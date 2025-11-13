Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 75
В этих двух режимах отображения результатов Оптимизации
ничего полезного не сделать, т.к. отсутствуют всплывающие подсказки с результатом при наведении мыши на соответствующую ячейку/точку.
Просьба доделать эти два режима, как это реализовано в верхнем/дефолтном режиме "График с результатами".
HistorySelect выбирает ордера не с даты их удаления/заливки, а с даты постановки. Что, конечно, неверно. В Терминале правильно отрабатывает. Неприятный баг.
Строка для поиска: Oshibka 008.
Требует наличия input-параметров. Но для данного вида Оптимизации входные параметры не нужны. Просьба учесть.
если в тестере в режиме реальных тиков тиковая история не синхронизирована, то тестер начинает работу в режиме сгенерированных тиков! просьба - останавливать прогон с ошибкой вместо этого.
fxsaber, 2020.05.17 00:38
когда баровая история на сервере не соответствует тиковой истории. Тогда нельзя использовать оригинальный символ в Тестере совсем. Обходится это ограничение только через кастомные символы.
Используйте всегда только кастомные. Проблемы не будет совсем. А так.
Renat Fatkhullin, 2020.05.17 11:53
Тестер будем переделывать кардинально.
Если на торговом сервере есть символ, у которого нет истории, то запуск на нем Тестера вызывает бесконечное ожидание.
Из-за этого, в частности, невозможно провести оптимизацию в режиме по всем символам из Обзора рынка.
Просьба в эту строку добавить название сервера.