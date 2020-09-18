О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 145

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Roman Kutemov:
У Рената логика, что цена против толпы идёт.

Я понял ее по-другому: "раздвижку расширяют те, кто ее торгуют".

[Удален]  

Читаю вас, ребята, и появляется стойкое убеждение, что вся эта тема с раздвижкой - это тоже 50/50

 
Grigori.S.B:

Я понял ее по-другому: "раздвижку расширяют те, кто ее торгуют".

походу так
 
Aleksei Stepanenko:

Читаю вас, ребята, и появляется стойкое убеждение, что вся эта тема с раздвижкой - это тоже 50/50

"Они начали что-то подозревать" ) Я сразу говорил, что эта закономерность работает при некоторых условиях, при которых прибыльно можно торговать и без этих ухищрений по простым МА-шкам. т.е. вся проблема в определении когда условия начались и когда они закончатся , классика :)

 
Aleksei Stepanenko:

Читаю вас, ребята, и появляется стойкое убеждение, что вся эта тема с раздвижкой - это тоже 50/50

Если говорить о торговле двумя парами, то вероятность раздвижки будет равна 10% )))

[Удален]  
Maxaxa:

Если говорить о торговле двумя парами, то вероятность раздвижки будет равна 10% )))

Я говорю уже о результате торговли этими 10 процентами, если я Вас правильно понял.
 
Maxaxa:

Если говорить о торговле двумя парами, то вероятность раздвижки будет равна 10% )))

Как определил? На глаз?

 
Grigori.S.B:

Как определил? На глаз?

Типа того )) Я вероятности если и считаю то так:

Движение может быть вверх, вниз и прямо )) формально вероятность по 0.33

Если две пары - вероятность движения в нужных направлениях = 0.33 х 0.33 = 0.108 )) Все верно?

Другое дело, что вероятность движения прямо в некоторых случаях стремится к 0. Но она всегда есть.

Далее могут появляться предпосылки коррекций для каждого из направлений, но у каждого они свои.

[Удален]  

Если предположить, что вероятность двух состояний одной валюты одинакова, то и вероятность двух состояний раздвижки между такими валютами одинакова.

По поводу стояния на месте:


Получается, что раздвижка будет в 2/3 случаев, но какая вероятность стояния валюты на одном месте? Еще раздвижка величиной со спред. Поэтому шанс заработать 50/50. Не?

 
Aleksei Stepanenko:

Если предположить, что вероятность двух состояний одной валюты одинакова, то и вероятность двух состояний раздвижки между такими валютами одинакова.

По поводу стояния на месте:


Получается, что раздвижка будет в 2/3 случаев, но какой шанс стояния валюты на одном месте? Думаю малый. Еще раздвижка величиной со спред. Итог скорее всего 50/50. Не?

если вероятность "вверх-вниз-на месте" одинаковая (по 0.33), то шанс стояния - тоже 10% ))) но это очень скользкий вопрос ))
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