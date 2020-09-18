О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 137
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С 8 фокусом вроде понятно. На -600$ наверно пора закрыть лося. Это нормально, так как 100% успешных сделок быть не может.
Хотя на 1.10 сопротивление мощное возможно. Пока шансы есть.
иди, топик стартеру в лоб дай за его туфтовые формулы...
кстати, об этом уже на 1-ой странице ему говорено было
Пока стата еще маленькая. До 20-ти дойдем, посмотрим результат.
Направление вроде правильно выбрал, по тренду, но неожиданно последовала глубокая коррекция(0.618). Пришлось усредниться.
иди, топик стартеру в лоб дай за его туфтовые формулы...
кстати, об этом уже на 1-ой странице ему говорено было
Не бейте пианиста, он играет как может. К тому же эксперимент не закончен.
Направление вроде правильно выбрал, по тренду, но неожиданно последовала глубокая коррекция(0.618). Пришлось усредниться.
Если тренд, который я посчитал трендом, окажется коррекцией, то буду в пролёте.)
вылезем
в одну сторону счас идем
;)
вылезем
в одну сторону счас идем
;)
То что я считал 3-й волной, когда была предыдущая сделка(закрыл в плюс ночью), оказалась 3-й волной в 1-й волне. А теперь прошла коррекция к первой волне(2-я волна) и вроде начинается 3-я волна. Закрыться надо будет, в начале 4-й волны. 5-ю ждать не буду.
Сделал так, это и есть так называемый "парный"
Даже не надейся!
Хочешь убить надежду, живущую 10 лет? Даже не спрашивай!
Ах-ха. зачётная шутка. Мне смешно - на форуме по программированию 200 страниц обсуждают что-то мифическое, хотя это проверить 5 минут.
Если бы я увидел какое-то ноу-хау в теме автора, давно бы закодил, но я не вижу, а те кто видят они что не могут?
з.ы. страниц конечно ещё не 200 но пока я допишу сообщение уже скорее всего будет)
То что я считал 3-й волной, когда была предыдущая сделка(закрыл в плюс ночью), оказалась 3-й волной в 1-й волне. А теперь прошла коррекция к первой волне(2-я волна) и вроде начинается 3-я волна. Закрыться надо будет, в начале 4-й волны. 5-ю ждать не буду.
Так оно и есть. Волны Эллиотта великолепно видны на истории, а в онлайне невозможно понять где движущая волна, где коррекционная.