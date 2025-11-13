Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 74

В конце лога одиночного прогона отсутствует название советника, прогон которого произошел. Хорошо бы добавить вместе с шапкой, как это делается в начале прогона.
 
Когда в GUI выводится список оптимизируемых кешей, хотелось бы видеть в этом списке и время, затраченное на оптимизацию.

Slava, 2019.04.19 15:11

//+------------------------------------------------------------------+
//| заголовок кеша                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
struct TestCacheHeader
  {
   DWORD             msc_avg;                // среднее время выполнения в миллисекундах

   UINT              passes_passed;          // количество пройденных проходов
  };

Т.е. видеть произведение соответствующих полей - msc_avg * passes_passed.

 
В визуальном режиме при нажатии "Прокрутить до...даты" прокручивает до самого конца истории
 
Это ошибка, что в режиме по пипсам считается маржа и может не хватать денег на срабатывание лимитника?
 


Сейчас в этой строке поиска нельзя найти запись, если ввести название советника и символ. Разрешается только что-то одно.

 
fxsaber:
Это ошибка, что в режиме по пипсам считается маржа и может не хватать денег на срабатывание лимитника?

 а можно в свойствах символа что-нибудь подкрутить, чтобы расчет маржи занимал меньше времени?

 
fxsaber:

Интересная особенность генетики. В недрах алгоритма умножение на единицу заменил на оптимизируемый коэффициент, в диапазон оптимизации которого входит все та же единица.

Когда в генетику включил оптимизацию еще и этого параметра, то не смог и близко подобраться к результату, который показывался генетикой до ввода параметра.

А если зафиксировать этот параметр на значении 1, или оптимизировать очень близко к нему, получается найти старый максимум?

 
Igor Makanu:

 а можно в свойствах символа что-нибудь подкрутить, чтобы расчет маржи занимал меньше времени?

Сделать совпадение всех валют символа с валютой счета. В визуальном режиме всегда должен быть только один символ в Обзоре рынка.

 
Andrey Khatimlianskii:

А если зафиксировать этот параметр на значении 1, или оптимизировать очень близко к нему, получается найти старый максимум?

С единицей - конечно, близко - не проверял.

 

2402, если сделать запуск одиночного прогона одного из результатов Оптимизации с большим балансом, то баланс выставляется кривым.

Просьба поправить этот баг.

