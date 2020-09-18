О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 136

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khorosh:

Только в разное время.

Почему, синхронно. Если фунт +2 вверх, а евра +1 тоже вверх.

 

а вот межбиржевой, 7-ой день

на форе поинтереснее получается чем на МОЕХ:

+120% за неделю, как с куста

но сделка еще не закончилась

понаблюдаем...

;)

 
Renat Akhtyamov:

это уже больше торговля преобладающей парой получится, а не арбитраж

проще тогда выбросить это все из головы и торговать одной парой

Не совсем так. При синтетике может отработать каждый из компонентов, как один, так и несколько с небольшим лотом:

38990013 buy 0.97 audusd 1.0559 0.0000 0.0000 1.0559 0.00 0.00 0.00 0,00
38990014 sell 0.39 gbpusd 1.6308 0.0000 0.0000 1.6289 0.00 0.00 0.00 74,10
38990015 buy 1.38 usdcad 0.9596 0.0000 0.0000 0.9615 0.00 0.00 0.00 272,70
38990016 sell 0.57 nzdusd 0.7991 0.0000 0.0000 0.7936 0.00 0.00 0.00 313,50


39070472 buy 0.97 audusd 1.0499 0.0000 0.0000 1.0657 0.00 0.00 2.52 1532,60
39070474 buy 1.38 usdcad 0.9570 0.0000 0.0000 0.9528 0.00 0.00 -1.59 -608,31
39070473 sell 0.39 gbpusd 1.6297 0.0000 0.0000 1.6382 0.00 0.00 -0.31 -331,50
39070475 sell 0.56 nzdusd 0.7878 0.0000 0.0000 0.7961 0.00 0.00 -1.57 -464,80


P.S. Это баблокос 2011, кто не узнал.

 
b2v:

Не совсем так. При синтетике может отработать каждый из компонентов, как один, так и несколько с небольшим лотом:

38990013 buy 0.97 audusd 1.0559 0.0000 0.0000 1.0559 0.00 0.00 0.00 0,00
38990014 sell 0.39 gbpusd 1.6308 0.0000 0.0000 1.6289 0.00 0.00 0.00 74,10
38990015 buy 1.38 usdcad 0.9596 0.0000 0.0000 0.9615 0.00 0.00 0.00 272,70
38990016 sell 0.57 nzdusd 0.7991 0.0000 0.0000 0.7936 0.00 0.00 0.00 313,50


39070472 buy 0.97 audusd 1.0499 0.0000 0.0000 1.0657 0.00 0.00 2.52 1532,60
39070474 buy 1.38 usdcad 0.9570 0.0000 0.0000 0.9528 0.00 0.00 -1.59 -608,31
39070473 sell 0.39 gbpusd 1.6297 0.0000 0.0000 1.6382 0.00 0.00 -0.31 -331,50
39070475 sell 0.56 nzdusd 0.7878 0.0000 0.0000 0.7961 0.00 0.00 -1.57 -464,80


P.S. Это баблокос 2011, кто не узнал.

это у Александра башню снесло и он слез с этой стратегии в итоге

поскольку он не смог добиться верного наложения валютных пар друг на друга

классика торгуется равными лотами без доливок

 
b2v:

Почему, синхронно. Если фунт +2 вверх, а евра +1 тоже вверх.

В противофазе ходят эквити ваших двух портфелей. 1-й портфель голубая линия. Редко возникает ситуация, когда оба в плюсе.


[Удален]  
b2v:

Не совсем так. При синтетике может отработать каждый из компонентов, как один, так и несколько с небольшим лотом:

38990013 buy 0.97 audusd 1.0559 0.0000 0.0000 1.0559 0.00 0.00 0.00 0,00
38990014 sell 0.39 gbpusd 1.6308 0.0000 0.0000 1.6289 0.00 0.00 0.00 74,10
38990015 buy 1.38 usdcad 0.9596 0.0000 0.0000 0.9615 0.00 0.00 0.00 272,70
38990016 sell 0.57 nzdusd 0.7991 0.0000 0.0000 0.7936 0.00 0.00 0.00 313,50


39070472 buy 0.97 audusd 1.0499 0.0000 0.0000 1.0657 0.00 0.00 2.52 1532,60
39070474 buy 1.38 usdcad 0.9570 0.0000 0.0000 0.9528 0.00 0.00 -1.59 -608,31
39070473 sell 0.39 gbpusd 1.6297 0.0000 0.0000 1.6382 0.00 0.00 -0.31 -331,50
39070475 sell 0.56 nzdusd 0.7878 0.0000 0.0000 0.7961 0.00 0.00 -1.57 -464,80


P.S. Это баблокос 2011, кто не узнал.

Странно ты Володя маркером рисуешь. Не по тем строчкам связанным. Вот так правильно выделять. Ибо это и торговалось тогда.

 

вот, одна раздвижка сторговалась:


 
Я просто выделил пару/пары, которые прибыль дали основную.
[Удален]  
b2v:
Я просто выделил пару/пары, которые прибыль дали основную.

Пардон, неуследил за мыслью твоей изначально.

 
С 8 фокусом вроде понятно. На -600$ наверно пора закрыть лося. Это нормально, так как 100% успешных сделок быть не может.
Хотя на 1.10 сопротивление мощное возможно. Пока шансы есть.
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