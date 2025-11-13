Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 81
Сделайте, пожалуйста, для тестера кнопку "Очистить кэш результатов оптимизации" - сейчас приходится это делать руками. Критично, если советник активно обрабатывает получаемые результаты - из-за кэша он не получает нужные фреймы.
Вроде, в свойствах MQL-проектов настраивается.
В 2д режиме иногда остаются серые прямоугольники, хотя все просчитано. Не всегда можно закрыть график оптимизации, при нажатии на крестик не реагирует.
Из пожеланий, в 2д и 3д режиме не видно уровень безубыточности.
В 2д при наведении на прямоугольники не хватает отображения их значения.
На вкладке "Оптимизация" не хватает фильтра минимальный баланс, что бы понимать на сколько можно увеличить лот.
Хотелось бы иметь возможность не только выбирать плоскости для отображения, но и фиксировать значения по другим осям. Например, если оптимизируется 3 параметра (пусть СЛ, ТП, день недели), если выбрать по осям СЛ и ТП, то будет показан результат за все дни, нельзя посмотреть отдельно за понедельник, вторник и тд.
билд 2629
Заметил, что после окончания тестирования не могу перейти в начало периода теста. Как пример, беру стандартный советник Moving Average. Ставлю тест на М1 с 1-6 октября. После прогона в визуализаторе можно увидеть только 5-е число. На 1-е октября не получается пройти ни перетаскиванием графика вправо с зажатой кнопкой мыши, ни PageDn/PageUp, ни курсоры. Через несколько попыток двинуть график еще начинают скакать индикатор и значки из стороны в сторону. Билд 2629, Win7.
Копия графика и сделок, которая образуется в терминале конечно выручает, там все прокручивается. Но почему такое поведение в визуализаторе стратегий?
Для демонстрации проблемы нужно нажать на картинку ниже.
"Посмотреть предыдущие результаты оптимизации" нельзя посмотреть форвард.
Форвард в 2д, не досчитывает:
подтверждаю, писал об этом тут:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Andrey Dik, 2020.10.07 00:35
2632
на паузе в визуальном тестировании не удаётся просматривать (перематывать назад/вперёд) чарт ни с помощью мышки перетаскиванием ни клавишами стрелок.
b2565. Лимитник до следующего тика после выставления имеет нулевую ORDER_PRICE_CURRENT.
И если на форексных символах так почему-то сложилось исторически. То на Неттинг+Биржа это грубая ошибка. Сейчас получается так.
На бирже нулевого ORDER_PRICE_CURRENT для лимитника быть не может даже теоретически: если стакан пустой и ставится BuyLimit, то появляется Bid == BuyLimit_Price.
На знаю, есть ли такой баг в Терминале на Неттинг+Биржа. Большая просьба исправить.
Строка для поиска: Oshibka 014.
ЗЫ Кстати, невозможно Визуализатор заставить показать первый тик бэктеста в Обзоре рынка. На скрине это хорошо видно.
приветствую! торгую в Открытии... mt5 build 2650
в тестере проблемы с лимитниками - почему-то при выставлении не проходят проверку по требуемой марже...
рыночный с таким же объемом проходит проверку и исполняется...2020.03.17 21:00:00 current account state: Balance: 94146.00, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 94146.00, Margin: 0.00, FreeMargin: 94146.00
2020.03.17 21:00:00 calculated account state: Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 94146.00, Margin: 102771.09, FreeMargin: -8625.09
2020.03.17 21:00:00 not enough money [buy limit 9 Si-6.20 at 76549]
2020.03.17 21:00:00 failed buy limit 9 Si-6.20 at 76549 [No money]
102771.09 откуда эта цифра? т.е. ГО на один лот 11419.01???
то же самое на следующий день... только ГО уже 13767.01...
2020.03.18 12:00:00 current account state: Balance: 94146.00, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 94146.00, Margin: 0.00, FreeMargin: 94146.00
2020.03.18 12:00:00 calculated account state: Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 94146.00, Margin: 123903.09, FreeMargin: -29757.09
2020.03.18 12:00:00 not enough money [buy limit 9 Si-6.20 at 78897]
2020.03.18 12:00:00 failed buy limit 9 Si-6.20 at 78897 [No money]
и через 10 дней... ГО стало аж 15046.01
2020.03.27 18:00:00 current account state: Balance: 94146.00, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 94146.00, Margin: 0.00, FreeMargin: 94146.00
2020.03.27 18:00:00 calculated account state: Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 94146.00, Margin: 135414.09, FreeMargin: -41268.09
2020.03.27 18:00:00 not enough money [buy limit 9 Si-6.20 at 80176]
2020.03.27 18:00:00 failed buy limit 9 Si-6.20 at 80176 [No money]
а по рынку эти объемы исполняются норм... т.е. проблемы только с лимитниками... откуда тестер берет значение ГО?
Просьба сигнализировать, если на Оптимизацию запускается дебаг-версия EX5 или другой тормозной вариант.
Сейчас легко случайно запустить на Оптимизацию медленный вариант советника и потерять на пустом месте время и деньги.Строка для поиска: Uluchshenie 032.
Коллеги, такая проблемка. Рандомно - раз примерно в месяц-два - исчезает из системы Agents Manager. Вот вчера он был, а сегодня кликаю по ярлыку - и нет приложения. Что при этом с самими агентами не проверял - сразу переустанавливал MetaTester - как ещё раз произойдёт отпишусь.
Вот эту https://www.mql5.com/ru/forum/73398 тему видел. Проблема старая, но похоже решения нет и не будет? Таким способом администрация борется с какими-то левыми установками Tester'a. Ну а то, что это достаёт нормальных пользователей - ерунда, пустяки, народ потерпит. Может у меня быть хоть сотня своих компов? Может. И какого чёрта тогда я должен постоянно переустанавливать прогу? И да, за слетевшим логином в ней ещё следить постоянно(((