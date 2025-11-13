Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 84
Может быть это поможет https://www.mql5.com/ru/forum/371894
Большое спасибо. Это решило мою проблему, и теперь я получаю правильные значения.
На скрине видно, что 18 агентов работают от имени одного Терминала (оптимизация), а один - другого (одиночные проходы). Обратите внимание на выделенный на скрине адрес каждого агента: 127.0.0.1:30xx. Они не пересекаются. Т.е. каждое ядро CPU занято своим агентом. MT5 распределяет агенты правильным образом.
Коллеги, снова вынужден поднять этот вопрос(((
Каждый день устанавливаю MetaTrader 5 Strategy Tester Agent, он через какое-то время (в течение дня) САМОУДАЛЯЕТСЯ со всеми агентами. Переустанавливаю - и по кругу((( Как же это дико подза...ало!( Не буду даже спрашивать, почему это происходит, но просто ору: как это бл*дство остановить???
Спасибо!
Вроде сам решил проблему https://www.mql5.com/ru/forum/73398/page5#comment_32134043
Для ГА такая ситуация нормальная?
Все агенты долго ждут, пока завершится последний работающий агент.
Как только последний агент завершает, все получают новую пачку заданий.
Получается, что новая пачка заданий для всех Агентов не формируется, пока предыдущая пачка не будет выполнена полностью. Даже если Агенты простаивают.
Правильно ли понимаю, что так и задумана работа ГА?
Да, ГА так и должен работать - сбор данных - мутация. Другое дело, что задания надо отдавать тем, кто уже справился с работой, но это касается не только генетики.
Спасибо. Да, иногда простаивают в ожидании.
Неправильная оценка веса задач по потокам или невозможность адекватной оценки. В первом случае разработчикам есть над чем работать.
Очевидно, что как только агент finished, так он должен забирать часть заданий от тех, что работают. Но это на словах просто. Реализовать подобное тяжко.
Если задания формируются для популяции целиком (а именно так и формируются задания в тестере МТ4/5), то агенты, выполнившие задания, будут ожидать завершения работы у остальных агентов.
Тут вопрос в конкретной реализации, а не дело в каком то конкретном алгоритме (ГА или какой то иной).
Так, мной уже несколько лет назад был реализована очередная модификация ГА, которая лишена недостатков ГА с популяционным формированием заданий, задания для каждого "агента" подаются сразу же, как он освободиться, все "агенты" загружены непрерывно. При такой реализации происходит очень равномерное нагружение ресурсов компьютера а значит и самое оптимальное с точки зрения производительности. Данная метода предлагалось мной к реализации в МТ5, но решение о внедрении администрацией принято не было. Но, улучшать что либо никогда не поздно, может быть что то измениться в этом вопросе со временем. Есть реализация внешнего менеджера (сделан на чистейшем MQL5), который подает задания штатному оптимизатору запущенному в режиме "полный перебор", все агенты полностью и непрерывно загружены так как и происходит при полном переборе (кому интересно - обращайтесь в личные сообщения)