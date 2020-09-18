О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 134
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Сделки по фокусу номер восемь на уровне минус 320. Ждём.
Михаель, не пробовали автоматизировать ТС и прогнать уже в тестере? Чего сиськи то мять столько страниц)
Сделки по фокусу номер восемь на уровне минус 320. Ждём.
Понедельник наступил, мониторинг иде?
Даже не надейся!
Aleksey Mavrin:
Михаель, не пробовали автоматизировать ТС и прогнать уже в тестере?
Хочешь убить надежду, живущую 10 лет? Даже не спрашивай!
Специально нашел в ветке. Мысль про «валюту» N датируется 2013 годом:) Посмотрим завтра, есть ли продвижение аж за 7 лет.
(а+b)/2 - это понятно, тут как бы среднее смешанное значение. А вот (a-b)/2 вот тут не могу понять смысла, получается половина остатка, что она может из себя представлять?
(а+b)/2 - это понятно, тут как бы среднее смешанное значение. А вот (a-b)/2 вот тут не могу понять смысла, получается половина остатка, что она может из себя представлять?
Один график - средняя. Другой - отклонение пар от средней вверх и вниз. Ну это мои мысли и при одинаковой воле, построения более замороченные.
Например почему график красный вверху, неясно.
Судя по старым веткам автор может решать весьма сложные оптимизационные задачи.
Один график - средняя. Другой - отклонение пар от средней вверх и вниз. Ну это мои мысли и при одинаковой воле, построения более замороченные.
Например почему график красный вверху, неясно.
Судя по старым веткам автор может решать весьма сложные оптимизационные задачи.
Про отклонения теперь понял. А на счёт автора и его манеры вести тему, так он явно у Неколлы и Джокера учился. Человек который хочет донести мысль делает это прямо и без "вы....онов". Здесь уже многие не раз спрашивали что да как, ответов не последовало. Либо система пока только на базовой онлайн проверке, либо автор кайфует таким методом.
В целом стиль изложения вторичен, важна суть.
Открылся.