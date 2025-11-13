Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 74
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Slava, 2019.04.19 15:11
Т.е. видеть произведение соответствующих полей - msc_avg * passes_passed.
Сейчас в этой строке поиска нельзя найти запись, если ввести название советника и символ. Разрешается только что-то одно.
Это ошибка, что в режиме по пипсам считается маржа и может не хватать денег на срабатывание лимитника?
а можно в свойствах символа что-нибудь подкрутить, чтобы расчет маржи занимал меньше времени?
Интересная особенность генетики. В недрах алгоритма умножение на единицу заменил на оптимизируемый коэффициент, в диапазон оптимизации которого входит все та же единица.
Когда в генетику включил оптимизацию еще и этого параметра, то не смог и близко подобраться к результату, который показывался генетикой до ввода параметра.
А если зафиксировать этот параметр на значении 1, или оптимизировать очень близко к нему, получается найти старый максимум?
Сделать совпадение всех валют символа с валютой счета. В визуальном режиме всегда должен быть только один символ в Обзоре рынка.
А если зафиксировать этот параметр на значении 1, или оптимизировать очень близко к нему, получается найти старый максимум?
С единицей - конечно, близко - не проверял.
2402, если сделать запуск одиночного прогона одного из результатов Оптимизации с большим балансом, то баланс выставляется кривым.
Просьба поправить этот баг.