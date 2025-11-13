Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 31

Очень хотелось бы, чтобы после прерывания генетика продолжалась. оптимизация длится несколько часов, и очень расстраивает потеря сделанной работы. У меня это регулярно происходит. Я знаю, что генетика - случайный процесс, речь не о повторяемости процесса, а о сохранении состояния. Это же нетрудно сделать, если достаточно сохранить текущий снимок состояния. Если продолжение генетики всё же зависит от всей оптимизации с начала - сложнее, но тоже можно сделать. Есть же кеш оптимизации, можно пробежаться по предыдущим шагам и восстановить текущее состояние. Возможно, придётся немного усложнить структуру кеша, но сложные переделки можем и подождать, давно уже страдаем от этой проблемы. Главное, чтобы разработчики приняли это в дорожную карту. Мне кажется, это важно. Из крупного - на втором месте после оптимизации ресурсов при тестировании по тикам.
 

fxsaber, 2019.12.02 17:31

Иногда возникает необходимость чистки Tester-папки. Например, скромный размер opt-файл ~ 2Mb. Если проведено 10К оптимизаций, то это уже 20 Gb. 10К символов - аналогично.

Можно столкнуться со слишком распухшей папкой.

Большое количество файлов (тысячи) в cache-папке является причиной тормозов первого открытия Тестера в Терминале - CTRL+R.

 
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, учитывает ли МТ5 при оптимизации комиссию за сделку?
 
Luchezar Shalomaev:
Да.

 
fxsaber:

Спасибо, то есть в значении Equity учтены потери на комиссию?

 
Luchezar Shalomaev:

Смотрите поле комиссии в истории торгов.

 
fxsaber:

Да,есть, спасибо большое.

 

Когда во вкладке Оптимизация выбираешь через ПКМ "Запустить одиночное тестирование", то соответствующий файл настроек Тестера не генерируется.

MQL5\Profiles\Tester\*.ini
 
fxsaber:

Так было сделано специально, чтобы не портить изначальный сет
 
Slava:
Тогда пытаюсь в советнике, что выполняется в Тестере, получить исходные настройки не через ini-файл, а через буфер обмена. Но, к сожалению, не понимаю, как получить хендл Терминала.

fxsaber, 2019.12.09 14:03

Мне нужно, чтобы советник, выполняющийся на Агенте, смог получить хендл Терминала, из которого он был отправлен на выполнение в Агенте.

Свой Терминал из множества запущенных можно идентифицировать по пути к Агенту - он содержит и путь к Терминалу. Но получить список запущенных Терминалов со своими путями, чтобы применить эту зацепку, не получается. Если подскажете, будет замечательно. Тогда сразу можно будет из тестируемого советника получать исходные данные его запуска.

