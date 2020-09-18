О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 146
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Если предположить, что вероятность двух состояний одной валюты одинакова, то и вероятность двух состояний раздвижки между такими валютами одинакова.
По поводу стояния на месте:
Получается, что раздвижка будет в 2/3 случаев, но какая вероятность стояния валюты на одном месте? Еще раздвижка величиной со спред. Поэтому шанс заработать 50/50. Не?
Не все варианты в таблице.
Не все вариант в таблице.
Подскажите как правильно.
А кажется понимаю, "вверх" у двух пар может быть на разную величину, и тогда может быть раздвижка
Подскажите как правильно.
Не хочу толочь воду в ступе. Писал уже в этой ветке выше при каких условиях возможен вход. Можете полистать и найти или подумайте сами.
А кажется понимаю, "вверх" у двух пар может быть на разную величину, и тогда может быть раздвижка
Да, при разных скоростях и движении в одном направлении.
не так всё
берем две пары XXXUSD, смотрим 2008, 2014 год на MN1
однозначно пары идут в одном направлении
это значит, что мы можем выиграть на одной паре и продуть на другой, независимо от того, в какую сторону они совместно ринутся
однако, мы ждем, когда пары разойдутся в разные стороны и открываемся
вот теперь считайте, как изменится вероятность
У Рената логика, что цена против толпы идёт.
Это логика рынка.
Это логика рынка.
Это стиль рынка.
Да, при разных скоростях и движении в одном направлении.
Я немного отклонился и начал выяснять вероятность появления расхождения. Благодаря Вам я понял, что она выше.
Но в начале, хотел понять, увеличивает ли использование расхождения вероятность выигрыша? Вот здесь мне кажется всё примерно одинаково с торговлей по одной валюте. Долго шёл безоткатный тренд - увеличивается вероятность отката. Долго валюты не сходятся, увеличивается вероятность схождения. В чём преимущество?
Я немного отклонился и начал выяснять вероятность появления расхождения. Благодаря Вам я понял, что она выше.
Но в начале, хотел понять, увеличивает ли использование расхождения вероятность выигрыша? Вот здесь мне кажется всё примерно одинаково с торговлей по одной валюте. Долго шёл безоткатный тренд - увеличивается вероятность отката. Долго валюты не сходятся, увеличивается вероятность схождения. В чём преимущество?
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О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
Vitaly Muzichenko, 2020.01.21 15:06
Продолжу для системы №1 и №2:
Есть график
Если мы войдём в точке 1, то можно наусреднять так, что не хватит депозита, а вот если войдём в точке 2, то скорый разворот неизбежен, и возможно даже ничего не нужно будет усреднять.
Да я помню этот рисунок.
Зародилось сомнение: В точке 2 скорее всего цена одной из пар прошла достаточный путь без отката. И можно было бы принять такое же решение по этой одной паре. Не так?