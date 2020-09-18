О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 136
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Только в разное время.
Почему, синхронно. Если фунт +2 вверх, а евра +1 тоже вверх.
а вот межбиржевой, 7-ой день
на форе поинтереснее получается чем на МОЕХ:
+120% за неделю, как с куста
но сделка еще не закончилась
понаблюдаем...
;)
это уже больше торговля преобладающей парой получится, а не арбитражпроще тогда выбросить это все из головы и торговать одной парой
Не совсем так. При синтетике может отработать каждый из компонентов, как один, так и несколько с небольшим лотом:
P.S. Это баблокос 2011, кто не узнал.
Не совсем так. При синтетике может отработать каждый из компонентов, как один, так и несколько с небольшим лотом:
P.S. Это баблокос 2011, кто не узнал.
это у Александра башню снесло и он слез с этой стратегии в итоге
поскольку он не смог добиться верного наложения валютных пар друг на друга
классика торгуется равными лотами без доливок
Почему, синхронно. Если фунт +2 вверх, а евра +1 тоже вверх.
В противофазе ходят эквити ваших двух портфелей. 1-й портфель голубая линия. Редко возникает ситуация, когда оба в плюсе.
Не совсем так. При синтетике может отработать каждый из компонентов, как один, так и несколько с небольшим лотом:
P.S. Это баблокос 2011, кто не узнал.
Странно ты Володя маркером рисуешь. Не по тем строчкам связанным. Вот так правильно выделять. Ибо это и торговалось тогда.
вот, одна раздвижка сторговалась:
Я просто выделил пару/пары, которые прибыль дали основную.
Пардон, неуследил за мыслью твоей изначально.
Хотя на 1.10 сопротивление мощное возможно. Пока шансы есть.