Что Вы подразумеваете под термином пипс (pips) ? При пятизначной котировке. - страница 8
Ну так тик(минимальное изменение цены) не есть пункт или pips
Тик измеряется в пунктах.
Йо попсан урдулюлюм. Артем, я совсем не сторонник меряться органами, поэтому прошу поверить мне на слово: я очень хорошо знаю эту предметную область, а ты просто размахиваешь шашкой и ты совершенно не прав.
Извините, но ваши знания не впечатляют.
Ну, извини. ты так и не понял.
Интегер, ты совсем не прав.
Сергей Таболин:
Подведём итоги?
А итоги очевидны: что такое пипс не то что единого мнения нет, но его трактуют диаметрально противоположно.
По порядку
В соседней теме выявилось ещё два уникальных мнения (отсутствие которых в опросе можно объяснить только тем, что мне и в страшном сне не могло это привидеться...), но так как никто открыто не поддержал эти мнения, то в рейтинге данного опроса они бы оказались на совсем последнем месте.
В общем то и сказать больше нечего. Всё сами сказали...