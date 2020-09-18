О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 142
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Я Вам про помидоры, Вы мне про огурцы ... :)
Представим ситуацию - в азиатскую сессию USDJPY прыгает в не нужную сторону. Появляется убыток в паре AUDJPY/USDJPY. Когда произойдёт схождение неизвестно может как у ТС через две недели ... Я с утра проанализирую графики и увижу, к примеру, что AUDUSD/EURUSD у меня имеет прибыль перекрывающую убыток по йеновой паре - так я возьму и закроюсь, т.к. зачем долго ждать. Вот она диверсификация! Да, на сейчас пары неудачно подобраны для примера, но я думаю гипотетически ясно вроде объяснил.
P.S. Можно не закрываться, а ждать. Ведь другая пара у меня закроется в плюс и будут средства для дальнейшеё работы. А это пара пусть ждёт схождения до скончания веков ...
Я верно отметил? Вы сегодня входили по этим парам?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
Vitaly Muzichenko, 2020.01.27 22:48
Ну Я же вам показал "основание", вы торгуете AUDJPY/USDJPY = торговля AUDUSD только через йену. Вот сами посчитайте прямо сейчас прибыль/убыток по обеим парам, а потом включите график AUDUSD и посчитайте с момента открытия до сейчас виртуальную прибыль/убыток. Думаю дальше поймёте сами
P.S. Я уже посчитал. AUDJPY у вас покупка, USDJPY продажа.
кажется так:
Меня пригласил один американский брокер провести вебинар в европейском филиале в январе, пока думаю, но наверное возьму минут 40-50 эфира в первой половине февраля, если не передумаю.
Там как раз подробно всё изложу и покажу.
Я уже столько раз убеждаюсь, что это всё настолько бесполезно ... иной раз жалко своего времени.
Толкую сколько, что вход по двум парам с одной валютой, это торговля кроссом, только с бОльшими расходами, но нет-же, всё-равно не доходит. Сидят там с умными лицами и рассчитывают лоты. Бред! Войди на кроссе, и не нужны никакие заумные расчёты
А вот возможность гибкого управления как левой и правой вожжой при езде на лошади, путём доливки, усреднения или переворота отдельно в каждой ноге для выхода из просадки можно считать неким преимуществом, по сравнению с торговлей кроссом?
А вот возможность гибкого управления как левой и правой вожжой при езде на лошади, путём доливки, усреднения или переворота отдельно в каждой ноге для выхода из просадки можно считать неким преимуществом, по сравнению с торговлей кроссом?
Нельзя. Я Вам это говорил ещё в 2016 годуP.S. Такая торговля похожа на то, когда лошадь позади телеги, а вы впереди управляете дышлом на телеге :)
Нельзя. Я Вам это говорил ещё в 2016 годуP.S. Такая торговля похожа на то, когда лошадь позади телеги, а вы впереди управляете дышлом на телеге :)
А я бы сравнил торговлю кроссом с ездой на лошади, которая управляется одной вожжой.)
А я бы сравнил торговлю кроссом с ездой на лошади, которая управляется одной вожжой.)
Там тоже две, только меньше нагрузка на лошадь. Кто мешает усреднить, или долить на кроссе?
Ну, а с тем, что парный трейдинг фунтом и баксом имеет преимущество по сравнению с торговлей отдельно только фунтом или только еврой, ты согласен?
Не совсем понял вопрос
Там тоже две, только меньше нагрузка на лошадь. Кто мешает усреднить, или долить на кроссе?
Рассмотрим такую гипотетическую ситуацию. Допустим евра и фунт синхронно, сохраняя дистанцию между собой, постоянно колеблются в некотором горизонтальном коридоре с какой то одинаковой амплитудой и сохраняя спред между собой постоянным. Кросс будет стоять на месте и у тебя позиция по кроссу с некоторым убытком. Будут так колебаться месяц, значит месяц позиция по кроссу будет в убытке. А при парном трейдине в такой ситуации можно создать перекос, удвоив лот по одной ноге. Эквити профитной ноги превысит эквити убыточной и совокупная позиция может закрыться с плюсом.
Рассмотрим такую гипотетическую ситуацию. Допустим евра и фунт синхронно, сохраняя дистанцию между собой, постоянно колеблются в некотором горизонтальном коридоре с какой то одинаковой амплитудой и сохраняя спред между собой постоянным. Кросс будет стоять на месте и у тебя позиция по кроссу с некоторым убытком. Будут так колебаться месяц, значит месяц позиция по кроссу будет в убытке. А при парном трейдине в такой ситуации можно создать перекос, удвоив лот по одной ноге. Эквити профитной ноги превысит эквити убыточной и совокупная позиция может закрыться с плюсом.
Или попасть на разворот и сделать убыток. Чистые гипотезы мы не рассматриваем, потому что этого не может быть. Мы торгуем реалии. Кросс не стоит на месте.