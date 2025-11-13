Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 83
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения
Renat Fatkhullin, 2020.12.02 09:49
Мы работаем над новым многопотоковым тестером стратегий, который будет кратно экономнее текущего по ресурсам.
Задумался недавно.
Есть ли готовое решение: чтобы в одну/несколько/ кнопок протестировать сразу например папку советников, с уже настроенными ранеепараметрами.
И получить не общий результат портфеля по ним. А результат по каждому советнику в отдельности. Чтобы понять что нового в торговой истории/отчёте каждого советника за последнее время.
На сколько я понял сейчас нужно например в новом периоде времени запускать опять отдельно каждую стратегию в тестере
на что тратит Тестер ресурсы по приходу нового Тика?
Вроде, должен быть только цикл for по тикам.
Очень часто при анализе ТС (моделей машинного обучения) смотрят Sample и Out of Sample на графике одиночного прохода.
Чтобы на таком графике понять, где OOS, приходится наводить мышкой и искать дату во всплывающих подсказках.
После этого начинаешь понимать, где же этот OOS находится.
И так каждый раз приходится возить мышкой, искать и прочее.
Предлагаю добавить функцию.
С сохранением метки в tst-файле.
Это значительно упростит работу с МО и другими случаями.Строка для поиска: Uluchshenie 035.
Предлагаю добавить функцию TesterGraphLabel
Думаем на шаг вперед, и добавляем возможность рисовать на чарте тестера, как на канвасе.
Будут и линии, и текстовые метки, и что угодно другое.
Только рисовать "на заднем фоне", чтобы не закрашивали эквити с балансом.
Думаем на шаг вперед, и добавляем возможность рисовать на чарте тестера, как на канвасе.
А еще есть валкинг форвард. Можно все шаги на графике помечать.
Я видел меньше тиков в тестере стратегий без визуализации.
Может ли кто-нибудь сообщить мне, почему это происходит?
В визуальном режиме галочки больше.
