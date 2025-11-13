Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 31
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MultiTester
fxsaber, 2019.12.02 17:31
Иногда возникает необходимость чистки Tester-папки. Например, скромный размер opt-файл ~ 2Mb. Если проведено 10К оптимизаций, то это уже 20 Gb. 10К символов - аналогично.
Можно столкнуться со слишком распухшей папкой.
Большое количество файлов (тысячи) в cache-папке является причиной тормозов первого открытия Тестера в Терминале - CTRL+R.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, учитывает ли МТ5 при оптимизации комиссию за сделку?
Да.
Спасибо, то есть в значении Equity учтены потери на комиссию?
Смотрите поле комиссии в истории торгов.
Да,есть, спасибо большое.
Когда во вкладке Оптимизация выбираешь через ПКМ "Запустить одиночное тестирование", то соответствующий файл настроек Тестера не генерируется.
Так было сделано специально, чтобы не портить изначальный сет
Тогда пытаюсь в советнике, что выполняется в Тестере, получить исходные настройки не через ini-файл, а через буфер обмена. Но, к сожалению, не понимаю, как получить хендл Терминала.
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2019.12.09 14:03
Мне нужно, чтобы советник, выполняющийся на Агенте, смог получить хендл Терминала, из которого он был отправлен на выполнение в Агенте.
Свой Терминал из множества запущенных можно идентифицировать по пути к Агенту - он содержит и путь к Терминалу. Но получить список запущенных Терминалов со своими путями, чтобы применить эту зацепку, не получается. Если подскажете, будет замечательно. Тогда сразу можно будет из тестируемого советника получать исходные данные его запуска.