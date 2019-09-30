Что Вы подразумеваете под термином пипс (pips) ? При пятизначной котировке. - страница 8

Vitaly Muzichenko:

Ну так тик(минимальное изменение цены) не есть пункт или pips


Тик измеряется в пунктах.

 
Алексей Тарабанов:
Йо попсан урдулюлюм. Артем, я совсем не сторонник меряться органами, поэтому прошу поверить мне на слово: я очень хорошо знаю эту предметную область, а ты просто размахиваешь шашкой и ты совершенно не прав. 

Извините, но ваши знания не впечатляют.

 

Ну, извини. ты так и не понял. 

 
Dmitry Fedoseev:

Извините, но ваши знания не впечатляют.

Интегер, ты совсем не прав. 

Сергей Таболин:

Подведём итоги?

А итоги очевидны: что такое пипс не то что единого мнения нет, но его трактуют диаметрально противоположно.

По порядку

  1. Большинства нет, и учитывая разницу всего в один голос, можно констатировать что пипс равен пункту, с поправкой на то, что в пункте 10 пипсов и нафиг никому он не нужен.
  2. Совсем немного отстали сторонники того, что наоборот, в одном пипсе 10 пунктов.
  3. Честных людей оказалось значительно меньше...
  4. А тех, кто чётко представляет, что значит процентный пункт (что по-русски, что по-английски) - вообще меньшинство.

В соседней теме выявилось ещё два уникальных мнения (отсутствие которых в опросе можно объяснить только тем, что мне и в страшном сне не могло это привидеться...), но так как никто открыто не поддержал эти мнения, то в рейтинге данного опроса они бы оказались на совсем последнем месте.

В общем то и сказать больше нечего. Всё сами сказали...

