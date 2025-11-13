Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 88
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для решения вашего вопроса тестер не нужен.
Еще раз вопрос: как в визуальном тестере программно сохранить шаблон графика в файл, а затем программно прочитать этот файл?
Если опять соберетесь писать, что мне это не нужно, лучше воздержитесь и не флудите больше.
Для решения вашего вопроса тестер не нужен. Так-что получается «Вопрос ребром поставили и так стоять оставили».
А потом читайте файл без тестера. А можете просто ждать…
Доброе день, Алексей! Столкнулся с подобной проблемой. При запуске мультисимвольного (мультивалютного) советника в тестере стратегий на главном (на первом, который сразу открывается) графике шаблон тот, который мне нужен, а на других нет. Хоть сохраняй его, хоть загружай этот шаблон, он (тестер стратегий) все-равно его на других графиках не применяет.
Единственный выход - это поставить процесс тестирования на паузу, на каждом графике других валютных пар необходимо зайти в шаблоны, выбрать тот, который нужен и продолжить тестирование. Вот тогда всё будет ОК!
Уважаемые разработчики тестера стратегий - это жутко не удобно для пользователей!
С уважением, Владимир.
как в визуальном тестере программно сохранить шаблон графика в файл, а затем программно прочитать этот файл?
Когда-то, видимо, сохранение работало.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Slava, 2017.03.07 08:04
ChartSaveTemplate будет сохранять шаблон в локальную папку Files тестерного агента
Сейчас только true возвращает. Когда починят, дальше надо будет делать FileMove из песочницы агента в Common-папку.
Сейчас только true возвращает.
Да, так и есть. Ошибки нет, но не работает. Будем надеяться, что скоро починят. Ну или хотя бы в документации пропишут, что не работает.
Есть ещё одно неудобство!
Если в мультисимвольном (мультивалютном) советнике в OnInit() явно не указать/не прописать функцию загрузки истории баров Bars() для других символов, как показано в примере:
то визуальное тестирование будет идти только на одном графике, а остальных графиков в тестере стратегий видно не будет.
С уважением, Владимир.
Есть ещё одно неудобство!
Если в мультисимвольном (мультивалютном) советнике в OnInit() явно не указать/не прописать функцию загрузки истории баров Bars() для других символов, то визуальное тестирование будет идти только на одном графике, а остальных графиков в тестере стратегий видно не будет.
С уважением, Владимир.
А зачем эти графики нужны если к данным этих символов нет обращения?
А зачем эти графики нужны если к данным этих символов нет обращения?
Сейчас вообще чудеса происходят. Закомментировал в OnInit() строку с Bars(), скомпилировал советника, перезагрузил ноутбук (для чистоты эксперимента), а тестер вдруг стал показывать оба графика двух символов. Чудеса, да и только! Два дня назад он так не работал.
Может быть такая проблема появляется только после восстановления образа системы? Вечером проверю.
С уважением, Владимир.
А как в тестер подгрузить ЦИКЛОМ несколько чужих символов?
используя
Я понимаю, что чужой символ подгружается в ТЕСТЕР, в момент первого обращения к чужому символу.
Но чтобы подгрузить циклом символы из Обзора рынка ТЕРМИНАЛА в ТЕСТЕР, нужно же спрева получить SymbolsTotal(true) для цикла.
А так как SymbolsTotal(true) запускается в ТЕСТЕРЕ, тот он возвращает только один символ, из Обзора рынка ТЕСТЕРА.
Так как чужие символы ещё не подгружены.
Вот и тупик получается.
Как циклом подгрузить в ТЕСТЕР чужие символы? Из Обзора рынка ТЕРМИНАЛА.
Прописывать каждое обращение посимвольно ручками, ну как-то стремный вариант, если чужих символов в тестере предполагается много.
UPD.
Как вариант, можно записать символы из Обзора рынка терминала в файл, положить файл в папку Tester.
И из файла прочитать символы. Мдя, жутко неудобно.
Брокер запрещает торговлю на демо-счёте и при попытке открыть ордер появляется: [Only position closing is allowed]. Это же появляется и в тестере: советник не открывает ордера. При этом график инструмента есть, и тики все загружаются. Я считаю, что на тестер не должен влиять режим "close only". Возможно отключить этот режим для тестирования или искать нового поставщика котировок?
Отключить возможно: