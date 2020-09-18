О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 143
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Не совсем понял вопрос
Что именно не понял?
Или попасть на разворот и сделать убыток. Чистые гипотезы мы не рассматриваем, потому что этого не может быть. Мы торгуем реалии. Кросс не стоит на месте.
Я показал, что возможность отдельного управления составляющими кросса в некоторых ситуация даёт преимущество. А на разворот можно попасть всегда в том числе и при торговле кроссом.
Я показал, что возможность отдельного управления составляющими кросса в некоторых ситуация даёт преимущество.
Только в одном единственной, это на каком-то разворотном уровне закрыть прибыльную ногу, а по убыточной ждать откат и тоже закрыть, но это уже не "парный"
Только в одном единственной, это на каком-то разворотном уровне закрыть прибыльную ногу, а по убыточной ждать откат и тоже закрыть, но это уже не "парный"
У меня небольшой опыт в парном трейдинге, и я не могу пока привести случаи из реальной торговли. Поэтому привёл тебе гипотетический пример. Но уверен, что раздельное управление составляющими кросса даёт больше возможностей в торговле.
Друзья, я не понял у вас только из-за дополнительного спреда разногласия?
Друзья, я не понял у вас только из-за дополнительного спреда разногласия?
Не только.
Конструкция, имеющая две точки опоры, - неустойчивая конструкция. Введение фиктивной точки опоры не решает проблему устойчивости.
Наиболее устойчивая конструкция - это конструкция, имеющая три точки опоры.
Для её реализации надо из имеющихся в наличии соотношений {A/C; B/C; A/B} выделить их компоненты {A; B; C}, имея ввиду, что сами эти компоненты есть функции времени.
И это решаемая задача.
Сделаю эту модель. А назову её, естественно, тренога (tripod)
.
Сделаю эту модель. А назову её, естественно, тренога (tripod)
логотип подгоню :
www.google.com.ua/search?q=трёхколёсный+трактор&client=opera&hs=lk1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjMgvjOw6XnAhUylIsKHVZND44Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1400&bih=800