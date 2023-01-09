Системный индикатор Султонова - страница 76

Новый комментарий
 

Юсуф, а как можно так бесстыдно лгать? Вот вы мне в личку писали предлагали, дать файл экселя, чтобы я написал индикатор. А ведь он вам уже был написан. И как сейчас смотрю, кажется он написан вам уже не в одном экземплятре и не одним программистом. А убрали вы файлы из темы не потому что вас обвинили в том, что вы ищиет халявного программиста, а потому что уже нашли его. Но одного мало, двух мало... Сколько вам надо халявных программистов чтобы насытиться?

 
Dmitry Fedoseev:

Юсуф, а как можно так бесстыдно лгать? Вот вы мне в личку писали предлагали, дать файл экселя, чтобы я написал индикатор. А ведь он вам уже был написан. И как сейчас смотрю, кажется он написан вам уже не в одном экземплятре и не одним программистом. А убрали вы файлы из темы не потому что вас обвинили в том, что вы ищиет халявного программиста, а потому что уже нашли его. Но одного мало, двух мало... Сколько вам надо халявных программистов чтобы насытиться?

Дмитрий, похвально, что Вы остаетесь в своем амплуа. Если-бы я зажал результаты работы "халявных", как Вы  выражаетесь" программистов у себя, Вы были-бы правы в своих рассуждениях. А так, продолжайте неконструктивную критику. и как заметил один из моих истинных сторонников https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page62#comment_11186914 , 

Наслаждайтесь критикой. Критика - лучший друг, а похвала - величайший враг. И не забывайте, что сказал Эдисон: Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают.

Системный индикатор Султонова
Системный индикатор Султонова
  • 2019.04.01
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, в качестве основы стратегии будущего индикатора рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х зна...
 

Красная линия это а0 или Ц0

Бирюзовая линия это a4

Ищем закономерности ....

 
Vizard_:

Если а4<1 и Ц0>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ:

https://www.mql5.com/ru/forum/307935

Это я прочитал - на глаз красоты не нашел ....
 
Yousufkhodja Sultonov:

Вы опять прислали мне не исправленный мною вариант кода экзель! Не подозревая подлог

А по вопросу СУММ, поговорим в ответе на Ваш пост  о том, что я не умею размещать Суммы в коде экзель и Вы получите достойный отпор, который Вас удивит...

вот не пойму, кто и кого просил что - нибудь сделать?  я Вас ни о чем не просил,а  Вы просили

в очередной раз вижу от Вас к окружающим хамство и не уважение, бездарность и неспособность к обучению

ЗЫ: не охота гуглить, но думаю этот деятель уже развернул или собирается развернуть бурную активность по нескольким форумам трейдеров - несколько лет назад так было, он ищет молодежь, чтобы ездить им по ушам своей формулой 18  ))))

 
Alexey Klenov:

Красная линия это а0 или Ц0

Бирюзовая линия это a4

Ищем закономерности ....

Некоторая закономерность просматривается. 

К Вашему сведению: ао или Цо - это влияние исторических цен, не вошедших в выборку и влияние не рыночных внешних сил, а4 - влияние цены открытия предыдущего бара или цены закрытия позавчерашнего бара.

Ради интереса, попробуйте, пожалуйста, создать линию из суммы а4+ао. Посмотрим на характер влияния такой, объединенной, линии. Они-антиподы.

 

Вот версия 1.0

Кому интересно - если будут ошибки - пишите - исправлю

Файлы:
MQL5_v1_0.zip  48 kb
 
Хочу отметить, что, первым добровольным создателем кода советника, с индикатором в его недрах на МКЛ5  оказался чудесный мастер программирования на МКЛ5, открытый душой, человек по имени Сергей Таболин, честь и хвала ему, который, несмотря на занятость ремонтом новой квартиры дочери и хлопотами с организацией новоселья, прекрасно справился с поставленной задачей в короткий срок https://www.mql5.com/ru/users/vip.avos . Приношу ему искреннюю благодарность и склоняю голову перед его добротой и скромности.
Сергей Таболин
Сергей Таболин
  • www.mql5.com
Добавил тему Вот уткнулся и не понимаю почему... Простой код. Есть МА-9. Я хочу отрисовать трендовую линию по последним двум вершинам и линию по последним двум впадинам. // вершина          buffer_MA[i+0] < buffer_MA[i+3]... Добавил тему Прошу подсказку. Уважаемые, как-то видел открытый код индюка, который для своих рассчётов использовал...
 
Alexey Klenov:

Вот версия 1.0

Кому интересно - если будут ошибки - пишите - исправлю

Алексей. пробуйте, пожалуйста, тестировать недельные и месячные ТФ. На фунте, на  ТФ Д1 пробуйте использовать а3  вместо а4,  пожалуйста.

 
Alexey Klenov:

Красная линия это а0 или Ц0

Бирюзовая линия это a4

Ищем закономерности ....

а чего их искать ? если они заложены в формулах и методах.

хотя все коэфф. случайны(функциональное произведение 4-х независимых величин), но при росте объёма увеличивается амплитуда всех "коэфф" (потому-что отклонения исходных увеличиваются), а на обратную реакцию - задержка в 4 бара.

1...697071727374757677787980818283...127
Новый комментарий