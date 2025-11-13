Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 37
Билд 2269. Очистил \Tester\cache\, перекомпилировал советника.
Оптимизация показывает 335 трейдов, одиночный тест — 32:
Да, именно та разница, что при оптимизации.
Проблема с советником?
Похоже, где-то нет явной инициализации какой-либо переменной.
Поанализируйте, от чего зависят сделки.
Это что-то свежее? В последних билдах изменилось?
Не имею привычки объявлять переменные без инициализации. Даже не знаю, в каком направлении копать.
Нет. И раньше было. Как раз из-за неинициализированных переменных.
У Вас есть за что зацепиться. Анализируйте сделки. Почему в одном случае сделка совершена, а в другом - нет. Известно время, анализируйте условия сделки на данный момент времени, не жалейте принтов
Не имею привычки объявлять переменные без инициализации. Даже не знаю, в каком направлении копать.
Можно так проверить.
Что-то вы переоптимизировали с iTime:
Работа на М5:
2270. Кеш полного перебора перестал работать.
Выставляю диапазон от 1 до 6. Прогоняю. Вычислил шесть прогонов
Затем выставляю диапазон от 1 до 7. Прогоняю. Вычислил семь прогонов. А должен был только один (шесть взять из кеша).
Вообще-то кеш сломали полтора года назад.