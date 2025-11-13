Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 83

Задумался недавно.

Есть ли готовое решение: чтобы в одну/несколько/ кнопок протестировать сразу например папку советников, с уже настроенными  ранеепараметрами. 

И получить не общий результат портфеля по ним. А результат по каждому советнику в отдельности. Чтобы понять что нового в торговой истории/отчёте каждого советника за последнее время.

На сколько я понял сейчас нужно например в новом периоде времени запускать опять отдельно каждую стратегию в тестере

 
Если запустить в Тестере пустой советник. 
void OnInit() {}

на что тратит Тестер ресурсы по приходу нового Тика?

Вроде, должен быть только цикл for по тикам.

 

Очень часто при анализе ТС (моделей машинного обучения) смотрят Sample и Out of Sample на графике одиночного прохода.

Чтобы на таком графике понять, где OOS, приходится наводить мышкой и искать дату во всплывающих подсказках.


После этого начинаешь понимать, где же этот OOS находится.

И так каждый раз приходится возить мышкой, искать и прочее.


Предлагаю добавить функцию.

void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка.

С сохранением метки в tst-файле.


Это значительно упростит работу с МО и другими случаями.

Строка для поиска: Uluchshenie 035.
 
fxsaber:

Предлагаю добавить функцию TesterGraphLabel

Думаем на шаг вперед, и добавляем возможность рисовать на чарте тестера, как на канвасе.

Будут и линии, и текстовые метки, и что угодно другое.

Только рисовать "на заднем фоне", чтобы не закрашивали эквити с балансом.

 
Andrey Khatimlianskii:

Думаем на шаг вперед, и добавляем возможность рисовать на чарте тестера, как на канвасе.

Нужно, чтобы хранилось в tst-файле. Поэтому канвас не подходит.
 
fxsaber:

Очень часто при анализе ТС (моделей машинного обучения) смотрят Sample и Out of Sample на графике одиночного прохода.

Чтобы на таком графике понять, где OOS, приходится наводить мышкой и искать дату во всплывающих подсказках.


После этого начинаешь понимать, где же этот OOS находится.

И так каждый раз приходится возить мышкой, искать и прочее.


Предлагаю добавить функцию.

С сохранением метки в tst-файле.


Это значительно упростит работу с МО и другими случаями.

Строка для поиска: Uluchshenie 035.
Хорошая идея. Желательно, чтобы не 1 точку, а много можно было сохранять. ООС иногда делают 2 штуки - обычную и контрольную.
А еще есть валкинг форвард. Можно все шаги на графике помечать.
 
здравствуйте, такой вопрос, при тестировании советников, в тестере не появляются индикаторы, даже после вызова ChartIndicatorAdd, в чем может быть проблема?
Я видел меньше тиков в тестере стратегий без визуализации.

Может ли кто-нибудь сообщить мне, почему это происходит?

В визуальном режиме галочки больше.

 
jaffer wilson:

Я видел меньше тиков в тестере стратегий без визуализации.

Может ли кто-нибудь сообщить мне, почему это происходит?

В визуальном режиме галочки больше.

Может быть это поможет https://www.mql5.com/ru/forum/371894
