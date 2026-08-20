Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 60

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Artyom Trishkin #:

Странно... У меня совсем иная картинка:

А как попасть туда, что Вы показали?

Прошу прощения - оч давно не заходил в WM

У меня немного по другому:
иду сюда https://light.webmoney.ru/ и логинюсь, вверху жму "Частным Лицам" -



Потом жму "На банковскую карту" -


Опять там логинюсь (но уже без сертификата - там ID как логин плюс пароль, потом смс-ка на телефон), и
получаю эту страницу:

Я WMZ еще не выводил, поэтому не знаю - этот способ работает или нет.

 

Сейчас все кинутся выводить в рубли. На бирже уже пробивает 60 рублевую отметку. Вероятно ближайшая цель будет 50, но если так, то задержится на этой цене. Далее цель 30.

А WM удивляет сеткой сайтов, что у всех по разному выглядит) Но один из лучших цен по выводу, это их внутренняя биржа обмена, только ждать надо какое-то время, пока выкупят заявку (день)

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Сейчас все кинутся выводить в рубли. На бирже уже пробивает 60 рублевую отметку. Вероятно ближайшая цель будет 50, но если так, то задержится на этой цене. Далее цель 30.

А WM удивляет сеткой сайтов, что у всех по разному выглядит) Но один из лучших цен по выводу, это их внутренняя биржа обмена, только ждать надо какое-то время, пока выкупят заявку (день)

курс рубля не нарисован 100%, верьте мне, а по теме - нету объёмов, гигантские спреды, подождите когда государтво устаканит, установит, примет новую валютную политику, но евро и доллар теперь всегда* будут так выглядеть на графике, новая пара к рублю - юань

 
Aleksey Semenov #:

курс рубля не нарисован 100%, верьте мне, а по теме - нету объёмов, гигантские спреды, подождите когда государтво устаканит, установит, примет новую валютную политику, но евро и доллар теперь всегда* будут так выглядеть на графике, новая пара к рублю - юань

imho: на картинке просто отсутствие объёмов. Обмен туда-сюда не интересует реальный сектор, но с перевесом что баксы  ненужны сильнее :-)

Внутреннего оборота RUB->USD->RUB->.... с дроблением объёмов при фиксации цены  нет 

то есть ММ просто нету. Маркет мейкеры не работают/отсутствуют.

Прослойка (довольно нужная) в виде ММ убежала с рынка первой. Так сказать кандидаты №1 на "импортозамещение" 

 
Artyom Trishkin #:

Странно... У меня совсем иная картинка:

А как попасть туда, что Вы показали?

Прошу прощения - оч давно не заходил в WM


А на мою картинку выше можно выйти нажав на логотип в углу


 
Andrey Kaunov #:


А на мою картинку выше можно выйти нажав на логотип в углу


Да, спасибо, нашёл.

 
да пора уже переводы в криптовалютах делать, вывод в usdt и ввод тоже
 
Andrei Zubalevich #:
да пора уже переводы в криптовалютах делать, вывод в usdt и ввод тоже

при том что USDT кандидат #1 на место LUNA :-)

 

Попытался вывести 500 WMZ на карту через сервис Webmoney card2card. Чего-то заявка не нашла встречных предложений . Раньше обычно в течение 3-5 часов все обрабатывалось.

Через 3 дня заявка закрылась, WMZ вернулись обратно на кошелек :-(  

Коллеги, кто еще пользуется этим способом вывода? работает ли он еще?

 
Mikhail Zhitnev #:

Попытался вывести 500 WMZ на карту через сервис Webmoney card2card. Чего-то заявка не нашла встречных предложений . Раньше обычно в течение 3-5 часов все обрабатывалось.

Через 3 дня заявка закрылась, WMZ вернулись обратно на кошелек :-(  

Коллеги, кто еще пользуется этим способом вывода? работает ли он еще?

Михаил, доброго дня!

Я ищу контрагентов по этим ссылкам:

Перевод с карты на карту - https://exchanger.money/cards/home

СПБ-перевод - https://exchanger.money/emoney/home/sbp

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