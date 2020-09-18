О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 137

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b2v:
С 8 фокусом вроде понятно. На -600$ наверно пора закрыть лося. Это нормально, так как 100% успешных сделок быть не может.
Хотя на 1.10 сопротивление мощное возможно. Пока шансы есть.

иди, топик стартеру в лоб дай за его туфтовые формулы...

кстати, об этом уже на 1-ой странице ему говорено было

 
Да ладно Вам. Хоть развлечение какое-то, а то я форум "100-лет" уже не читал.

Пока стата еще маленькая. До 20-ти дойдем, посмотрим результат.
 

Направление вроде правильно выбрал, по тренду, но неожиданно последовала глубокая коррекция(0.618). Пришлось усредниться.


Если тренд, который я посчитал трендом, окажется коррекцией, то буду в пролёте.)
 
Renat Akhtyamov:

иди, топик стартеру в лоб дай за его туфтовые формулы...

кстати, об этом уже на 1-ой странице ему говорено было

Не бейте пианиста, он играет как может. К тому же эксперимент не закончен.

 
khorosh:

Направление вроде правильно выбрал, по тренду, но неожиданно последовала глубокая коррекция(0.618). Пришлось усредниться.


Если тренд, который я посчитал трендом, окажется коррекцией, то буду в пролёте.)

вылезем

в одну сторону счас идем

;)

 
Renat Akhtyamov:

вылезем

в одну сторону счас идем

;)

То что я считал 3-й волной, когда была предыдущая сделка(закрыл в плюс ночью), оказалась 3-й волной в 1-й волне. А теперь прошла коррекция к первой волне(2-я волна) и вроде начинается 3-я волна. Закрыться надо будет, в начале 4-й волны. 5-ю ждать не буду.

 

Сделал так, это и есть так называемый "парный"


 
Grigori.S.B:

Даже не надейся!

Хочешь убить надежду, живущую 10 лет? Даже не спрашивай!


Ах-ха. зачётная шутка. Мне смешно - на форуме по программированию 200 страниц  обсуждают что-то мифическое, хотя это проверить 5 минут.

Если бы я увидел какое-то ноу-хау в теме автора, давно бы закодил, но я не вижу, а те кто видят они что не могут?

з.ы. страниц конечно ещё не 200 но пока я допишу сообщение уже скорее всего будет)

 
khorosh:

То что я считал 3-й волной, когда была предыдущая сделка(закрыл в плюс ночью), оказалась 3-й волной в 1-й волне. А теперь прошла коррекция к первой волне(2-я волна) и вроде начинается 3-я волна. Закрыться надо будет, в начале 4-й волны. 5-ю ждать не буду.

Так оно и есть. Волны Эллиотта великолепно видны на истории, а в онлайне невозможно понять где движущая волна, где коррекционная.

 
Евра идёт вверх, фунт должен пойти вниз - на М30 есть дивергенция.
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