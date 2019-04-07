Луч, горизонтальная линия, вертикальная по кнопке
- Сырые идеи
- МетаТрейдер 4: билд 153.
- Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Добрый день, не подскажете может есть, а может кто то захочет набросать индикатор вызова "инструментов" По нажатию клавиши. По мне очень удобно было бы например при нажатии клавиши "с" появлялась бы тренд линия например при нажатии "v" горизонтальная и т.д. Я уверен многим бы это помогло с экономить время!)
А теперь вопрос: Для нанесения горизонтальной линии нужно указать, как минимум, цену по которой будет нарисована эта линия. А для трендовой кроме цены нужно ещё время... И это только для одного конца трендовой. А надо ещё и второй её конец обозначить... И как вы себе представляете что должно происходить после нажатия клавиши "v"? Как программа узнает ваши мысли по поводу координат трендовой???
Я к тому что при нажатии кнопки "v" вы могли сразу чертить, а не вести курсор на трендовую линию и только потом проводить по координатам. Суть только в облегчении работы с объектами, а не в авто построении "линий". То есть вы нажали кнопку "V" это было равноценно тому что вы навели курсор на рисовании трендовой линии и выбрали её.
Да что вы... Сколько линий в день вы проводите??? Какие трудности нажать кнопку панели инструментов? Да никакой пользы от такого кода.
Ну тут с вами понятно. Вы же никому ничего не должны, почему вы по считали если вам это не надо, то и всем не надо? У меня достаточно хватает моделей и паттернов для отрисовки. Может в день происходит 2-3 раза по 6-7 валютным парам. Но эта работа происходит из за дня в день. По этому я и по интересовался.
скриптам можно горячие клавиши задавать
Можете подробнее пожалуйста рассказать как это сделать. Хотел найти в интернете но много информации не нужной, можно задать индикатор на горячую клавишу, но нет индикатор построения графических линий вручную. В основном все индикаторы автоматически строят линии.
Вы специально издеваетесь над русским языком?
Я в личку вам скинул черновик индикатора.
Зачем руками что то рисовать, если можно всё сделать программно?
Вы же сами программируете? У вас 2 продукта.
