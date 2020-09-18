О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 133
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Заброшу повод для размышления
не, я про это:
да ужжж
даже время не лечит
За последние 5 лет я далеко продвинулся ) Да и тогда идеи уже были не самыми паршивыми: https://www.mql5.com/ru/forum/58277/page12#comment_1635094
хотя потом и слилось.
Это все хорошо, а что с вашим мониторингом с фокусами, куда он пропал?
Никуда не пропал. Рынок же закрыт пока что. Воскресенье.
Аа, логично
не, не логично
он его удалил при первой же неудаче
Заброшу повод для размышления
Куда смотреть?