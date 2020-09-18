О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 143

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Vitaly Muzichenko:

Не совсем понял вопрос

Что именно не понял?

 
Vitaly Muzichenko:

Или попасть на разворот и сделать убыток. Чистые гипотезы мы не рассматриваем, потому что этого не может быть. Мы торгуем реалии. Кросс не стоит на месте.

Я показал, что возможность отдельного управления составляющими кросса в некоторых ситуация даёт преимущество. А на разворот можно попасть всегда в том числе и при торговле кроссом. 

 
khorosh:

Я показал, что возможность отдельного управления составляющими кросса в некоторых ситуация даёт преимущество.

Только в одном единственной, это на каком-то разворотном уровне закрыть прибыльную ногу, а по убыточной ждать откат и тоже закрыть, но это уже не "парный"

 
Vitaly Muzichenko:

Только в одном единственной, это на каком-то разворотном уровне закрыть прибыльную ногу, а по убыточной ждать откат и тоже закрыть, но это уже не "парный"

У меня небольшой опыт в парном трейдинге, и я не могу пока привести случаи из реальной торговли. Поэтому привёл тебе гипотетический пример. Но уверен, что раздельное управление  составляющими кросса даёт больше возможностей в торговле. 

[Удален]  
khorosh:
Vitaly Muzichenko:  

 Друзья, я не понял у вас только из-за дополнительного спреда разногласия?

 
Aleksei Stepanenko:

 Друзья, я не понял у вас только из-за дополнительного спреда разногласия?

Не только.

[Удален]  
Mikhael1983:

Конструкция, имеющая две точки опоры, - неустойчивая конструкция. Введение фиктивной точки опоры не решает проблему устойчивости.

Наиболее устойчивая конструкция - это конструкция, имеющая три точки опоры.
Для её реализации надо из имеющихся в наличии соотношений  {A/C; B/C; A/B}  выделить их компоненты  {A; B; C}, имея ввиду, что сами эти компоненты есть функции времени.
И это решаемая задача.

[Удален]  

Сделаю эту модель. А назову её, естественно, тренога (tripod)


 

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Олег avtomat:

Сделаю эту модель. А назову её, естественно, тренога (tripod)


логотип подгоню :


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