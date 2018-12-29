Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OBJ_HLINE follows price - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2293
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Две линии OBJ_HLINE следуют за ценой: верхняя линия имеет отступ вверх от текущей цены, а нижняя линия имеет отступ вниз от верхней линии:
Входные параметры наглядно:
GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Din
Зигзаг Ганна с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.XKPrmSt_NRTR_HTF
Индикатор XKPrmSt_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat
Зигзаг Ганна с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровнейFlet Canal M
Работа в канале. Выставление отложенных Buy stop и Sell stop ордеров. Используется индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev).