О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 145
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У Рената логика, что цена против толпы идёт.
Я понял ее по-другому: "раздвижку расширяют те, кто ее торгуют".
Читаю вас, ребята, и появляется стойкое убеждение, что вся эта тема с раздвижкой - это тоже 50/50
Я понял ее по-другому: "раздвижку расширяют те, кто ее торгуют".
Читаю вас, ребята, и появляется стойкое убеждение, что вся эта тема с раздвижкой - это тоже 50/50
"Они начали что-то подозревать" ) Я сразу говорил, что эта закономерность работает при некоторых условиях, при которых прибыльно можно торговать и без этих ухищрений по простым МА-шкам. т.е. вся проблема в определении когда условия начались и когда они закончатся , классика :)
Читаю вас, ребята, и появляется стойкое убеждение, что вся эта тема с раздвижкой - это тоже 50/50
Если говорить о торговле двумя парами, то вероятность раздвижки будет равна 10% )))
Если говорить о торговле двумя парами, то вероятность раздвижки будет равна 10% )))
Если говорить о торговле двумя парами, то вероятность раздвижки будет равна 10% )))
Как определил? На глаз?
Как определил? На глаз?
Типа того )) Я вероятности если и считаю то так:
Движение может быть вверх, вниз и прямо )) формально вероятность по 0.33
Если две пары - вероятность движения в нужных направлениях = 0.33 х 0.33 = 0.108 )) Все верно?
Другое дело, что вероятность движения прямо в некоторых случаях стремится к 0. Но она всегда есть.
Далее могут появляться предпосылки коррекций для каждого из направлений, но у каждого они свои.
Если предположить, что вероятность двух состояний одной валюты одинакова, то и вероятность двух состояний раздвижки между такими валютами одинакова.
По поводу стояния на месте:
Получается, что раздвижка будет в 2/3 случаев, но какая вероятность стояния валюты на одном месте? Еще раздвижка величиной со спред. Поэтому шанс заработать 50/50. Не?
Если предположить, что вероятность двух состояний одной валюты одинакова, то и вероятность двух состояний раздвижки между такими валютами одинакова.
По поводу стояния на месте:
Получается, что раздвижка будет в 2/3 случаев, но какой шанс стояния валюты на одном месте? Думаю малый. Еще раздвижка величиной со спред. Итог скорее всего 50/50. Не?