О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 132
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Ну это слишком громко сказано. Кое-кто и по простой Ма прибыльно торгует.) Я теперь вспоминаю, что вы уже писали про этот свой фильтр раньше.
Про этот - не писал. У меня их очень много )
Про идею с адаптивным изменением периода - что-то похожее было у меня в ранних идеях, ещё 10 лет назад:
http://forexforum.ru/showthread.php?t=1939
(да простят меня модераторы, но принципы адаптации периода, используемые в MAIS_MA уместно упомянуть здесь). То, что это - тупик - стало мне очевидным сразу же.
Про этот - не писал. У меня их очень много )
Про идею с адаптивным изменением периода - что-то похожее было у меня в ранних идеях, ещё 10 лет назад:
http://forexforum.ru/showthread.php?t=1939
(да простят меня модераторы, но принципы адаптации периода, используемые в MAIS_MA уместно упомянуть здесь). То, что это - тупик - стало мне очевидным сразу же.
Ну что ж, похвально. Значит нашли свою колею. И в парном трейдинге и в фильтрах что-то своё, оригинальное.
http://forexforum.ru/showthread.php?t=1939
Знакомый ник) а я всё думаю, где ж я вас раньше читал - и стиль общения характерный, и контент почти тот же)
там уже ему не отвечают
"Там" - это на форуме, на который я забрёл случайно почти десять лет назад, и разместил там всего несколько постов? Ага )
могу только поздравить за такой "авторитет"
не пора ли одуматься
кстати, вот если бы фильтр сделал ровную ступеньку, причем без отставания, то было бы норм
а так, линия сглажена, не спорю,
но колебания цены вверх/вниз все равно не исчезликак вариант - прогнать тот же самый алгоритм уже на красную линию и её следующее потомство несколько раз
как вариант - прогнать тот же самый алгоритм уже на красную линию и её следующее потомство несколько раз
Первая разумная мысль от Вас. Конечно, я делаю так, даже больше - я люблю делать такие конструкции. Но не буду выкладывать результат сюда )
Первая разумная мысль от Вас. Конечно, я делаю так, даже больше - я люблю делать такие конструкции. Но не буду выкладывать результат сюда )
ты продолжаешь язвить, хотя даже простейшую стратегию не смог реализовать
ладно удачи
там уже ему не отвечают
не, я про это:
За последние 5 лет я далеко продвинулся ) Да и тогда идеи уже были не самыми паршивыми: https://www.mql5.com/ru/forum/58277/page12#comment_1635094
хотя потом и слилось.