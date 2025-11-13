Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 80

В логе Агентов такие строки. 
KI      0       14:59:10.034    Tester  optimization pass 172473032813 started (batch of 41 tasks)
FJ      0       14:59:16.731    Tester  172473032813 OnTester result 9.949999999999999 : passed in 0:00:06.696
QO      0       14:59:25.171    Tester  1010452003938 OnTester result 0 : passed in 0:00:08.439
LJ      0       14:59:31.921    Tester  47795107913 OnTester result 2.65 : passed in 0:00:06.750
JD      0       14:59:40.336    Tester  1428291810156 OnTester result 0 : passed in 0:00:08.413
Что обозначают выделенные числа? Если это номера проходов в полном пространстве проходов, то как по этому номеру определить проход?
 

В режиме "по пипсам" относительная просадка смотрится комично.

Хотелось бы иметь возможность переключаться между относительными и абсолютными величинами. Т.е. выбрал абсолют - все величины в абсолюте. Выбрал относительное - соответственное изменение.

Все хранится в opt.


ЗЫ. Наверное, стоит делать конвертер opt -> БД. И использовать сторонние решения для просмотра результатов Оптимизации.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Virtual

Igor Makanu, 2020.09.03 00:10

пользуюсь парой тройкой запросов - в DB Browser (SQLite) создал тестовую БД в 2 клика и там же есть вкладка SQL где можете создать и проверить запрос

 

Чередование цвета строк не сразу начинается.


Может, подсветить заголовки отличным цветом?
 
fxsaber:

ЗЫ. Наверное, стоит делать конвертер opt -> БД. И использовать сторонние решения для просмотра результатов Оптимизации.

все в Ваших руках )))

я б не заморачивался писаниной в MQL как создать БД, затем таблицу в ней .... это займет чудесных 2-3 дня изучения материала и написания кода

НО, имхо проще создать БД и необходимые таблицы в ней в течении 2-3х минут и приступить к заполнению данными из  MQL  - это будет те же 2-3 дня изучения, но это более продуктивно

ЗЫ:  DB Browser (SQLite)  правой мышей в структуре БД и контекстное меню копировать CREATE выражение упростит задачу создания таблицы из  MQL  если все же есть желание сделать  и создание БД средствами  MQL 

 
Igor Makanu:

все в Ваших руках )))

я б не заморачивался писаниной в MQL как создать БД, затем таблицу в ней .... это займет чудесных 2-3 дня изучения материала и написания кода

НО, имхо проще создать БД и необходимые таблицы в ней в течении 2-3х минут и приступить к заполнению данными из  MQL  - это будет те же 2-3 дня изучения, но это более продуктивно

ЗЫ:  DB Browser (SQLite)  правой мышей в структуре БД и контекстное меню копировать CREATE выражение упростит задачу создания таблицы из  MQL  если все же есть желание сделать  и создание БД средствами  MQL 

Спасибо за рекомендацию, надо все взвесить. Ноль пока в теме.

 

Похоже, фильтры сырые.

Убрал выделенный фильтр, так пропали все результаты, кроме Sharp > 0.5. Т.е. отключил фильтр, чтобы увидеть все, а получил другой фильтр.

 

Всем доброго дня!


После окончательной остановки тестера стратегий с любым советником из стандартной поставки с терминалом MetaTrader 5, например, с Moving Averages.mq5, тестер стратегий постоянно грузит память компьютера на 80 и более процентов до тех пор пока не закрою сам терминал. В Диспетчере задач Windows 7 64-bit пытаюсь завершить процесс metatester64.exe, но он ни в какую не хочет завершаться. Это только у меня такая проблема или это общая проблема?

  1. Начальный депозит - 50000 RUB
  2. Моделирование - Каждый тик на основе реальных тиков
  3. Период тестирования - с 01.01.2020 г. по настоящее время

С уважением, Владимир.




 
Тестер после окончания работы и пока активен сам терминал, в течение нескольких минут держит накопленные кеши в ожидании следующих задач.

Через несколько минут тестер сбрасывает кеши и выгружается из памяти.

Такой режим удержания позволяет ускорить рестарты тестов.

 
MetaQuotes:

Тестер после окончания работы и пока активен сам терминал, в течение нескольких минут держит накопленные кеши в ожидании следующих задач.

Через несколько минут тестер сбрасывает кеши и выгружается из памяти.

Такой режим удержания позволяет ускорить рестарты тестов.

Огромное Вам спасибо, за объяснение! Теперь буду знать.

С уважением, Владимир.
 
При полном переборе, если изменить диапазон значений или шаг на вкладке параметры, то кеш не подхватывается, все пересчитывается заново.
