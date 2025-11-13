Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 88

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov #:

Для решения вашего вопроса тестер не нужен. 

Еще раз вопрос: как в визуальном тестере программно сохранить шаблон графика в файл, а затем программно прочитать этот файл?

Если опять соберетесь писать, что мне это не нужно, лучше воздержитесь и не флудите больше.

 
Alexey Viktorov #:

Для решения вашего вопроса тестер не нужен. Так-что получается «Вопрос ребром поставили и так стоять оставили». 

А потом читайте файл без тестера. А можете просто ждать…

Доброе день, Алексей! Столкнулся с подобной проблемой. При запуске мультисимвольного (мультивалютного) советника в тестере стратегий на главном (на первом, который сразу открывается) графике шаблон тот, который мне нужен, а на других нет. Хоть сохраняй его, хоть загружай этот шаблон, он (тестер стратегий) все-равно его на других графиках не применяет.

Единственный выход - это поставить процесс тестирования на паузу, на каждом графике других валютных пар необходимо зайти в шаблоны, выбрать тот, который нужен и продолжить тестирование. Вот тогда всё будет ОК!

Уважаемые разработчики тестера стратегий - это жутко не удобно для пользователей!

С уважением, Владимир.




 
Ivan Titov #:

как в визуальном тестере программно сохранить шаблон графика в файл, а затем программно прочитать этот файл?

Когда-то, видимо, сохранение работало.

Сейчас только true возвращает. Когда починят, дальше надо будет делать FileMove из песочницы агента в Common-папку.

 
fxsaber #:

Сейчас только true возвращает.

Да, так и есть. Ошибки нет, но не работает. Будем надеяться, что скоро починят. Ну или хотя бы в документации пропишут, что не работает.

 

Есть ещё одно неудобство!

Если в мультисимвольном (мультивалютном) советнике в OnInit() явно не указать/не прописать функцию загрузки истории баров Bars() для других символов, как показано в примере:

input string Symbol_1="EURUSDrfd"; //Валютная пара 1
input string Symbol_2="GBPUSDrfd"; //Валютная пара 2
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   Bars(Symbol_2, Period());
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

то визуальное тестирование будет идти только на одном графике, а остальных графиков в тестере стратегий видно не будет.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Есть ещё одно неудобство!

Если в мультисимвольном (мультивалютном) советнике в OnInit() явно не указать/не прописать функцию загрузки истории баров Bars() для других символов, то визуальное тестирование будет идти только на одном графике, а остальных графиков в тестере стратегий видно не будет.

С уважением, Владимир.

А зачем эти графики нужны если к данным этих символов нет обращения?

 
Alexey Viktorov #:

А зачем эти графики нужны если к данным этих символов нет обращения?

Сейчас вообще чудеса происходят. Закомментировал в OnInit() строку с Bars(), скомпилировал советника, перезагрузил ноутбук (для чистоты эксперимента), а тестер вдруг стал показывать оба графика двух символов. Чудеса, да и только! Два дня назад он так не работал.

Может быть такая проблема появляется только после восстановления образа системы? Вечером проверю.

С уважением, Владимир.

 

А как в тестер подгрузить ЦИКЛОМ несколько чужих символов?
используя

SymbolsTotal(true);

Я понимаю, что чужой символ подгружается в ТЕСТЕР, в момент первого обращения к чужому символу.
Но чтобы подгрузить циклом символы из Обзора рынка ТЕРМИНАЛА в ТЕСТЕР, нужно же спрева получить  SymbolsTotal(true) для цикла.

А так как SymbolsTotal(true) запускается в ТЕСТЕРЕ, тот он возвращает только один символ, из Обзора рынка ТЕСТЕРА.
Так как чужие символы ещё не подгружены.

Вот и тупик получается.
Как циклом подгрузить в ТЕСТЕР чужие символы? Из Обзора рынка ТЕРМИНАЛА.

int OnInit()
{   
   total = SymbolsTotal(true);         //В ТЕСТЕРЕ вернёт только один свой символ
       
   for(int i=0; i<total; i++)
   {     

   }

}


Прописывать каждое обращение посимвольно ручками, ну как-то стремный вариант, если чужих символов в тестере предполагается много.

UPD.
Как вариант, можно записать символы из Обзора рынка терминала в файл, положить файл в папку Tester.
И из файла прочитать символы. Мдя, жутко неудобно.

 
Брокер запрещает торговлю на демо-счёте и при попытке открыть ордер появляется: [Only position closing is allowed]. Это же появляется и в тестере: советник не открывает ордера. При этом график инструмента есть, и тики все загружаются. Я считаю, что на тестер не должен влиять режим "close only". Возможно отключить этот режим для тестирования или искать нового поставщика котировок?
 
Good Beer #:
Брокер запрещает торговлю на демо-счёте и при попытке открыть ордер появляется: [Only position closing is allowed]. Это же появляется и в тестере: советник не открывает ордера. При этом график инструмента есть, и тики все загружаются. Я считаю, что на тестер не должен влиять режим "close only". Возможно отключить этот режим для тестирования или искать нового поставщика котировок?

Отключить возможно:

1...818283848586878889909192939495...101
Новый комментарий