарий