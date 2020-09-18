О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 135
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Открылся.
Это специально в точности кроссом eurgbp (отношение лотов 0,84)?
Ага.
Открылся.
а я тока что, сражался чуток с прогой
но открылся наоборот
хорошо, понаблюдаем чья правда
однако, в принципе вообще без разницы как открываться, вчера разбирался с этим
какой спред поймал (арбитражную ситуацию), такой и торгуешь (т.е. сопровождаешь от начала и до конца), все равно в плюсе будешь
;)
однако, в принципе вообще без разницы как открываться, вчера разбирался с этим
При одинаковых лотах?
При одинаковых лотах?
ага
просто у меня модель на одинаковых лотах построена
ага
просто у меня модель на одинаковых лотах построена
Так если без разницы, тогда вообще графики не нужны... ?
Мне вот думается, что в какую сторону открывать без разницы, но соотношение лотов должно быть разное. Ну и как говорил ТС время ожидание профита меняется, потому что там получаются разные отклонения.
Так если без разницы, тогда вообще графики не нужны... ?
нужны
а как ты арбитраж то поймаешь, как теханализ проведешь?
1. 3*ED-PD;
2. PD-ED.
Разные лоты могут дать прибыль сразу в двух вариантах сделок:
1. 3*ED-PD;
2. PD-ED.
это уже больше торговля преобладающей парой получится, а не арбитражпроще тогда выбросить это все из головы и торговать одной парой
Разные лоты могут дать прибыль сразу в двух вариантах сделок:
1. 3*ED-PD;
2. PD-ED.
Только в разное время.