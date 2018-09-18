Объект OBJ_TREND размером 1 нарисовать не возможно?

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 Пишу метод для рисования линий. На данный момент метод примитивный ещё:

void Draw :: line(string objName,           // Название объекта
                  const datetime time1,     // Время 1-ой точки
                  const double price1,      // Цена 1-ой точки
                  const datetime time2,     // Время 2-ой точки
                  const double price2) {    // Цена 2-ой точки
//---
  objName += "_" + TimeToString(time1, TIME_DATE|TIME_MINUTES) + TimeToString(time2, TIME_DATE|TIME_MINUTES);
  if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_TREND, 0, time1, price1, time2, time2))
    Print("Ошибка при создании объекта 'OBJ_TREND'");
  ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clrBlack);
  ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_WIDTH, 2);
}

Если жёлтенькую строку убрать или задать значение ширины 1, то объект на графике не отображается. С чего бы то вдруг? Даже точки со значением параметра OBJPROP_WIDTH = 1 отображаются, а линии не отображаются. С чем это связано интересно?

 

Накидал скрипт. Его прикрепляю. Дублирую сюда:

//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                                                                                                                   drawLine.mq5 |
//|                                                                                                                                                                            hoz |
//|                                                                                                                                                                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "hoz"
#property link      ""
#property version   "1.00"

//==================================================================================================================================================================================
// Возвращает значение максимальной цены бара торгового инструмента активного окна, находящегося на shift баров от текущего бара в историю. ========================================
double barHighPrice(int shift,                                       // Индекс бара, максимальную цену которого требуется определить
                    ENUM_TIMEFRAMES tf = PERIOD_CURRENT) export {    // ТаймФрейм
//----
  double barsHighPrice[];    // Массив, в котором находятся максимальные цены баров открытого окна
  if (CopyHigh(_Symbol, tf, shift, 1, barsHighPrice) == -1)
    return -1;
//---
  return barsHighPrice[0];
}
//==================================================================================================================================================================================
// Возвращает значение времени открытия бара торгового инструмента активного окна, находящегося на shift баров от 0-го бара в историю. =============================================
datetime barOpenTime(int shift,                                       // Индекс бара, время открытия которого требуется определить
                     ENUM_TIMEFRAMES tf = PERIOD_CURRENT) export {    // ТФ, на котором будет происходить поиск открытия баров функцией CopyTime()
//---
  datetime barOpenTime[1];    // Массив, в котором находятся цены открытия баров активного окна
//---
  return ((CopyTime(_Symbol, tf, shift, 1, barOpenTime) != -1) ? barOpenTime[0] : WRONG_VALUE);
}
//==================================================================================================================================================================================
// Отрисовывает линию. =============================================================================================================================================================
void line(string objName,           // Название объекта
          const datetime time1,     // Время 1-ой точки
          const double price1,      // Цена 1-ой точки
          const datetime time2,     // Время 2-ой точки
          const double price2) {    // Цена 2-ой точки
//---
  objName += "_" + TimeToString(time1, TIME_DATE|TIME_MINUTES) + TimeToString(time2, TIME_DATE|TIME_MINUTES);
  if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_TREND, 0, time1, price1, time2, time2))
    Print("Ошибка при создании объекта 'OBJ_TREND'");
  ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clrRed);
  ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_WIDTH, 1);
//  ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, true);
//  ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_RAY_RIGHT, true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                          Script program start function                                                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart() {
  line("The Line", barOpenTime(5), barHighPrice(5), barOpenTime(1), barHighPrice(1));
//  Draw :: wingdings("The Dot", LOCATION_BELOW, 159, 2, clrRed, 7, 1.5);
}

Сейчас запустил его и увидел вертикальную линию:

Хотя, передаю 2 координаты. До этого момента запускал.. рисовалось нормально всё.

Файлы:
drawLine.mq5  5 kb
 

Вот записал видео по этому багу:


 
1
 
Вопрос снимается. Моя невнимательность причина, а не что иное ((
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