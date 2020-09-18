О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 135

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khorosh:

Открылся.


Это специально в точности кроссом eurgbp (отношение лотов 0,84)?
 
b2v:
Это специально в точности кроссом eurgbp (отношение лотов 0,84)?

Ага.

 
khorosh:

Открылся.

а я тока что, сражался чуток с прогой

но открылся наоборот

хорошо, понаблюдаем чья правда

однако, в принципе вообще без разницы как открываться, вчера разбирался с этим

какой спред поймал (арбитражную ситуацию), такой и торгуешь (т.е. сопровождаешь от начала и до конца), все равно в плюсе будешь

;)


 
Renat Akhtyamov:

однако, в принципе вообще без разницы как открываться, вчера разбирался с этим



При одинаковых лотах?

 
Evgeniy Chumakov:


При одинаковых лотах?

ага

просто у меня модель на одинаковых лотах построена

 
Renat Akhtyamov:

ага

просто у меня модель на одинаковых лотах построена


Так если без разницы, тогда вообще графики не нужны... ?


Мне вот думается, что в какую сторону открывать без разницы, но соотношение лотов должно быть разное.  Ну и как говорил ТС время ожидание профита меняется, потому что там получаются разные отклонения.

 
Evgeniy Chumakov:


Так если без разницы, тогда вообще графики не нужны... ?

нужны

а как ты арбитраж то поймаешь, как теханализ проведешь?

 
Разные лоты могут дать прибыль сразу в двух вариантах сделок:
1. 3*ED-PD;
2. PD-ED.
 
b2v:
Разные лоты могут дать прибыль сразу в двух вариантах сделок:
1. 3*ED-PD;
2. PD-ED.

это уже больше торговля преобладающей парой получится, а не арбитраж

проще тогда выбросить это все из головы и торговать одной парой
 
b2v:
Разные лоты могут дать прибыль сразу в двух вариантах сделок:
1. 3*ED-PD;
2. PD-ED.

Только в разное время.

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