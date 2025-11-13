Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 89

Ivan Titov #:

Отключить возможно:

В настройках символа я включил "полный доступ". Не помогает:  [Only position closing is allowed] , [unknown retcode 10044]. Причём проверка в советнике AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED)==true проходит. Ошибки идут при работе    CTrade::OrderSend.
 
Если у вас демо счет и срок использования истек, или долгое время нет активности на этом счете, то брокер блокирует возможность открытия нового ордера.

Или по другим причинам, на определенном символе оставляют возможность только закрытие.

Надо обращаться к брокеру.

 
OrderSend() напрямую (без CTrade) тоже не работает?

 

Нарвался на ситуацию, когда при нажатии на кнопку старт (оптимизация или одиночный) в логе появляются только эти две строки.

2022.11.28 13:55:19.149 Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
2022.11.28 13:55:19.149 Tester  optimization cannot be started

Другой реакции нет.


Никакое облако не использовал. Ситуация вылечилась только после перезагрузки Терминала.

 
С брокером всё понятно. Он и новые демо счета перестал открывать. Вопрос в том, почему в тестере это отражается, при том что даже котировки продолжают подгружаться.
 
Не пробовал. Это же нужно все реквесты и результы заполнять... Но пробовал с другим брокером - работает. Но там котировки без выходных дней.
 

Тестер (b3528) не запоминает входные параметры советника, если они были заданы через буфер обмена или через ini-файл.

Для быстрого воспроизведения используется хорошо зарекомендовавший универсальный метод.

1. Создать папку и скопировать в нее exe-файлы своего терминала.

2. Распаковать файлы из прикрепленного архива в эту папку.

3. Запустить terminal64.exe.

4. Открыть Тестер и выбрать предложенный профайл.

После выбора профайла (см. скрин) переходим на вкладку Параметры и запоминаем входной параметр.


Теперь перезагружаем Терминал и смотрим ту же вкладку Параметры.

Видим там иное значение. Можно снова повторить все, начиная с п.4, и ситуация будет идентичной.


Данная ошибка приводит к различным неприятным последствиям. Например, дебаг запускается не с теми параметрами, которые сейчас указаны в Тестере. Можно долго дебажить, а потом выяснить, что значения входных параметров изменились! Снова прорва времени была потрачена на понимание воспроизведения.

Сам советник, что прописывается в Тестере:

input string inStr = NULL;

int OnInit() { return(INIT_FAILED); }


Если значения входных параметров в Тестере менять вручную (мышка+клавиатура), то они запоминаются корректно.

Строка для поискаOshibka 057.

Файлы:
Tester_Bug057.ZIP  6 kb
 

Всем доброго дня и хорошего настроения!

После каждого тестирования советника происходит почти полная загрузка физической памяти компьютера и соответственно он начинает тормозить. Честно говоря, это уже надоело!

Отсюда вопросы:

  1. У меня одного такая фигня или кого-то тоже самое?
  2. Кто-нибудь может толком объяснить, что происходит - тестирование давно закончилось, а процесс в диспетчере задач висит и не собирается заканчиваться. Почему?!
  3. Есть какие-нибудь способы устранить эту проблему?

Хотелось бы услышать ответ не только от участников форума, но и от разработчиков тестера стратегий.

Сейчас эту проблему решаю путем входа в диспетчер задач и вручную завершаю процесс metatester64.exe, но это же не дело, каждый раз так завершать.

С уважением, Владимир.


 
Это агент, и он ждёт, вдруг ещё задание придет - низкий старт. Через некое время сам всё освободить должен.

Однако, 3 гигабайта ОЗУ маловато - хорошо бы машинку поресурсней...

 
Aleksey Vyazmikin #:

Это агент, и он ждёт, вдруг ещё задание придет - низкий старт. Через некое время сам всё освободить должен.

Однако, 3 гигабайта ОЗУ маловато - хорошо бы машинку поресурсней...

Спасибо, Алексей! Сил уже больше нет ждать, когда этот агент завершит свою работу.

По поводу ресурсов согласен. Это у меня "походный" ноутбук. Дома более мощный компьютер.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКАМ!!!

СДЕЛАЙТЕ, ПЖЛ, КНОПКУ ОТКЛЮЧЕНИЯ АГЕНТА ТЕСТЕРА СТРАТЕГИЙ ПРЯМО ВО ВКЛАДКЕ "НАСТРОЙКИ"!!!

Когда закончил тестирование, нажал на кнопку и агент сразу завершает свою работу.

С уважением, Владимир.

