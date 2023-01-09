Системный индикатор Султонова - страница 76
Юсуф, а как можно так бесстыдно лгать? Вот вы мне в личку писали предлагали, дать файл экселя, чтобы я написал индикатор. А ведь он вам уже был написан. И как сейчас смотрю, кажется он написан вам уже не в одном экземплятре и не одним программистом. А убрали вы файлы из темы не потому что вас обвинили в том, что вы ищиет халявного программиста, а потому что уже нашли его. Но одного мало, двух мало... Сколько вам надо халявных программистов чтобы насытиться?
Дмитрий, похвально, что Вы остаетесь в своем амплуа. Если-бы я зажал результаты работы "халявных", как Вы выражаетесь" программистов у себя, Вы были-бы правы в своих рассуждениях. А так, продолжайте неконструктивную критику. и как заметил один из моих истинных сторонников https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page62#comment_11186914 ,
Наслаждайтесь критикой. Критика - лучший друг, а похвала - величайший враг. И не забывайте, что сказал Эдисон: Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают.
Красная линия это а0 или Ц0
Бирюзовая линия это a4
Ищем закономерности ....
Если а4<1 и Ц0>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ:
Вы опять прислали мне не исправленный мною вариант кода экзель! Не подозревая подлог
А по вопросу СУММ, поговорим в ответе на Ваш пост о том, что я не умею размещать Суммы в коде экзель и Вы получите достойный отпор, который Вас удивит...
вот не пойму, кто и кого просил что - нибудь сделать? я Вас ни о чем не просил,а Вы просили
в очередной раз вижу от Вас к окружающим хамство и не уважение, бездарность и неспособность к обучению
ЗЫ: не охота гуглить, но думаю этот деятель уже развернул или собирается развернуть бурную активность по нескольким форумам трейдеров - несколько лет назад так было, он ищет молодежь, чтобы ездить им по ушам своей формулой 18 ))))
Некоторая закономерность просматривается.
К Вашему сведению: ао или Цо - это влияние исторических цен, не вошедших в выборку и влияние не рыночных внешних сил, а4 - влияние цены открытия предыдущего бара или цены закрытия позавчерашнего бара.
Ради интереса, попробуйте, пожалуйста, создать линию из суммы а4+ао. Посмотрим на характер влияния такой, объединенной, линии. Они-антиподы.
Вот версия 1.0
Кому интересно - если будут ошибки - пишите - исправлю
Алексей. пробуйте, пожалуйста, тестировать недельные и месячные ТФ. На фунте, на ТФ Д1 пробуйте использовать а3 вместо а4, пожалуйста.
Красная линия это а0 или Ц0
Бирюзовая линия это a4
Ищем закономерности ....
а чего их искать ? если они заложены в формулах и методах.
хотя все коэфф. случайны(функциональное произведение 4-х независимых величин), но при росте объёма увеличивается амплитуда всех "коэфф" (потому-что отклонения исходных увеличиваются), а на обратную реакцию - задержка в 4 бара.