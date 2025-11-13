Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 85
Одиночный тест "по реальным тикам" за неделю идет жутко медленно.
Миллион тиков за четыре секунды!
Доказательство, что всего один ордер в истории торговли.
Строка для поиска: Oshibka 045.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
fxsaber, 2022.09.05 10:13
Одиночный тест "по реальным тикам" за неделю
Тривиальный советник-убийца Тестера.
Если запустить за месяц, то Тестер вместе с Терминалом повиснут с полной нагрузкой двух ядер. Причина очевидная.
Что здесь имеется ввиду?
Переполнение никому не нужной очереди сообщений о модификации ордера.
Тривиальный советник-убийца Тестера.
b3424. Сообщения о модификациях ордера, похоже, больше не будут выводиться.
После первого запуска одиночного прохода этого советника.
После второго (полное повторение).
Дальше запускать не стал. Вспомнил про этот советник, т.к. b3424 стал полностью выжирать всю RAM после нескольких одиночных проходов.
Просьба починить.
В тестере МТ5 в методе моделирования "каждый тик на основе реальных тиков" имеется баг: при тестировании в визуальном режиме цена скачет не тиково, а по 30-минуткам (я тестирую на Н1). Из 3-х компьютеров на двух такой баг, на третьем этого бага не имеетcz и цена движется тиково как и должна для этого метода моделирования. Снос терминала и установка его заново не решает проблемы. И этот глюк не у меня одного. Сами понимаете о каком тестировании может идти речь? Прошу отрегагировать и сообщить о решении.
Ниже скрин как на "всех тиках" так и на OHLC на м1 - все четко, цена движется тиково и лимитка сработала вверху на выставленном уровне.
А вот поэтапно пошагово на реальных тиках. Видно что скачек "тиков" явно не тиковый, а по предыдущему тайму - - м30, так как новый бар появляется при 2-х шагах.
Отсутствие реакции, скорее всего, говорит о проблеме на вашей стороне.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого сбоя/проблемы? Не в компах же дело?
Предоставьте все данные для быстрого воспроизведения.
Спасибо за предоставленную информацию в ЛС.
Обнаружена ошибка Тестере в режиме "по реальным тикам" на всех таймфреймах, кроме M1.
Для проверки корректности пробросов тиков Тестером использую советник, который в Терминале сохраняет тики, а затем - в Тестере. Совпадение - отлично, нет - ошибка.
В Тестере на всех таймфреймах >=M2 пробрасывается меньше процента тиков. Видимо, с этим же столкнулись в этой ветке. Тестер (b3494) сломан!
Строка для поиска: Oshibka 052.