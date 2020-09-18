О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 142

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RomFil:

Я Вам про помидоры, Вы мне про огурцы ... :)

Представим ситуацию - в азиатскую сессию USDJPY прыгает в не нужную сторону. Появляется убыток в паре AUDJPY/USDJPY. Когда произойдёт схождение неизвестно может как у ТС через две недели ... Я с утра проанализирую графики и увижу, к примеру, что AUDUSD/EURUSD у меня имеет прибыль перекрывающую убыток по йеновой паре - так я возьму и закроюсь, т.к. зачем долго ждать. Вот она диверсификация! Да, на сейчас пары неудачно подобраны для примера, но я думаю гипотетически ясно вроде объяснил.

P.S. Можно не закрываться, а ждать. Ведь другая пара у меня закроется в плюс и будут средства для дальнейшеё работы. А это пара пусть ждёт схождения до скончания веков ...

Я верно отметил? Вы сегодня входили по этим парам?

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О неравной вероятности движения цены вверх или вниз

Vitaly Muzichenko, 2020.01.27 22:48

Ну Я же вам показал "основание", вы торгуете AUDJPY/USDJPY = торговля AUDUSD только через йену. Вот сами посчитайте прямо сейчас прибыль/убыток по обеим парам, а потом включите график AUDUSD и посчитайте с момента открытия до сейчас виртуальную прибыль/убыток. Думаю дальше поймёте сами


P.S. Я уже посчитал. AUDJPY у вас покупка, USDJPY продажа. 


[Удален]  

кажется так:


 
Vitaly Muzichenko:

Меня пригласил один американский брокер провести вебинар в европейском филиале в январе, пока думаю, но наверное возьму минут 40-50 эфира в первой половине февраля, если не передумаю. 

Там как раз подробно всё изложу и покажу. 

Я уже столько раз убеждаюсь, что это всё настолько бесполезно ... иной раз жалко своего времени. 

Толкую сколько, что вход по двум парам с одной валютой, это торговля кроссом, только с бОльшими расходами, но нет-же, всё-равно не доходит. Сидят там с умными лицами и рассчитывают лоты. Бред! Войди на кроссе, и не нужны никакие заумные расчёты

А вот возможность гибкого управления как левой и правой вожжой при езде на лошади, путём доливки, усреднения или переворота отдельно в каждой ноге для выхода из просадки можно считать неким преимуществом, по сравнению с торговлей кроссом?

 
khorosh:

А вот возможность гибкого управления как левой и правой вожжой при езде на лошади, путём доливки, усреднения или переворота отдельно в каждой ноге для выхода из просадки можно считать неким преимуществом, по сравнению с торговлей кроссом?

Нельзя. Я Вам это говорил ещё в 2016 году

P.S. Такая торговля похожа на то, когда лошадь позади телеги, а вы впереди управляете дышлом на телеге :)
 
Vitaly Muzichenko:

Нельзя. Я Вам это говорил ещё в 2016 году

P.S. Такая торговля похожа на то, когда лошадь позади телеги, а вы впереди управляете дышлом на телеге :)

А я бы сравнил торговлю кроссом с ездой на лошади, которая управляется одной вожжой.)

 
khorosh:

А я бы сравнил торговлю кроссом с ездой на лошади, которая управляется одной вожжой.)

Там тоже две, только меньше нагрузка на лошадь. Кто мешает усреднить, или долить на кроссе?

 
Ну, а с тем, что парный трейдинг фунтом и баксом имеет преимущество по сравнению с торговлей отдельно только фунтом или только еврой, ты согласен?
 
khorosh:
Ну, а с тем, что парный трейдинг фунтом и баксом имеет преимущество по сравнению с торговлей отдельно только фунтом или только еврой, ты согласен?

Не совсем понял вопрос

 
Vitaly Muzichenko:

Там тоже две, только меньше нагрузка на лошадь. Кто мешает усреднить, или долить на кроссе?

Рассмотрим такую гипотетическую ситуацию. Допустим евра и фунт синхронно, сохраняя дистанцию между собой, постоянно колеблются в некотором горизонтальном коридоре с какой то одинаковой амплитудой и сохраняя спред между собой постоянным. Кросс будет стоять на месте и у тебя позиция по кроссу с некоторым убытком. Будут так колебаться месяц, значит месяц позиция по кроссу будет в убытке. А при парном трейдине в такой ситуации можно создать перекос,  удвоив лот по одной ноге. Эквити профитной ноги превысит эквити убыточной и совокупная позиция может закрыться с плюсом.

 
khorosh:

Рассмотрим такую гипотетическую ситуацию. Допустим евра и фунт синхронно, сохраняя дистанцию между собой, постоянно колеблются в некотором горизонтальном коридоре с какой то одинаковой амплитудой и сохраняя спред между собой постоянным. Кросс будет стоять на месте и у тебя позиция по кроссу с некоторым убытком. Будут так колебаться месяц, значит месяц позиция по кроссу будет в убытке. А при парном трейдине в такой ситуации можно создать перекос,  удвоив лот по одной ноге. Эквити профитной ноги превысит эквити убыточной и совокупная позиция может закрыться с плюсом.

Или попасть на разворот и сделать убыток. Чистые гипотезы мы не рассматриваем, потому что этого не может быть. Мы торгуем реалии. Кросс не стоит на месте.

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