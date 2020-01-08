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Индикаторы

LeManTrend Indicator - индикатор для MetaTrader 5

leman1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3737
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор на основе анализа максимальных и минимальных цен.

LeManTrend Indicator

Сигналы индикатора возникают в месте пересечения линий 'BUY' и 'SELL':

  • линию 'SELL' подбрасывает вверх - сигнал к открытию позиции BUY
  • линию 'BUY' подбрасывает вверх - сигнал к открытию позиции SELL


    In Out Notification In Out Notification

    Советник-утилита - отправка Push сообщений о торговых операциях.

    iMA price crossing iMA price crossing

    Торговая стратегия на пересечении ценой индикатора iMA (Moving Average, MA)

    LeManTrend EA LeManTrend EA

    Торговая стратегия на пользовательском индикаторе "LeManTrend"

    Min Max for N Bars Martingale Min Max for N Bars Martingale

    Поиск Минимальных и Максимальных цен на заданном количестве баров. Выставление отложенных ордеров.