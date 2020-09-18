О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 144
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На чём вы ездите, друзья? Это же прошлый век. Летающий - flying!
Посмотрите, там по бокам даже две турбинки есть, никаких подпорок. Полный контроль над стихией
Конструкция, имеющая две точки опоры, - неустойчивая конструкция. Введение фиктивной точки опоры не решает проблему устойчивости.
Наиболее устойчивая конструкция - это конструкция, имеющая три точки опоры.
Для её реализации надо из имеющихся в наличии соотношений {A/C; B/C; A/B} выделить их компоненты {A; B; C}, имея ввиду, что сами эти компоненты есть функции времени.
И это решаемая задача.
Интересно.
Это речь про простые индексы валют? (система уравнений ED= E/D, PD=P/D, +3 уравнение - E*P*D = 1 или E+P+D=1 или вариант с весовыми к-ми).
Или будет попытка, как 7 лет назад у автора, найти некоторые "абсолютные" и единственно правильные курсы??
У меня небольшой опыт в парном трейдинге, и я не могу пока привести случаи из реальной торговли. Поэтому привёл тебе гипотетический пример. Но уверен, что раздельное управление составляющими кросса даёт больше возможностей в торговле.
В целом не вижу смысла в споре. Для простых конструкций (графические построения и схождение) равные лоты или кросс - особой роли не играет.
Текущая сделка, например, при одинаковых(близких) лотах уже закрылась бы в +500$.
Нужно понимать ТС автора и зачем такое существенно расхождение лотов. Просто учитывается волатильность? Возможно.
равные лоты или кросс - особой роли не играет.
Нужно понимать ТС автора и зачем такое существенно расхождение лотов.
Нужно понимать, что кросс - это лишь две валюты: EUR и GBP.
А когда ты торгуешь две пары EURUSD и GBPUSD, то в общем случае торгуешь ТРИ валюты: USD, GBP и EUR.
Странно что это не понимают трейдеры со стажем 10+ лет.
Нужно понимать, что кросс - это лишь две валюты: EUR и GBP.
А когда ты торгуешь две пары EURUSD и GBPUSD, то в общем случае торгуешь ТРИ валюты: USD, GBP и EUR.
Странно что это не понимают трейдеры со стажем 10+ лет.
Из чего следует, что EURUSD.buy + GBPUSD.sell не равняется EURGBP.buy
Или не равняется в случае, если объёмы usd разные?
Из чего следует, что EURUSD.buy + GBPUSD.sell не равняется EURGBP.buy
Или не равняется в случае, если объёмы usd разные?
Совершенно верно. Если объемы USD в обеих парах равны, то два пары эквивалентны кроссу. Но это лишь частный случай на момент открытия.
Судя по тому, что раздвижка из раза в раз все шире и шире, многие эту фичу торгуют на реале
Судя по тому, что раздвижка из раза в раз все шире и шире, многие эту фичу торгуют на реале
Загадочная у тебя логика однако ...
Загадочная у тебя логика однако ...
Судя по тому, что раздвижка из раза в раз все шире и шире, многие эту фичу торгуют на реале