О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 144

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[Удален]  

На чём вы ездите, друзья? Это же прошлый век. Летающий - flying!


Посмотрите, там по бокам даже две турбинки есть, никаких подпорок. Полный контроль над стихией 

 
Олег avtomat:

Конструкция, имеющая две точки опоры, - неустойчивая конструкция. Введение фиктивной точки опоры не решает проблему устойчивости.

Наиболее устойчивая конструкция - это конструкция, имеющая три точки опоры.
Для её реализации надо из имеющихся в наличии соотношений  {A/C; B/C; A/B}  выделить их компоненты  {A; B; C}, имея ввиду, что сами эти компоненты есть функции времени.
И это решаемая задача.


Интересно.
Это речь про простые индексы валют? (система уравнений ED= E/D, PD=P/D, +3 уравнение  - E*P*D = 1 или E+P+D=1 или вариант с весовыми к-ми).
Или будет попытка, как 7 лет назад у автора, найти некоторые "абсолютные" и единственно правильные курсы??

 
khorosh:

У меня небольшой опыт в парном трейдинге, и я не могу пока привести случаи из реальной торговли. Поэтому привёл тебе гипотетический пример. Но уверен, что раздельное управление  составляющими кросса даёт больше возможностей в торговле. 

В целом не вижу смысла в споре. Для простых конструкций (графические построения и схождение) равные лоты или кросс  - особой роли не играет.
Текущая сделка, например, при одинаковых(близких) лотах уже закрылась бы в +500$.

Нужно понимать ТС автора и зачем такое существенно расхождение лотов. Просто учитывается волатильность? Возможно.

 
b2v:

равные лоты или кросс  - особой роли не играет.

Нужно понимать ТС автора и зачем такое существенно расхождение лотов. 

Нужно понимать, что кросс - это лишь две валюты: EUR и GBP.

А когда ты торгуешь две пары EURUSD  и GBPUSD, то в общем случае торгуешь ТРИ валюты: USD, GBP и EUR.

Странно что это не понимают трейдеры со стажем 10+ лет.

Пара EUR/USD: технический анализ, новости Forex, фундаментальный анализ - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
Пара EUR/USD: технический анализ, новости Forex, фундаментальный анализ - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
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Валютная пара EUR/USD — самая ликвидная, поскольку в ней участвуют первая и вторая по значимости мировые резервные валюты. Это подтверждается и статистически: доллар и евро самые крупные по объему
 
Grigori.S.B:

Нужно понимать, что кросс - это лишь две валюты: EUR и GBP.

А когда ты торгуешь две пары EURUSD  и GBPUSD, то в общем случае торгуешь ТРИ валюты: USD, GBP и EUR.

Странно что это не понимают трейдеры со стажем 10+ лет.


Из чего следует, что EURUSD.buy + GBPUSD.sell  не равняется EURGBP.buy 

Или не равняется в случае, если объёмы usd разные?

 
Evgeniy Chumakov:

Из чего следует, что EURUSD.buy + GBPUSD.sell  не равняется EURGBP.buy 

Или не равняется в случае, если объёмы usd разные?

Совершенно верно. Если объемы USD в обеих парах равны, то два пары эквивалентны кроссу. Но это лишь частный случай на момент открытия.

 

Судя по тому, что раздвижка из раза в раз все шире и шире, многие эту фичу торгуют на реале

 
Renat Akhtyamov:

Судя по тому, что раздвижка из раза в раз все шире и шире, многие эту фичу торгуют на реале

Загадочная у тебя логика однако ...

 
Grigori.S.B:

Загадочная у тебя логика однако ...

У Рената логика, что цена против толпы идёт.
 
Renat Akhtyamov:

Судя по тому, что раздвижка из раза в раз все шире и шире, многие эту фичу торгуют на реале

Кто мешает торговать в расширение? 
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