О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 132

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khorosh:

Ну это слишком громко сказано. Кое-кто и по простой Ма прибыльно торгует.)  Я теперь вспоминаю, что вы уже писали про этот свой фильтр раньше.

Про этот - не писал. У меня их очень много )

Про идею с адаптивным изменением периода - что-то похожее было у меня в ранних идеях, ещё 10 лет назад: 

http://forexforum.ru/showthread.php?t=1939&nbsp;

(да простят меня модераторы, но принципы адаптации периода, используемые в MAIS_MA уместно упомянуть здесь). То, что это - тупик - стало мне очевидным сразу же.

MAIS_MA
  • forexforum.ru
Коллеги, почитав этот раздел я, хотя и не имею достаточно времени на форум последние дни, всё же решил поделиться одной интересной своей разработкой, которой уже года два если не три. Речь идёт о быстром мувинге. Не секрет, что SMA запаздывает, и сильно. Многие хотели реализовать нечто похожее, но не запаздывающее так сильно если не вообще...
 
Mikhael1983:

Про этот - не писал. У меня их очень много )

Про идею с адаптивным изменением периода - что-то похожее было у меня в ранних идеях, ещё 10 лет назад: 

http://forexforum.ru/showthread.php?t=1939&nbsp;

(да простят меня модераторы, но принципы адаптации периода, используемые в MAIS_MA уместно упомянуть здесь). То, что это - тупик - стало мне очевидным сразу же.

Ну что ж, похвально. Значит нашли свою колею. И в парном трейдинге и в фильтрах что-то своё, оригинальное.

 
Mikhael1983:

http://forexforum.ru/showthread.php?t=1939&nbsp;

Знакомый ник) а я всё думаю, где ж я вас раньше читал - и стиль общения характерный, и контент почти тот же)
 
secret:
Знакомый ник) а я всё думаю, где ж я вас раньше читал - и стиль общения характерный, и контент почти тот же)
там уже ему не отвечают
 
Renat Akhtyamov:
там уже ему не отвечают
"Там" - это на форуме, на который я забрёл случайно почти десять лет назад, и разместил там всего несколько постов? Ага )
 
Mikhael1983:
"Там" - это на форуме, на который я забрёл случайно почти десять лет назад, и разместил там всего несколько постов? Ага )

могу только поздравить за такой "авторитет"

не пора ли одуматься

кстати, вот если бы фильтр сделал ровную ступеньку, причем без отставания, то было бы норм

а так, линия сглажена, не спорю,

но колебания цены вверх/вниз все равно не исчезли

как вариант - прогнать тот же самый алгоритм уже на красную линию и её следующее потомство несколько раз
 
Renat Akhtyamov:
как вариант - прогнать тот же самый алгоритм уже на красную линию и её следующее потомство несколько раз

Первая разумная мысль от Вас. Конечно, я делаю так, даже больше - я люблю делать такие конструкции. Но не буду выкладывать результат сюда )

 
Mikhael1983:

Первая разумная мысль от Вас. Конечно, я делаю так, даже больше - я люблю делать такие конструкции. Но не буду выкладывать результат сюда )

ты продолжаешь язвить, хотя даже простейшую стратегию не смог реализовать

ладно удачи

 
Renat Akhtyamov:
там уже ему не отвечают
не, я про это:
да и про разделение пар на две коррелирующие линии кто-то похожий писал лет 5 назад.
 
secret:
не, я про это:
да и про разделение пар на две коррелирующие линии кто-то похожий писал лет 5 назад.

За последние 5 лет я далеко продвинулся ) Да и тогда идеи уже были не самыми паршивыми: https://www.mql5.com/ru/forum/58277/page12#comment_1635094

хотя потом и слилось.

Уголок Dr.Fx
Уголок Dr.Fx
  • 2015.05.18
  • www.mql5.com
Причина начала ветки: дискуссия с некоторыми участниками форума в личках о природе и свойствах некоторых цифровых фильтров.
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