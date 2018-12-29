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OBJ_HLINE follows price - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2293
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Две линии OBJ_HLINE следуют за ценой: верхняя линия имеет отступ вверх от текущей цены, а нижняя линия имеет отступ вниз от верхней линии:

OBJ_HLINE follows price


Входные параметры наглядно:

OBJ_HLINE follows price

GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Din GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Din

Зигзаг Ганна с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.

XKPrmSt_NRTR_HTF XKPrmSt_NRTR_HTF

Индикатор XKPrmSt_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat

Зигзаг Ганна с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней

Flet Canal M Flet Canal M

Работа в канале. Выставление отложенных Buy stop и Sell stop ордеров. Используется индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev).