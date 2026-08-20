Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 60
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Странно... У меня совсем иная картинка:
А как попасть туда, что Вы показали?
Прошу прощения - оч давно не заходил в WM
У меня немного по другому:
иду сюда https://light.webmoney.ru/ и логинюсь, вверху жму "Частным Лицам" -
Потом жму "На банковскую карту" -
Опять там логинюсь (но уже без сертификата - там ID как логин плюс пароль, потом смс-ка на телефон), и
получаю эту страницу:
Я WMZ еще не выводил, поэтому не знаю - этот способ работает или нет.
Сейчас все кинутся выводить в рубли. На бирже уже пробивает 60 рублевую отметку. Вероятно ближайшая цель будет 50, но если так, то задержится на этой цене. Далее цель 30.
А WM удивляет сеткой сайтов, что у всех по разному выглядит) Но один из лучших цен по выводу, это их внутренняя биржа обмена, только ждать надо какое-то время, пока выкупят заявку (день)
Сейчас все кинутся выводить в рубли. На бирже уже пробивает 60 рублевую отметку. Вероятно ближайшая цель будет 50, но если так, то задержится на этой цене. Далее цель 30.
А WM удивляет сеткой сайтов, что у всех по разному выглядит) Но один из лучших цен по выводу, это их внутренняя биржа обмена, только ждать надо какое-то время, пока выкупят заявку (день)
курс рубля не нарисован 100%, верьте мне, а по теме - нету объёмов, гигантские спреды, подождите когда государтво устаканит, установит, примет новую валютную политику, но евро и доллар теперь всегда* будут так выглядеть на графике, новая пара к рублю - юань
курс рубля не нарисован 100%, верьте мне, а по теме - нету объёмов, гигантские спреды, подождите когда государтво устаканит, установит, примет новую валютную политику, но евро и доллар теперь всегда* будут так выглядеть на графике, новая пара к рублю - юань
imho: на картинке просто отсутствие объёмов. Обмен туда-сюда не интересует реальный сектор, но с перевесом что баксы ненужны сильнее :-)
Внутреннего оборота RUB->USD->RUB->.... с дроблением объёмов при фиксации цены нет
то есть ММ просто нету. Маркет мейкеры не работают/отсутствуют.
Прослойка (довольно нужная) в виде ММ убежала с рынка первой. Так сказать кандидаты №1 на "импортозамещение"
Странно... У меня совсем иная картинка:
А как попасть туда, что Вы показали?
Прошу прощения - оч давно не заходил в WM
А на мою картинку выше можно выйти нажав на логотип в углу
А на мою картинку выше можно выйти нажав на логотип в углу
Да, спасибо, нашёл.
да пора уже переводы в криптовалютах делать, вывод в usdt и ввод тоже
при том что USDT кандидат #1 на место LUNA :-)
Попытался вывести 500 WMZ на карту через сервис Webmoney card2card. Чего-то заявка не нашла встречных предложений . Раньше обычно в течение 3-5 часов все обрабатывалось.
Через 3 дня заявка закрылась, WMZ вернулись обратно на кошелек :-(
Коллеги, кто еще пользуется этим способом вывода? работает ли он еще?
Попытался вывести 500 WMZ на карту через сервис Webmoney card2card. Чего-то заявка не нашла встречных предложений . Раньше обычно в течение 3-5 часов все обрабатывалось.
Через 3 дня заявка закрылась, WMZ вернулись обратно на кошелек :-(
Коллеги, кто еще пользуется этим способом вывода? работает ли он еще?
Михаил, доброго дня!
Я ищу контрагентов по этим ссылкам:
Перевод с карты на карту - https://exchanger.money/cards/home
СПБ-перевод - https://exchanger.money/emoney/home/sbp