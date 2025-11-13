Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 80
В режиме "по пипсам" относительная просадка смотрится комично.
Хотелось бы иметь возможность переключаться между относительными и абсолютными величинами. Т.е. выбрал абсолют - все величины в абсолюте. Выбрал относительное - соответственное изменение.
Все хранится в opt.
ЗЫ. Наверное, стоит делать конвертер opt -> БД. И использовать сторонние решения для просмотра результатов Оптимизации.
Igor Makanu, 2020.09.03 00:10
пользуюсь парой тройкой запросов - в DB Browser (SQLite) создал тестовую БД в 2 клика и там же есть вкладка SQL где можете создать и проверить запрос
Чередование цвета строк не сразу начинается.
все в Ваших руках )))
я б не заморачивался писаниной в MQL как создать БД, затем таблицу в ней .... это займет чудесных 2-3 дня изучения материала и написания кода
НО, имхо проще создать БД и необходимые таблицы в ней в течении 2-3х минут и приступить к заполнению данными из MQL - это будет те же 2-3 дня изучения, но это более продуктивно
ЗЫ: DB Browser (SQLite) правой мышей в структуре БД и контекстное меню копировать CREATE выражение упростит задачу создания таблицы из MQL если все же есть желание сделать и создание БД средствами MQL
Спасибо за рекомендацию, надо все взвесить. Ноль пока в теме.
Похоже, фильтры сырые.
Убрал выделенный фильтр, так пропали все результаты, кроме Sharp > 0.5. Т.е. отключил фильтр, чтобы увидеть все, а получил другой фильтр.
Всем доброго дня!
После окончательной остановки тестера стратегий с любым советником из стандартной поставки с терминалом MetaTrader 5, например, с Moving Averages.mq5, тестер стратегий постоянно грузит память компьютера на 80 и более процентов до тех пор пока не закрою сам терминал. В Диспетчере задач Windows 7 64-bit пытаюсь завершить процесс metatester64.exe, но он ни в какую не хочет завершаться. Это только у меня такая проблема или это общая проблема?
С уважением, Владимир.
Тестер после окончания работы и пока активен сам терминал, в течение нескольких минут держит накопленные кеши в ожидании следующих задач.
Через несколько минут тестер сбрасывает кеши и выгружается из памяти.
Такой режим удержания позволяет ускорить рестарты тестов.
Огромное Вам спасибо, за объяснение! Теперь буду знать.С уважением, Владимир.