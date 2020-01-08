Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LeManTrend Indicator - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3737
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор на основе анализа максимальных и минимальных цен.
Сигналы индикатора возникают в месте пересечения линий 'BUY' и 'SELL':
- линию 'SELL' подбрасывает вверх - сигнал к открытию позиции BUY
- линию 'BUY' подбрасывает вверх - сигнал к открытию позиции SELL
In Out Notification
Советник-утилита - отправка Push сообщений о торговых операциях.iMA price crossing
Торговая стратегия на пересечении ценой индикатора iMA (Moving Average, MA)
LeManTrend EA
Торговая стратегия на пользовательском индикаторе "LeManTrend"Min Max for N Bars Martingale
Поиск Минимальных и Максимальных цен на заданном количестве баров. Выставление отложенных ордеров.