О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 134

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Специально нашел в ветке. Мысль про «валюту» N датируется 2013 годом:) Посмотрим завтра, есть ли продвижение аж за 7 лет. 
На вскидку в ТС переход просто от пар a и b в базис (a+b)/2 и (a-b)/2. Ещё вола наверняка учитывается. Но скорее всего у автора намного более замороченные построения.
 
Сделки по фокусу номер восемь на уровне минус 320. Ждём. 
 
Mikhael1983:
Сделки по фокусу номер восемь на уровне минус 320. Ждём. 

Михаель, не пробовали автоматизировать ТС и прогнать уже в тестере? Чего сиськи то мять столько страниц)

[Удален]  
Mikhael1983:
Сделки по фокусу номер восемь на уровне минус 320. Ждём. 
Понедельник наступил, мониторинг иде?
 
Vladimir Baskakov:
Понедельник наступил, мониторинг иде?

Даже не надейся!

Aleksey Mavrin:

Михаель, не пробовали автоматизировать ТС и прогнать уже в тестере?

Хочешь убить надежду, живущую 10 лет? Даже не спрашивай!


 
b2v:
Специально нашел в ветке. Мысль про «валюту» N датируется 2013 годом:) Посмотрим завтра, есть ли продвижение аж за 7 лет. 
На вскидку в ТС переход просто от пар a и b в базис (a+b)/2 и (a-b)/2. Ещё вола наверняка учитывается. Но скорее всего у автора намного более замороченные построения.

(а+b)/2 - это понятно, тут как бы среднее смешанное значение. А вот (a-b)/2  вот тут не могу понять смысла, получается половина остатка, что она может из себя представлять?

 
Anatolii Zainchkovskii:

(а+b)/2 - это понятно, тут как бы среднее смешанное значение. А вот (a-b)/2  вот тут не могу понять смысла, получается половина остатка, что она может из себя представлять?

Один график - средняя. Другой - отклонение пар от средней вверх и вниз. Ну это мои мысли и при одинаковой воле, построения более замороченные.
Например почему график красный вверху, неясно.

Судя по старым веткам автор может решать весьма сложные оптимизационные задачи.

 
b2v:

Один график - средняя. Другой - отклонение пар от средней вверх и вниз. Ну это мои мысли и при одинаковой воле, построения более замороченные.
Например почему график красный вверху, неясно.

Судя по старым веткам автор может решать весьма сложные оптимизационные задачи.

Про отклонения теперь понял. А на счёт автора и его манеры вести тему, так он явно у Неколлы и Джокера учился. Человек который хочет донести мысль делает это прямо и без "вы....онов". Здесь уже многие не раз спрашивали что да как, ответов не последовало. Либо система пока только на базовой онлайн проверке, либо автор кайфует таким методом.

 
А ты еще ветку 2013 года и другие наверно не читал:) Но НеКоллу по стилю превзойти невозможно:) 
В целом стиль изложения вторичен, важна суть.
 

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