Я видел в тестере стратегий, я не вижу комиссию, когда транзакция завершена.

Я использую библиотеку из <Trade / PositionInfo.mqh> и не могу получить комиссию через нее.

Смотрите изображение:

Тестер стратегий:

Пожалуйста, дайте мне знать, что я могу сделать, чтобы привлечь комиссию к моему тестеру стратегий.

Я надеюсь получить ответ.

 
Пока позиция открыта - Вы не всегда сможете видеть комиссию. В таком случае Вам нужно смотреть комиссию на сделке "выход из рынка". 


Добавлено: бывает ещё один вид комиссии - при входе в рынок. Тогда Вам нужно искать сделку "вход в рынок".

Vladimir Karputov :

Пока позиция открыта - Вы не всегда сможете видеть комиссию. В таком случае Вам нужно смотреть комиссию на сделке " выход из рынка ". 


Добавлено: бывает ещё один вид комиссии - при входе в рынок. Тогда Вам нужно искать сделку "вход в рынок".

Но это не ответ на вопрос. Я не вижу комиссию в тестере стратегий завершенных транзакций? Там ноль, когда я ищу в истории. Даже в списке истории комиссия не отображается. Вы можете видеть на изображениях, которыми я поделился.

 
Это проблема торгового сервера.

Вот я на реальном счёте запустил тестер - и я отлично вижу комиссии:


 

А вот на Forex-символе:


 
Это зависит от вашего брокера.

 
Спасибо за ваши ответы. Я думаю, мне нужно связаться с брокером. Брокер сказал, что это проблема MT5. MT5 говорит, что это проблема с брокером. Очень хорошо .. и моя проблема остается там. Нет решения.....
 
Вы в первый раз на рынке? Бросайте этого "брокера" и бегите от него как можно скорее.

Это элементарная безграмотность технического персонала "брокера" - не могут настроить торговый сервер.

 


Просьба в этом режиме Оптимизации дать выбирать путь к символам, по которым делать расчет.

Например, нужно сделать Оптимизацию только по фьючерсным символам или по определенным кастомным. Для этого приходится изменять каждый раз Обзор рынка.

[Tester]
Symbol= // Путь к группе символов. Пусто или название символа - все символы из Обзора рынка.
Period=M1
Optimization=3
Model=4
FromDate=2020.07.20
ToDate=2020.07.26
ForwardMode=0
Deposit=100000000
Currency=EUR
ProfitInPips=1
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6

Если можно будет задавать маску (например, EUR*) в ini - совсем хорошо.

Строка для поиска: Uluchshenie 023.
 

После выбора пункта меню "Запустить одиночное тестирование" в таблице Оптимизации идет одиночный проход. К сожалению, сейчас нужно запоминать, какой строке в этой таблице соответствуют вкладки одиночного прохода. Если бы нужная строка после выбора этого меню слабо подсвечивалась, то работать с результатами Оптимизации стало бы гораздо комфортнее. Просьба рассмотреть такую возможность.

Строка для поиска: Uluchshenie 024.
