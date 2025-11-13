Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 79
Я видел в тестере стратегий, я не вижу комиссию, когда транзакция завершена.
Я использую библиотеку из <Trade / PositionInfo.mqh> и не могу получить комиссию через нее.
Смотрите изображение:
Тестер стратегий:
Пожалуйста, дайте мне знать, что я могу сделать, чтобы привлечь комиссию к моему тестеру стратегий.
Я надеюсь получить ответ.
Пока позиция открыта - Вы не всегда сможете видеть комиссию. В таком случае Вам нужно смотреть комиссию на сделке "выход из рынка".
Добавлено: бывает ещё один вид комиссии - при входе в рынок. Тогда Вам нужно искать сделку "вход в рынок".
Но это не ответ на вопрос. Я не вижу комиссию в тестере стратегий завершенных транзакций? Там ноль, когда я ищу в истории. Даже в списке истории комиссия не отображается. Вы можете видеть на изображениях, которыми я поделился.
Это проблема торгового сервера.
Вот я на реальном счёте запустил тестер - и я отлично вижу комиссии:
А вот на Forex-символе:
Это зависит от вашего брокера.
Спасибо за ваши ответы. Я думаю, мне нужно связаться с брокером. Брокер сказал, что это проблема MT5. MT5 говорит, что это проблема с брокером. Очень хорошо .. и моя проблема остается там. Нет решения.....
Вы в первый раз на рынке? Бросайте этого "брокера" и бегите от него как можно скорее.
Это элементарная безграмотность технического персонала "брокера" - не могут настроить торговый сервер.
Просьба в этом режиме Оптимизации дать выбирать путь к символам, по которым делать расчет.
Например, нужно сделать Оптимизацию только по фьючерсным символам или по определенным кастомным. Для этого приходится изменять каждый раз Обзор рынка.
Если можно будет задавать маску (например, EUR*) в ini - совсем хорошо.Строка для поиска: Uluchshenie 023.
После выбора пункта меню "Запустить одиночное тестирование" в таблице Оптимизации идет одиночный проход. К сожалению, сейчас нужно запоминать, какой строке в этой таблице соответствуют вкладки одиночного прохода. Если бы нужная строка после выбора этого меню слабо подсвечивалась, то работать с результатами Оптимизации стало бы гораздо комфортнее. Просьба рассмотреть такую возможность.Строка для поиска: Uluchshenie 024.