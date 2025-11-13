Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 86
Вроде оперативно исправили. Откатили к билду 3491 и трабла ушла.
подскажите пожалуйста как откатиться к 3491? никогда не сталкивался с такой потребностью. замена terminal64.exe вроде билд меняет, а ошибка остается
Билды предоставил fxsaber.
Привет всем,
Я не говорю по-русски, но очень часто слежу за форумами. Я тоже заметил, что сборка 3494 и даже сборка 3500 на агенте тестера работает УЖАСНО медленно при тестировании на истории с «каждым тиком, основанным на реальных тиках». Это также дает ОЧЕНЬ разные результаты, поскольку я запускаю это также на таймфрейме H1 .... Мне пришлось откатиться до 3492, чтобы правильно протестировать историю.
Кто-нибудь знает или сталкивался с такими проблемами? Можем ли мы доверять бэктесту агента тестировщика 3492? Я знаю, что 3494 и 3500 тестовых агентов кажутся ужасными.
Я должен был использовать это ниже
Как отключить liveupdate в MetaTrader 5? / CommunityPower EA (userecho.com)
и это
Как откатиться на предыдущую версию (сборку)... / CommunityPower EA (userecho.com)
Необычный баг Тестера (b3510), воспроизвести который пытался (много часов попыток) разными способами, но получилось только этим.
1. Создать папку и скопировать в нее exe-файлы своего терминала.
2. Распаковать файлы из прикрепленного архива в эту папку.
3. Запустить terminal64.exe.
4. Открыть Тестер и выбрать предложенный профайл.
5. Запустить Тестер и посмотреть результат в его журнале.
Для наглядности все шаги отобразил на этой картинке.
О сути бага. Создал кастомный символ. В Тестере тики этого символа подаются на OnTick искаженными - маркап на bid/ask, что создает граальную историю по сравнению с реальной.
Чтобы показать различия, в Тестере запускается такой советник (в приложенном архиве).
Результат в логе Тестера.
Последние соответствующие пять тиков, полученные через CopyTicks и SymbolInfoTick, отличаются в bid/ask.
Тестер берет какие-то скрытые настройки из кастомного символа, которые недоступны через MQL-свойства и json-конфигурацию. Почему свойства кастомного символа не имеют полной прозрачности - отдельный (важный) вопрос.
Баг: Тестер генерирует (по реальным тикам) тики, которые не совпадают с историческими.
Строка для поиска: Oshibka 055.
А до 3510 точно не было этого бага? Просто сейчас в данный момент занимаюсь тем же( расхождение ТС реал и тестера на кастомах) и тут Ваше сообщение увидел.
А до 3510 точно не было этого бага?
Думаю, данный баг не свежий.
Думаю, данный баг не свежий.
По моим наблюдением минимум 2 недели, пока только что не сверил и тут Ваше сообщение следом увидел.
Не знаю, должны ли в тестере моделироваться в OnBookEvent события по реальным тикам,
но документация говорит что должны, раз указана подписка MarketBookAdd.
По факту на реал тиках ни каких событий в OnBookEvent не приходит.